WizzAir prinesie do lietadiel internet od Starlinku (Čo letový režim?)

Po celé desaťročia malo lietanie jeden nevyhnutný vedľajší účinok: nútenú digitálnu izoláciu. Preto majú telefóny letový režim. A preto sa hlási pred vzlietnutím, že majú byť elektronické zariadenia vypnuté, alebo zapnuté v letovom režime. Keď sa dvere lietadla zavreli, váš svet zostal na zemi. Správy zostali bez odpovede, e-maily boli neodoslané, rodiny stratili kontakt, zmeškali sme priame prenosy športových podujatí… Odlet jednoducho znamenal, že sme ako OFFLINE „načas zmizli“.
Wizz Air oficiálne ukončuje túto éru
Spoločnosť Wizz Air oznámila plány na zavedenie pripojenia Starlink v celej svojej flotile v roku 2027. Tým sa stane prvým európskym nízko-nákladovým leteckým dopravcom, ktorý prinesie pokročilú technológiu palubného internetu Starlink miliónom cestujúcich.
Po celé roky sa kvalitné pripojenie na palube považovalo za luxusný bonus určený výhradne pre cestujúcich s letenkami v prémiovej triede. Spoločnosť Wizz Air však mení zaužívané pravidlá. Vďaka spolupráci so spoločnosťou Starlink prináša najmodernejšie riešenia v oblasti pripojenia v leteckej doprave do segmentu nízko-nákladových leteckých spoločností.
„Cieľom nízko-nákladového cestovania bolo vždy sprístupniť nové príležitosti väčšiemu počtu ľudí,“ povedal Ian Malin, obchodný riaditeľ spoločnosti Wizz Air. „Naši zákazníci by nemali byť nútení vyberať si medzi cenovo dostupnými letenkami a spoľahlivým internetom na palube, aby mohli zostať v kontakte s ľuďmi, prácou a momentmi, na ktorých im najviac záleží. Sme hrdí na to, že môžeme stáť na čele tejto zmeny v spolupráci so spoločnosťou Starlink a priniesť tak spoločnosti Wizz Air maximálny prínos.”
Od roku 2027 sa začne s inštaláciou a čas strávený v lietadle sa zmení na čas s pripojením. Cestujúci si budú môcť vychutnať vysokorýchlostný, spoľahlivý internet s nízkou latenciou vo výške 30 000 stôp a očakáva sa, že každé lietadlo novej generácie spoločnosti Wizz Air bude vybavené systémom Starlink, čím sa zabezpečí konzistentný zážitok na palube bez ohľadu na trasu alebo destináciu.
„Sme nadšení, že môžeme zaviesť Starlink do lietadiel spoločnosti Wizz Air a zmeniť zážitok z cestovania pre milióny jej zákazníkov. Umožniť cestujúcim a posádke plynulé pripojenie vo výške 30 000 stôp je presne to, na čo bola táto technológia vyvinutá. Tešíme sa, že budeme môcť poskytovať spoľahlivé vysokorýchlostné internetové pripojenie od odletu až po prílet,“ povedal Jason Fritch, viceprezident pre predaj v segmente Starlink Enterprise v spoločnosti SpaceX.
O Wizz Air
Spoločnosť Wizz Air prevádzkuje flotilu 267 lietadiel typov Airbus A320 a A321. Tím oddaných leteckých odborníkov poskytuje prvotriedne služby a veľmi nízke ceny leteniek. Vďaka tomu sa Wizz Air v roku 2025 stal preferovanou voľbou 68,6 milióna cestujúcich. Wizz Air je kótovaný na Londýnskej burze cenných papierov pod skratkou WIZZ. Spoločnosť bola zaradená medzi desať najbezpečnejších leteckých spoločností sveta podľa airlineratings.com, jedinej svetovej agentúry hodnotiacej bezpečnosť a produkty, a v rokoch 2019 a 2023 bola ocenená ako Letecká spoločnosť roka v rámci Air Transport Awards. Wizz Air bola tiež ocenená ako „Najudržateľnejšia nízko-nákladová letecká spoločnosť“ v rámci World Finance Sustainability Awards v rokoch 2021–2025. V roku 2025 sa Wizz Air umiestnila na čele rebríčka emisií hlavných leteckých spoločností, ktorý zostavila analytická spoločnosť Cirium, a to vďaka svojej snahe o zníženie intenzity emisií.
Pre viac informácií: Wizz Air Corporate Communications team: communications@wizzair.com
O Starlink
Starlink je najpokročilejšia satelitná konštelácia na nízkej obežnej dráhe Zeme. Poskytuje spoľahlivé širokopásmové pripojenie k internetu vhodné na streamovanie, online hranie, videohovory a ďalšie aktivity. Starlink vyvinula a prevádzkuje spoločnosť SpaceX. Ako popredný svetový poskytovateľ služieb v oblasti vypúšťania satelitov a jediný poskytovateľ s opakovane použiteľnou raketou určenou na obežnú dráhu má SpaceX rozsiahle skúsenosti s prevádzkou kozmických lodí aj s činnosťami na obežnej dráhe. Viac informácií nájdete na stránke www.starlink.com