Hashima Island (Gunkanjima): neobyčajný japonský ostrov duchov

Keď v roku 2012 uviedli film Skyfall, použitie tohto miesta do kľúčových scén bolo veľkým prekvapením. Hlavný zloduch tohto filmu Raoul Silva (v podaní herca Javiera Bardema) má svoju skrýšu práve tu. Tu plánuje svoj diabolský zámer a tu s ním zoznamuje aj Jamesa Bonda. Mesto s históriou industriálnej slávy a následného zániku sa hodí na vykreslenie týchto kontrastov vo filme, čo môže symbolizovať pád a zánik, podobne ako to, čo sa deje s postavami v príbehu. Kvôli logistickým a bezpečnostným obmedzeniam, ktoré obklopujú skutočný Hashima Island, sa veľká časť natáčania odohrávala na štúdiových setoch, ktoré boli postavené na základe vizuálnych referencií z ostrova. Skutočný ostrov bol použitý pre exteriérové zábery a vizuálne efekty. Využitie Hashima Island vo filme „Skyfall“ zvýšilo jeho medzinárodnú viditeľnosť a turistický záujem. K temnému turizmu sa v tomto prípade pridal aj turizmus filmový .

Ostrov je charakteristický svojimi šedými betonovými budovami, ktoré dnes vyzerajú ako zrúcaniny. Morský vzduch a vlhkosť spôsobili degradáciu materiálov. Ako miesto opustené sa nedočká investície do opravy a zásadnej rekonštrukcie. Aj preto nie je možný úplne voľný pohyb po akejkoľvek časti, ulici, či budovách. V priebehu svojho najväčšieho rozkvetu sa tu nachádzali obytné budovy, obchodné priestory, školské a zdravotnícke zariadenia. Taktiež zázemie, napríklad kino a bazén. V súčasnosti je to všetko v dezolátnom stave. Bez ľudskej údržby je bežné, že z bytov vyrastajú stromy a prepadávajú sa steny, či poschodia.

