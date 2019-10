Brit vyhral Porsche, no predal ho. Teraz vyhral ďalšie Porsche - ZN.SK

Neuveriteľné šťastie mal 28 ročný Brit Tom Harvey. Pred Vianocami 2017 sa zúčastnil súťaže a vyhral Porsche 911 Carrera 4 GTS a niekoľko tisíc libier k tomu. Jeho Vianoce tak boli o mimoriadnom šťastí. Keď začiatkom roka 2018 dostal kľúče od nového auta, mal mladý inštalatér z výhry určite veľkú radosť. No po čase zistil, že auto má veľkú hodnotu a on by skôr, ako prevážať sa v drahom športiaku, uvítal vlastné bývanie. Auto preto predal a peniaze investoval práve do vlastného domu.

Šťastný muž… neuveriteľne šťastný muž

Zdá sa až neuveriteľné, že mu pred niekoľkými dňami volali opäť, aby mu oznámili výhru. Dokonca v rovnakej súťaži, než pred dvoma rokmi a najmä s podobnou značkou a balíkom peňazí v hotovosti. Tentoraz vyhral Porsche Macan S, ktoré je síce lacnejšie, no stále luxusné a teda aj drahé. K autu totiž získal aj hotovosť 20 000 libier. Porsche mu tak zostalo súdené a táto životná skúsenosť ho nepochybne poučila, aby si auto už ponechal. Porsche sa mu zrejme snaží niečo naznačiť.

Šťastie v súťaži, aké bežné nie je

V priebehu dvoch rokov tak mal mimoriadne šťastie., ktoré zaujalo médiá po celom svete. Nepochybne Tomov príbeh inšpiruje aj našincov skúsiť šancu v súťažiach. Len pozor na tie Facebookové, ktoré vo väčšine prípadov ľudí okrádajú, než obdarúvajú.