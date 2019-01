Naj pamiatky mesta Gdansk: Dlhá cesta a vytúžená odmena - Poľsko

Keďže sa mesto Gdansk nachádza na opačnej strane Poľska, mali by ste sa pripraviť na dlhú cestu. Väčšina cesty vedia po diaľnici, ak si chcete urobiť prestávku, môžete tak urobiť v meste Lodž či Krakov. Ak by ste sa rozhodli vycestovať do Gdansku vlakom, cesta by trvala podstatne dlhšie, pretože vedie cez Českú republiku a navyše by ste museli minimálne dva krát prestupovať. Priama autobusová linka do Gdansku nejde. Pozitívnym faktom na konci tohto dobrodružstva je samotné mesto, ktoré určite stojí za každý jeden prejdený kilometer cesty.

Historický žeriav

Najvzácnejšou pamiatkou mesta je historický žeriav. Táto významná stavba pochádza z 15. storočia a nachádza sa priamo v prístave. Jeho úlohou bolo v minulosti pomáhať pri vykladaní tovaru z lodí, postupne sa stal dominantou mesta a vstupnou bránou. Postupne prestal plniť svoju funkciu a dnes je súčasťou námorníckeho múzea.

Shakespearovo divadlo

Ďalšou zaujímavosťou Gdansku je divadlo, ktoré dostalo pomenovanie podľa významného anglického dramatika. Jedným z dôvodov tohto rozhodnutia bol fakt, že v 17. storočí tam hrali putovní herci z Anglicka. Divadlo však nenesie pomenovanie len podľa tohto významného velikána. Pravidelne sa v divadle koná Shakespearovský festival a Letná Shakespearova akadémia s rozličnými divadelnými predstaveniami.

Mariacka ulica

Najobľúbenejšia ulica v meste Gdansk je Mariacka ulica, ktorá sa tiahne k historickej katedrále. Okrem katedrály tam nájdete aj veľa ďalších historických budov, ktoré prezentujú rôzne stavebné štýly postupne, ako sa Gdansk vyvíjal. Ďalej tu nájdete obchodíky so suvenírmi a nádhernú bránu z čias stredoveku.

Dluga ulica

Najznámejšia ulica mesta Gdansk ponúka množstvo malých obchodov a butikov, reštaurácií s tunajšími špecialitami a kaviarní. Významnou črtou je architektúra budov. Ich vzácny štýl a prevedenie s jemným prevedením vám poskytne najkrajšiu prechádzku v meste. Na stenách budov je mnoho historických malieb, ktoré pochádzajú z jednotlivých období mesta a tým pripomínajú tisícročnú tradíciu Gdansku. Práve na Dlugej ulici nájdete mnoho historických budov. Jednou z nich je aj historická radnica. Svojou krásnou architektúrou pripomína niektoré nemecké mestá.

Jantárová cesta

Vo svojej histórii sa môže mesto Gdansk pochváliť hneď niekoľkými úspechmi. Najdôležitejším z nich je, že bol v stredoveku dôležitým bodom Jantárovej cesty (významná obchodná trasa), ktorá bola spojivom medzi Severom a Juhom Európy. Spájala hneď niekoľko ciest a keďže práve v Gdansku sa nachádzali veľké ložiská jantáru, práve tu ho prekladali a organizovali prvé veľké trhy.

Kostol Panny Márie

Kostol bol dostavaný na konci 16. storočia. Od tej doby drží rekord, keďže patrí k najväčším tehlovým svätostánkom na svete. Kostol je postavený v gotickom štýle a v kostole možno obdivovať nádhernú prácu architektov, ktorí sa pýšia jednou z najkrajších sakrálnych výzdob v krajine. Neodmysliteľnou súčasťou kostola je veža, ktorá ponúka výhľad na celé mesto.

Westerplatte

Mesto Gdansk sa pýši nielen krásnymi stavbami, ale aj temnejšou históriou. Do kroniky sa zapísal polostrov Westerplatte, pretože práve na tomto mieste sa začala 1. septembra druhá svetová vojna. Poliaci dokázali neuveriteľných sedem dní vzdorovať nájazdom Nemcov a tým sa stali vzorom pre mnohých bojovníkov. Na ich pamiatku nechali postaviť na polostrove Westerplatte pomník a navštíviť tu môžete aj historické vojnové múzeum.