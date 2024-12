Česko-slovenská komédia V dobrom aj zlom a jej slávnostná premiéra

Na komédiu V dobrom aj zlom budete môcť do kina zájsť od Druhého sviatku vianočného, v sérii predpremiér ju však budú vybrané kiná premietať už aj krátko pred Vianocami. Pred návštevou premietania si skúste položiť otázku, ako dobre poznáte svojich susedov. A samých seba? Filmovú novinku prinesie do slovenských i českých kín distribučná spoločnosť Continental film .

„Je to bystré, katarzné a blízke nám všetkým. Kvôli zlým susedom sa predávajú nehnuteľnosti, takže mať dobré vzťahy so susedmi je najdôležitejšie,“ povedala o filme Táňa Pauhofová . Jej česká kolegyňa Petra Hřebíčková zdieľa nadšenie a priznáva, že s prijatím úlohy neváhala ani chvíľu. Lákalo ju meno režisérky, s ktorou už spolupracovala, ale aj kvalitný scenár: „Ide o komédiu, ale film nesie omnoho hlbšiu tému, jemnejší a bystrejší humor. Dialógy sú tak skvelo napísané, že to bola radosť!“

