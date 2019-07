Herná novinka The Sinking City, inšpirovaná hororom H.P. Lovecrafta

Vychádza The Sinking City, detektívna akčná hra z dielne Bigben a Frogwares, vývojára hernej série Sherlock Holmes. Pripravovaná pre PS4, Xbox One ako aj klasické počítače a Nintendo Switch. Hra žánru akčná, dobrodružná, alebo survival horor je v prípade Playstation 4 verzie a PC verzie zaujímavá tým, že jej súčasťou je priamo česká verzia. Rozdielna je len Xbox One verzia, ktorá češtinu neobsahuje.

Inšpirované majstrom hororu, H.P. Lovecraftom

Hra je zasadená do obdobia roku 1920 a do oblasti východného pobrežia USA, výrazné inšpirovaná svetom majstra hororu H.P. Lovecrafta. Polozatopené mesto Oakmont sa ocitlo pod nadvládou tajomných síl a vy ako súkromný vyšetrovateľ ste najatí k tomu, aby ste zistili pravdu o tom, čo sa v meste deje, ako aj čo sa deje s miestnymi ľuďmi.

To, čo od samotného počiatku hry vývojári sľubujú, je autentická atmosféra, aká je známa práve z diel H. P. Lovecrafta. Hráč sa totiž ocitá v otvorenom rozľahlom svete, ktorý je priamo zasadený do konkrétneho obdobia. Od neho sa odvíjajú aj zbrane, architektúra, slovník ľudí, mentalita, hoci tá má bližšie k hororu. Otvorený svet budete môcť spoznávať po vlastných, alebo z lode, keďže aj vodná plocha, prípadne podvodný svet tvoria súčasť mesta…. alebo ho pomaly pohlcujú. Zvláštnosťou hry je nutnosť hráča ustriehnuť si vlastné mentálne zdravie, ktoré ho chráni pred šialenstvom. K nemu máte ako hráči pomerne veľmi blízko.

Samotný trailer prevádza celkom slušnú grafiku.

Jazyk hry

Hra má anglické, ruské, francúuzske a nemecké zvukové verzie. V rámci textu má plnú češtinu, polštinu, japončinu, taliančinu, ukrajinčinu, rôzne ázijské jazyky, no chýba slovenčina. Distribútor hry na Slovensku je Comgad.cz.