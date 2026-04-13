Prečo máme zimomriavky: piloerekcia ako evolučný pozostatok

Zimomriavky, alebo ľudovo husiu kožu, pozná každý. Husiu preto, že po odperení koža pod perím vyzerá tak, ako tá ľudská, keď zažíva chlad, silné emócie a strach. Zimomriavky sa môžu objaviť pri prechádzaní rozpadnutou budovou a strachu z nečakaného, zo závanu chladného vzduchu, alebo ich privodí zážitok z hudbu, emócia filmu, prežitý umelecký, či iný emočný zážitok. Ide o reakciu tela nazývanú piloerekcia, teda mimovoľné vzpriamenie drobných chĺpkov na koži. Hoci dnes pôsobí skôr ako zvláštnosť, v minulosti mala jasný biologický význam, ktorý súvisel s prežitím.
Čo je piloerekcia a ako fungujú zimomriavky
Piloerekcia je reflex riadený autonómnym nervovým systémom, konkrétne jeho sympatickou časťou. Ide o tú istú časť nervovej sústavy, ktorá sa aktivuje pri strese, strachu alebo náhlej zmene teploty. V koži máme drobné svaly nazývané musculi arrectores pili, ktoré sú pripojené ku každému vlasovému folikulu. Keď sa tieto svaly stiahnu, chĺpky sa vzpriamia a na koži vzniknú typické drobné hrbolčeky. To sú tie zimomriavky.
Tento mechanizmus sa spúšťa automaticky, bez vedomej kontroly. Nevieme ho teda ovládať. Pri emočných prípadoch je však práve naša citlivosť a vnímavosť, miera „bezcitnosti“, alebo naša empatickosť hlavným činiteľom v tom, ako intenzívne sa piloerekcia prejaví. Ak máte hudbu „na háku“ a počujete skvelý výkon, zimomriavky sa nemusia dostaviť. Zatiaľ čo váš partner pozná príbeh interpreta, význam slov v piesni, a precíti ju inak, čiže aj zažije zimomriavky. Podobne je tomu aj pri strachu. Každý máme hranicu inde. Vyvolať ich môže viacero podnetov. V takých prípadoch ide o prepojenie medzi mozgom, emocionálnymi centrami a nervovým systémom, ktorý reaguje podobne ako pri ohrození.
Pôvodný význam: izolácia a obrana
U našich predkov a u mnohých dnešných zvierat má piloerekcia praktický význam. Pri chlade vzpriamené chlpy zachytávajú vrstvu vzduchu, ktorá funguje ako izolácia. Tento princíp je dobre viditeľný napríklad u mačiek alebo vtákov, ktorým „načechraná“ srsť alebo perie pomáhajú udržať teplo. Vzduch sa v ich okolí potom blokuje, drží, nepochybuje a lepšie zohrieva. Tento význam je pri malom ochlpení človeka dnes už nepodstatný, no evolučne skrátka zostal.
Druhým významom bola obrana. Vystrašené zviera dokáže vzpriamením srsti opticky zväčšiť svoje telo a pôsobiť hrozivejšie. Ide o jednoduchý, ale účinný mechanizmus, ktorý môže odradiť predátora alebo protivníka. Aj toto nám evolučne zostalo a veľmi by nám nepomohlo. U človeka teda tento efekt prakticky zanikol. Hustota ochlpenia je nízka a vzpriamenie chĺpkov nedokáže výrazne ovplyvniť ani tepelnú izoláciu, ani vzhľad tela. Piloerekcia sa tak stala skôr biologickým reliktom – pozostatkom evolúcie, ktorý pretrval, aj keď jeho pôvodná funkcia už nie je plne využívaná. Môžeme s atak nad tým aspoň zamyslieť a zostať fascinovaní.
Ale prečo emócie?
Zaujímavé je, že zimomriavky nevznikajú len pri chlade. Silné emócie, najmä tie spojené s hudbou, spomienkami alebo napätím, dokážu aktivovať rovnaký nervový mechanizmus. Môže to byť napríklad film. Filmový tvorcovia pripravia emotívny zvrat, záver, prácu s myšlienkami, diváckou pamäťou a cez zimomriavky sa príbeh filmu dostáva do pamäte. Poznáme ľudí, ktorí majú zimomriavky z úvodu filmu Kontakt s Jodie Foster. Iní ich majú pri filme vykúpenie z väznice Shawshank pri úteku Andyho Duffersona. Výraznejšie sú však pri hudbe, výkonoch ľudí hraničiacich s možnosťami ľudského hlasu. Povedzme si úprimne, vo filme Piaty element zaznieva operný spev mimozemšťanky, ktorý vznikol elektronicky a možnosti ľudských hlasiviek nedovoľujú pieseň Lagúny prespievať. Umelci na celom svete to zobrali ako výzvu a za tie roky sa našlo zhruba 5 (na celom svete), čo sa pokúsilo dosiahnuť a dosiahlo niečo podobné. Aj takéto výkony dokážu spôsobiť zimomriavky. Spevácky ide o niečo mimoriadne náročné. Skúste si to.
Mozog vtedy spracúva podnet ako významný alebo intenzívny a spustí reakciu tela, ktorá má korene v evolučnom „poplašnom systéme“. Výskumy ukazujú, že pri takýchto zážitkoch sa aktivujú oblasti mozgu spojené s odmenou a emóciami, vrátane uvoľňovania dopamínu. Zimomriavky tak môžu byť fyzickým prejavom silného vnútorného prežívania. Tento jav sa niekedy označuje aj ako „estetické zimomriavky“ a patrí medzi prirodzené reakcie zdravého nervového systému.