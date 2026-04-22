Dazzle kamufláž lodí: keď mali počas vojny lode zvláštne vzory

Prvá svetová vojna priniesla okrem bojov na súši aj zásadnú zmenu v námornej taktike. Objavenie a masové nasadenie ponoriek znamenalo pre veľké lode novú hrozbu, ktorú nebolo možné riešiť tradičnými spôsobmi. Práve v tomto období vznikla tzv. dazzle kamufláž. Netradičné, na prvý pohľad chaotické maľovanie lodí, ktoré dodnes pôsobí zvláštne, no malo presný a premyslený účel.
Na rozdiel od klasickej kamufláže, ktorá sa snaží objekt splynúť s prostredím, dazzle kamufláž robila presný opak. Lode boli výrazné, plné kontrastných farieb a ostrých geometrických tvarov. Cieľom nebolo loď ukryť, ale narušiť schopnosť nepriateľa správne odhadnúť jej pohyb.
Velitelia ponoriek pri útoku potrebovali presne vypočítať smer a rýchlosť cieľa, aby dokázali zasiahnuť loď torpédom. Ak však vzory na trupe skresľovali optické vnímanie, mohlo dôjsť k chybe v odhade. Aj malá nepresnosť znamenala, že torpédo minulo cieľ. Práve na tomto princípe bola dazzle kamufláž postavená. Vzory mohli pôsobiť, že lodí je viac, nebolo jasné, ako je otočená, ktorým smerom pláva.
Olympic a ďalšie lode v službách vojny
Jednou z lodí, ktorá niesla tento typ náteru, bola aj RMS Olympic (brat slávneho RMS Titanic, rovnako v službách lodnej spoločnosti White Star Line). Pôvodne luxusný zaoceánsky parník sa počas vojny zmenil na transportnú loď pre vojakov. Plavila sa cez Atlantik v období, keď boli nemecké ponorky jednou z najväčších hrozieb.
Olympic nebol jediný. Dazzle kamufláž sa používala na stovkách lodí britského aj spojeneckého loďstva. Každá loď mala pritom mierne odlišný vzor, aby sa minimalizovala šanca, že nepriateľ odhalí jednotný systém a naučí sa ho „čítať“. Táto variabilita bola súčasťou stratégie.
Prečo pôsobí kamufláž na fotografiách tak zvláštne
Na historických čiernobielych fotografiách pôsobí dazzle kamufláž ešte výraznejšie než v skutočnosti. Bez farebných odtieňov vyniknú najmä kontrasty a ostré línie, ktoré vytvárajú dojem deformácie trupu. Loď môže vyzerať, akoby bola zlomená, naklonená alebo zvláštne tvarovaná.
V realite však išlo o premyslený optický trik, ktorý využíval limity ľudského videnia. Neexistovala optika a radary súčasnej úrovne. Preto sa navigácia spoliehala na oči pozorovateľov. Dazzle kamufláž sa tak stala jedným z najzaujímavejších príkladov toho, ako sa v moderných dejinách spája vojenská stratégia s vizuálnym umením a psychológiou vnímania. A na nedokonalosť ľudského oka sa spoliehalo. Veď rozhodovala o obrovských škodách na technike a životoch posádok.