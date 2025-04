Plánovanie cykloturistiky: na čo pozor, s čím počítať a čo predvídať

Ak sa púšťate do plánovania cykloturistiky – na čo nezabudnúť, na čo myslieť a čo predvídať? Nemožno len tak vysadnúť a oprieť sa do pedálov

Cykloturistika jednotlivcov, priateľov, skupín, či celých rodín. Hovorí vám to niečo? Patríte do tejto krvnej skupiny, alebo vás láka objavovanie Slovenska zo sedla bicykla? Čoskoro tu máme sezónu cyklistických výletov. Cyklotrasy budú naberať na význame a v prírode bude oveľa viac ľudí. Do toho na trh prichádza trojica krásnych kníh, ktoré nám prinesú množstvo cenných rád, obsah, odporúčania, konkrétne trasy, ale aj priamo súradnice, ktoré nás môžu takýmito miestami previesť a dať lepšiu predstavu o celej trase. O mostoch, priechodoch, brodoch, cestách, reálnych cyklotrasách a zaujímavostiach na okolí. Trojica kníh sa volá Cyklistické Slovensko a vychádza aj ako jednotlivé knihy.

Podporiť vznik týchto kníh môže verejnosť na StartLabe

Knihy pripravuje vydavateľstvo DAJAMA

Ako si naplánovať cykloturistický výlet

Slovensko ponúka mnoho príležitostí a so spomínanými knihami je pravdepodobné, že inšpiráciu na tú vašu ideálnu si nájde každý. S knihami, alebo bez nich, si môžete ešte v rámci prípravy doma niektoré informácie overiť online. Overenie prevýšení, povrchov, vzdialeností (napr. cez Mapy.cz, Komoot, alebo Google Maps) dovolí lepšie plánovať. Knihy od skúsených autorov však prinášajú mnoho postrehov, ktoré dokážu ušetriť problémy priamo v teréne, alebo nedostatky napríklad aj v rámci služieb.

Zistite si vopred aj ďalšie služby a možnosti. Možnosti prenocovania – kempy, penzióny, „bike-friendly“ ubytovanie, možnosti stravovania, alebo prípravy vlastného jedla. Vyraziť na poriadny cyklovýlet na niekoľko hodín, či celý deň, nemožno len tak. Nedá sa vysadnúť a len tak ísť. Prísť môže viacero problémov a nepripraviť sa na ne znamená riziko predčasného ukončenia, zablúdenia, nehody, alebo zranenia.

Ako prepraviť bicykel na miesto štartu

Možnosti, ako absolvovať cykloturistiku, máme z pravidla tri. Buď vyraziť na bicykloch už z domu, alebo si požičať bicykle na mieste, napr. v turistických centrách, horských oblastiach, v Tatrách, pri jazerách. Inou možnosťou je mať svoj bicykel, na ktorý sa viete a chcete spoľahnúť. Ak je bicyklov viac, volíme, respektíve používame:

Strešný nosič – výhody a nevýhody (nižšia cena, ale vyššia námaha).

– výhody a nevýhody (nižšia cena, ale vyššia námaha). Závesný nosič na ťažné zariadenie – ideálne pre viac bicyklov.

– ideálne pre viac bicyklov. Nosič na zadné dvere – pre autá bez ťažného, ale obmedzená nosnosť.

Vybavenie, bez ktorého sa cykloturista dnes nezaobíde

V modernej dobe, kedy aj cyklovýlety sú náročnejšie, ako v minulosti, počítame s väčšou vzdialenosťou a tiež službami, potrebujeme predovšetkým vhodný cyklistický odev, prilbu, rukavice, nepremokavú bundu a ruksak prispôsobený pre tento účel, alebo tašku na bicykel pre osobné veci.

Z praktického hľadiska by sme mali mať:

Základnú lekárničku s výbavou pre prípad zranení (obväzy, dezinfekcia, náplasť, analgetikum), multináradie, pumpu a ideálne náhradnú dušu, ak ideme na trasy mimo civilizácie. Opaľovací krém, slnečné respektíve cyklistické okuliare. Zo skúseností na Slovensku to môže byť aj sprej proti medveďom.

Z technologického hľadiska:

GPS cyklopočítač, alebo mobil, powerbanka, nabíjačka, mobil s offline mapami bez potreby internetu.

Z hľadiska ľudských potrieb:

Dostatok vody (nikdy nie je problém nadzásoba), jedlo (nezaškodí s nadzásobou prenášateľného ľahkého jedla). Ak sa plánujete stravovať, vždy počítajte s plnou kapacitou v zariadení, jeho zatvorením a krízovou situáciou nutného alternatívneho riešenia. Vrecko na odpad, vreckovky a papierové obrúsky, hygienické potreby, ak počítate s prespávaním, alebo vlastnými preferenciami (deodorant, náhradné tričká a iné odevy, podľa náročnosti a trasy).

Zásady bezpečného pohybu v prírode

Ak plánujete, alebo vyrážate na cykloturistiku, jednou zo základných zásad je informovanie sa na počasie a prispôsobenie sa predpovedi a predpolkadom. Pri cestovaní s deťmi, alebo prechádzaní úsekmi na hlavných a vedľajších cestách je nevyhnutný technický stav bicykla a povinné svetelné a ochranné prvky. Pre seba, alebo aspoň pre detských účastníkov majte reflexné vesty a dostatočne jasné reflexné prvky aj na pedáloch. Zároveň priamo v teréne platí:

Cyklistické pravidlá

– prilba povinná do 15 rokov, reflexné prvky, jazda po pravej strane. Nepísaným pravidlom je pozdrav iného cyklistu idúceho oproti v miestach, kde to nie je bežné. Pokiaľ nie ste ostrieľaný cykloturista, potom je to len prejav zdieľania rovnakej vášne a možno si tak vymeníte aj krátke info.

Rádio a hudba? Nie!

– moderní ľudia majú radi hudbu, basy, externé reproduktory. Počúvajú rádio a o svojom hudobnom štýle nepochybujú. S týmto sa stretávame v mladých aj starších kolektívoch. Vojsť do prírody s technikou tohto typu na riadidlách na cestách nie je zakázané. V prírode by sme sa mali riadiť všeobecnými pravidlami, aj tými nepísanými.

Turistické zásady

– rešpektovanie značenia a nenarušovanie prírody priechodom cez nevyznačené miesta, imo chodníky a bez zasahovania do prírody (kladenie ohňa, trhanie rastlín, zber plodov, kopanie, manipulácia s kameňmi v riekach, na brehoch a pod.). Rovnako sa očakáva zber odpadkov po sebe a niektorí zbierajú aj po iných. Ďalšou možno nepísanou zásadou je poskytnutie pomoci iným, ak máme možnosť, čas a schopnosti. Už o hodinu, alebo zajtra tú pomoc možno budeme potrebovať sami.

Užitočné aplikácie pre cykloturistiku a pobyt v prírode

cz – detailné cyklo aj turistické mapy, offline režim.

– detailné cyklo aj turistické mapy, offline režim. Locus Map – výborný pre pokročilejších, s GPS záznamom trasy.

– výborný pre pokročilejších, s GPS záznamom trasy. Komoot – plánovanie trás s možnosťou exportu do zariadení.

– plánovanie trás s možnosťou exportu do zariadení. BikeComputer – jednoduchý a efektívny cyklo-tracker.

– jednoduchý a efektívny cyklo-tracker. Záchranka – rýchle privolanie pomoci s presnou lokalizáciou.

– rýchle privolanie pomoci s presnou lokalizáciou. HZS – Horská záchranná služba – pre pohyb v horách na Slovensku.

Ďalšie plánovanie cesty a cyklotúry

V úvode spomínané knihy sú vytvárané s cieľom ponúknuť odpovede na časté otázky a témy, ktoré nás pri plánovaní zaujímavú. Aj preto si dovoľujeme pripomenúť, že význam týchto kníh spočíva práve v informáciách, skúsenostiach a radách, či pomoci. Ušetríte si čas plánovaním trás, ak sú niekým iným otestované pred vami. Získate tak čas na plánovanie ďalších zastávok a plán kombinácie takýchto predpripravených trás. Pozrite si bližšie trilógiu Cyklistické Slovensko.

Dispozície sa môžu meniť. Vždy je však dobré sledovať aj možné uzávery v národných parkoch, alebo priechodnosť terénu napríklad po dažďoch, záplavách, možných zosuvoch. Výskyt medveďa hnedého a odporúčania, prípadne problémy v niektorých obciach. Mimo to, je dobré sledovať aj také detaily, ktoré môžu celkom zmeniť trasu, akými sú napríklad:

Uzávierky mostov

Náhla nepriechodnosť terénu

Konanie pretekov

Možná zmena dispozície, služieb, ich zrušenie a pod.

Zneprístupnené pamiatky pre údržbu, alebo prenájom priestorov uzavretej skupine (svadby, nakrúcanie filmov)

Prípadne naopak – podujatia priamo na mieste, špeciálne programy a eventy, ktoré by mohli predĺžiť vašu zastávku. Alebo niečo podobné v blízkosti, čo by mohlo prinútiť urobiť zmeny v trase. Poznáme to mnohí, že prechádzame okolo hradu a ani sme netušili, že sa tam práve konajú historické slávnosti, ktoré mohli byť tiež zastávkou.







