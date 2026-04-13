Prečo máme zimomriavky: piloerekcia ako evolučný pozostatok

Pripravil Roman

Zimomriavky, alebo ľudovo husiu kožu, pozná každý. Husiu preto, že po odperení koža pod perím vyzerá tak, ako tá ľudská, keď zažíva chlad, silné emócie a strach. Zimomriavky sa môžu objaviť pri prechádzaní rozpadnutou budovou a strachu z nečakaného, zo závanu chladného vzduchu, alebo ich privodí zážitok z hudbu, emócia filmu, prežitý umelecký, či iný emočný zážitok. Ide o reakciu tela nazývanú piloerekcia, teda mimovoľné vzpriamenie drobných chĺpkov na koži. Hoci dnes pôsobí skôr ako zvláštnosť, v minulosti mala jasný biologický význam, ktorý súvisel s prežitím.

Čo je piloerekcia a ako fungujú zimomriavky

Piloerekcia je reflex riadený autonómnym nervovým systémom, konkrétne jeho sympatickou časťou. Ide o tú istú časť nervovej sústavy, ktorá sa aktivuje pri strese, strachu alebo náhlej zmene teploty. V koži máme drobné svaly nazývané musculi arrectores pili, ktoré sú pripojené ku každému vlasovému folikulu. Keď sa tieto svaly stiahnu, chĺpky sa vzpriamia a na koži vzniknú typické drobné hrbolčeky. To sú tie zimomriavky.

Tento mechanizmus sa spúšťa automaticky, bez vedomej kontroly. Nevieme ho teda ovládať. Pri emočných prípadoch je však práve naša citlivosť a vnímavosť, miera „bezcitnosti“, alebo naša empatickosť hlavným činiteľom v tom, ako intenzívne sa piloerekcia prejaví. Ak máte hudbu „na háku“ a počujete skvelý výkon, zimomriavky sa nemusia dostaviť. Zatiaľ čo váš partner pozná príbeh interpreta, význam slov v piesni, a precíti ju inak, čiže aj zažije zimomriavky. Podobne je tomu aj pri strachu. Každý máme hranicu inde. Vyvolať ich môže viacero podnetov. V takých prípadoch ide o prepojenie medzi mozgom, emocionálnymi centrami a nervovým systémom, ktorý reaguje podobne ako pri ohrození.

Pôvodný význam: izolácia a obrana

U našich predkov a u mnohých dnešných zvierat má piloerekcia praktický význam. Pri chlade vzpriamené chlpy zachytávajú vrstvu vzduchu, ktorá funguje ako izolácia. Tento princíp je dobre viditeľný napríklad u mačiek alebo vtákov, ktorým „načechraná“ srsť alebo perie pomáhajú udržať teplo. Vzduch sa v ich okolí potom blokuje, drží, nepochybuje a lepšie zohrieva. Tento význam je pri malom ochlpení človeka dnes už nepodstatný, no evolučne skrátka zostal.

Druhým významom bola obrana. Vystrašené zviera dokáže vzpriamením srsti opticky zväčšiť svoje telo a pôsobiť hrozivejšie. Ide o jednoduchý, ale účinný mechanizmus, ktorý môže odradiť predátora alebo protivníka. Aj toto nám evolučne zostalo a veľmi by nám nepomohlo. U človeka teda tento efekt prakticky zanikol. Hustota ochlpenia je nízka a vzpriamenie chĺpkov nedokáže výrazne ovplyvniť ani tepelnú izoláciu, ani vzhľad tela. Piloerekcia sa tak stala skôr biologickým reliktom – pozostatkom evolúcie, ktorý pretrval, aj keď jeho pôvodná funkcia už nie je plne využívaná. Môžeme s atak nad tým aspoň zamyslieť a zostať fascinovaní.

Ale prečo emócie?

Zaujímavé je, že zimomriavky nevznikajú len pri chlade. Silné emócie, najmä tie spojené s hudbou, spomienkami alebo napätím, dokážu aktivovať rovnaký nervový mechanizmus. Môže to byť napríklad film. Filmový tvorcovia pripravia emotívny zvrat, záver, prácu s myšlienkami, diváckou pamäťou a cez zimomriavky sa príbeh filmu dostáva do pamäte. Poznáme ľudí, ktorí majú zimomriavky z úvodu filmu Kontakt s Jodie Foster. Iní ich majú pri filme vykúpenie z väznice Shawshank pri úteku Andyho Duffersona. Výraznejšie sú však pri hudbe, výkonoch ľudí hraničiacich s možnosťami ľudského hlasu. Povedzme si úprimne, vo filme Piaty element zaznieva operný spev mimozemšťanky, ktorý vznikol elektronicky a možnosti ľudských hlasiviek nedovoľujú pieseň Lagúny prespievať. Umelci na celom svete to zobrali ako výzvu a za tie roky sa našlo zhruba 5 (na celom svete), čo sa pokúsilo dosiahnuť a dosiahlo niečo podobné. Aj takéto výkony dokážu spôsobiť zimomriavky. Spevácky ide o niečo mimoriadne náročné. Skúste si to.

Mozog vtedy spracúva podnet ako významný alebo intenzívny a spustí reakciu tela, ktorá má korene v evolučnom „poplašnom systéme“. Výskumy ukazujú, že pri takýchto zážitkoch sa aktivujú oblasti mozgu spojené s odmenou a emóciami, vrátane uvoľňovania dopamínu. Zimomriavky tak môžu byť fyzickým prejavom silného vnútorného prežívania. Tento jav sa niekedy označuje aj ako „estetické zimomriavky“ a patrí medzi prirodzené reakcie zdravého nervového systému.

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

