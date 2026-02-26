Reklamný textil pre eventy a konferencie: Čo funguje najlepšie?

Na eventoch a konferenciách je človek zavalený logami, roll‑upmi a prezentáciami. Tie si domov neodnesie. Váš reklamný textil áno.
Keď sa rozprávame s ľuďmi, ktorí robia eventy roky, často povedia, že najlepšie fungujú jednoduché veci spravené poriadne. „Ak sú firemné tričká s potlačou pohodlné a nositeľné, sú oveľa lepšie, ako nudné perá či šálky,“ hovorí event manažér, s ktorým sme sa rozprávali. Vníma ich ako nástroj, ktorý dokáže prepojiť značku s atmosférou eventu.
Špecifiká reklamného textilu pre eventy
„Pri eventoch riešime dve veci naraz – identitu a komfort,“ vysvetľuje event manažér. Reklamný textil musí pomôcť rozpoznať tím a partnerov, ale zároveň nesmie účastníkov obmedzovať. Tričko, v ktorom je horúco, skončí v taške a už ho nik neuvidí. Z hľadiska marketingu ide pritom o čistý premrhaný potenciál. Aj preto čoraz viac organizátorov premýšľa o tom, ako pracovať s kvalitou a farbami a zároveň udržať rozpočet rozumný. „Radšej zvoliť menej kusov, ale také, ktoré budú ľudia naozaj nosiť,“ dodáva.
Špecifikom eventov je aj to, že ide o formu marketingu – značka sa neprejavuje len na pódiu, ale v celom prostredí. „Tričká pre staff musia byť čitateľné na prvý pohľad – kontrastná potlač, jasný nápis, žiadne grafické orgie,“ hovorí manažér. Vlastný merch pre firmy, ktorý si zoberú na event, by mal byť slušný, pohodlný, zladený so značkou aj typom eventu. Brandové farby pomôžu navigácii, pretože hostia presne vedia, koho sa majú spýtať.
„Najlepšie funguje jednoduchý, ale premyslený koncept,“ sumarizuje. Pre konferencie odporúča tričká alebo polokošele v neutrálnych odtieňoch, s jasným logom a názvom podujatia. Pri festivaloch a neformálnych eventoch si môžete dovoliť hravý vizuál a ilustrácie. Dobré je myslieť aj na veľkostnú škálu a strihy. Voľte unisex strih doplnený aspoň jedným dámskym variantom.
Takže ak chystáte event alebo konferenciu a chcete, aby váš textil neskončil v koši, inšpirujte sa odborníkmi.
