Čoskoro bude možné kúpiť 1-znakové a 2-znakové *.SK domény. Ale…!

Vzácne domény budú k dispozícií. Nie však pre hocikoho. Hoci registrácia do systému je možné už dnes, musíte mať vloženú zábezpeku a musíte počítať aj s tým, že v prípade prihadzovania sa viažete ku kúpe podobne, ako na iných systémoch s úhradou a aukciovým prihadzovaním. O domény bude nepochybne záujem, pretože pre firmy znamenajú mimoriadnu investíciu do značky a imidžu. Takáto investícia zväčša nebýva stratová, ak je dobre premyslená a súvisí s firmou.

Spolu s ňou prichádza aj možnosť zakúpiť jednoznakovú doménu. Výnimočná príležitosť pre výnimočne prezieravých ľudí, ktorí neváhajú investovať do takéhoto krátkeho názvu. Najmä mnohé domény, ktoré doteraz nebolo možné registrovať, ako MA.SK, ZA.SK, IT.SK a mnohé iné boli dlhodobo zakázané ako názvy krajín. Časy sa menia a medzičasom aj samotný správca domén. Aj tieto domény bude možné získať, no pripravte si štvorciferný budget. V ČR bola táto možnosť už dávnejšie, ale u nás je novinkou. Ich počet je obmedzený počtom medzinárodne zobrazovateľných alfanumerických znakov v doméne.

