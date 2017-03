Narafičené falošné stránky fajčiarom predávajú RealQUIT - ZN.SK

„Volám sa Mišo a mám 31 rokov. Bývam v Bratislave. Chcem vám povedať svoj príbeh…“ takto začína vymyslený falošný príbeh, ktorý prezentuje ľuďom na internete záhadná postava Miša propagujúceho RealQUIT, akýsi neznámy prípravok na skoncovanie s fajčením. Teda pardón, ide o zázračný magnet, ktorý sa pripína do ucha a prestanete mať chuť na fajčenie. Ak si prepnete na českú verziu stránok, dozviete sa iný príbeh s rovnakou fotografiou. „Jmenuji se Rudolf, je mi 31 let a bydlím v Praze. Chci vám vyprávět můj příběh“. Čože?

My tento prípravok nepoužívame, nepoznáme a nebudeme hodnotiť jeho vlastnosti. Riešiť budeme stránky, ktoré sú hlavným problémom. Snažia na Slovensku a druhé stránky v Čechách predávať a propagujú sa prostredníctvom online reklám na množstve internetových stránok. Keďže sa reklamy dostali do siete Google, zrejme zobrazenie týchto reklám postihne akýkoľvek portál. Vzhľadom k tomu, že ide o rovnaký druh internetového podvodu, ktorý vo veľkom propagujú všetky najväčšie slovenské portály v drobných reklamách, zrejme sa ľahko dopracujete k týmto stránkam čoskoro aj vy.

Pozor na nový internetový podvod

Podvodné stránky na adrese sľubujú pomoc so skoncovaním s fajčením. Najmä na konci roka sa dá očakávať, že spustia naplno svoju kampaň, ktorú momentálne tlačia na serveri Youtube cez Google reklamu. Sľubujú zázraky v boji proti fajčeniu a stránky sa pritom neboja porušiť hneď niekoľko zákonov. Adresa stránok sa nachádza na odkaze: http://www.biolifeblogspot.info/sk-quit_smoking_m22/index.php alebo v českej verzii na odkaze: http://www.quitnowblog.info/cz-quit_smoking_z5/index.php . Ak si všimnete hneď úvodnú fotografiu, predstavuje sa nám údajný garant tohto projektu a účinkov. Ak si všimnete obsah, narazíte na niekoľko ďalších podvrhov, podmienky majú strašné chyby a komentáre sú špinavosť sama o sebe. Pokiaľ zvažujete nákup, je to len na vás. My sme si žiaľ dali za úlohu stráviť nejaký čas zistením, či je pravda, čo stránky prezentujú. Zavádzaním, krádežou identity, vytváraním novej identity, vytváraním nebezpečenstva zámeny, zneužitím vzhľadu Facebook komentárov a zneužitím niekoľkých fotografií došlo k podvodu, hoci samotní autori by tvrdili opak. Nákup na týchto stránkach z nasledovných dôvodov preto môžete považovať za riskantný. Normálny a premýšľajúci marketér by totiž nikdy nespravil:

Zneužitý spevák Kris Allen

Na Slovensku je to Mišo, v Čechách Rudolf, na talianskom portáli je to už Renato z Ríma. Lenže ani v jednej krajine tento týpek neexistuje. Ukradnutá fotografia, ako by sme mohli nazvať stiahnutie fotografie a uvádzanie pod inou identitou, čiže bez súhlasu autora a fotografovaného, vytvára celkom nové identity. Špekulanti vytvorili nového človeka, aby oklamali zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Originál Kris Allen je odprezentovaný napríklad aj na tomto Pinterest účte – https://www.pinterest.com/sonymusic/kris-allen/

Čo je to za obsah?

Ak by sme mysleli marketingový plán a marketing takéhoto predaja vážne, boli by sme na toľko sprostí, aby sme uvádzali na webe slepé odkazy a nemožnosť si vlastne pozrieť to, čo stránky prezentujú? Stránky uvádzajú sekcie v menu, no stále sa dostanete len na nákup prípravku.

Cieľ je podivný obchod

Ak kliknete kdekoľvek, dostanete sa na stránky, ktoré chcú jediné. Za každú cenu vám niečo predať. Keby to nerobili takto nechutnou cestou, možno by dokázali nalákať ešte viac ľudí. Zaujal nás pán Molnár, ktorý je tu uvedený ako fyzioterapeut.

Lenže, tento istý pán Molnár má vo viacerých krajinách dvojníkov. Majú takého dokonca aj v Rusku, aj keď sa volá inak.

V ruštine nájdete net-sigaret.com, original-zerosmoke.ru, zerosmoke-market.ru, smoke-clip.com, pod celkom iným menom sa prezentuje na bulharskom webe bg.zer0sm0ke.com. A pod menom Dan Neacsu sa nachádza na rumunskom webe comanda.libertatea.info. Na českej verzii webu zer0sm0ke.com je to už Michail Serenko. Ako je to možné, že je na toľkých stránkach a pod rôznymi menami? Jednoducho. Tento takzvaný fyzioterapeut neexistuje. Fotografiu si môžete kúpiť v tejto fotobanke, uhradiť malý poplatok a vy sami si môžete na svojom webe vytvoriť vymysleného odborníka, ktorý zvýši vierohodnosť vášho fingovaného webu. Originál sa nachádza tu: 123rf.com

Legálne je nakupovať fotografie a používať ich. Nelegálne je však vytvárať cudzie identity a vytvárať nebezpečenstvo zámeny, najmä ak ide o navádzanie na kúpu akéhokoľvek produktu. Zbystriť by mali všetci, ktorí hodlajú takto propagované výrobky konzumovať.

Komentáre sú zlý vtip

Tie komentáre už viac odfláknuť ani nemohli. Páchatelia si dali mimoriadne záležať, aby vymysleli identity viacerých ľudí a nesekli sa v rode, spravili obsah, no zabudli na niečo podstatné. Všetko vyzerá ako Facebook, no nie je to Facebook. Ide o ukradnuté fotografie zo skutočného Facebooku, zneužité a uvedené pod inými menami s vymyslenými komentármi, ktoré majú za úlohu nalákať ľudí do pasce. Pascou nazývame navodenie dojmu, že všetko je krásne, úspešné a účinné, no ide len o narafičený obsah motivujúci k nákupu. Dobre si všimnite zaujímavé obmeny v jazyku. Nejde o doslovný preklad ale o cielene pripravovaný text Slovákom, alebo Čechom so snahou o dobrý pravopis. Do obrázku sme pripojili napríklad aj taliansku verziu. Šmahom ruky sú z nich Taliani. Skúste pridať vlastný komentár.

Prekvapenie nastane vtedy, keď ho vydá, no nikto ho nevidí, len vy. Komentár zmizne. Časy vydania jednotlivých fingovaných komentárov sa nepohybujú, stále to vyzerá, že niečo vyšlo len pred pár minútami. Nuž a nakoniec, ak pridávate komentár, ako je možné, že iným nacuckalo fotografie a vám nie?

Akýsi certifikát záruky

Brutalita tvrdého rangu, demolačná kovová guľa do brucha… skrátka hovadina jak mraky. Stránky uvádzajú akýsi certifikát, ktorý má byť zárukou kvality. Na stránke je uvedené, že túto ročnú záruku kvality našiel na internete online a tak to tam zavesil. To je nám teda odôvodnenie. Ide o akýsi obrázok s neznámym logom, textom, skratkami a označeniami, ktoré nie len že nedávajú žiadnu logiku, sú nečitateľné, nevidno absolútne nič, obrázok sa nedá zväčšiť, má nulovú váhu a nulovú hodnotu. Neuvádza žiaden dátum a rok, hoci spomína ročnú záruku. Aká záruka? Kde toto nabrali? Usudzujeme, že autorom tohto fingovaného webu môže byť mentálne narušený jedinec, alebo neplnoletá osoba so slabým právnym vzdelaním.

Článok je pripravovaný v spolupráci so zamestnancom jedného zo slovenských portálov, kde sú nútení tieto reklamy zobrazovať, napriek povedomiu o ich obsahu a jeho pravosti, v spolupráci s hoax.sk, Petrom S. a Simonou M, fanúšičkov Krisa Allena, ktorá dala prvotný podnet a reagovala na zneužitie jeho podobizne. Článok zakladá na skutočnej dokázateľnej a zároveň dokázanej realite a uvedené zdroje pôvodného obsahu a skutočnosti majú právnu hodnotu. Na článku sa hľadaní pôvodného materiálu sa do vydania podieľalo celkovo 6 osôb. Ďakujeme za spoluprácu aj tým, ktorí nechceli byť menovaní.