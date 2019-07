Český ponožkový trend v sandáloch sa na Slovensku neuchytil

V lete oveľa častejšie vyrážame von do ulíc aj do prírody, kvalitná obuv by preto v našich šatníkoch nemala chýbať. Ako je to s online nakupovaním obuvi u nás, ukázal prieskum nakupovania módy Fashion (Re)search.

Slováci stále uprednostňujú športovú módu pred tou formálnou a elegantnou. Až 60 % Slovákov je ochotných nosiť športové kúsky aj na nešportové aktivity a 76 % opýtaných nosí športovú módu primárne kvôli pohodliu. Zaujímavosťou je, že Slováci častejšie siahajú po športových kúskoch vo svojom šatníku aj na formálnejšie príležitosti ako sú oslavy, párty alebo na nosenie do práce. Streetwearová móda prevláda pri bežnom každodennom nosení v jarných aj letných mesiacoch.

Len 2 % Slovákov si obľúbili známu českú špecialitu – ponožky v sandáloch. Z celkových 1963 respondentov nosí túto vychytávku len 40 ľudí. Nielen tieto podrobnosti zistil online výskum Fashion (Re)search vyhľadávača módy GLAMI. Z dát z online výskumu taktiež vyplíva, že tento trend sa uchytil u nás aj u našich českých susedov hlavne kvôli pohodliu, zdraviu pre nohy a dlhšej trvácnosti sandálov.

V oblasti obuvi vedú v rebríčkoch obľúbenosti tenisky

Tenisky skombinované s formálnymi šatami, s kostýmom alebo elegantnou sukňou sú v dnešnej dobe must-have trend, ktorý musí rozhodne vyskúšať každý milovník módy.

Tenisky sa nenosia len na šport, ale aj do práce, na párty či na slávnostné príležitosti. Typickou módnou inšpiráciou na sociálnych sieťach sa stali kvetované šaty zladené s teniskami. Vyhláseným ikonickým kúskom sa stali tenisky od značky Balenciaga, ktorých vzhľad sa snažili napodobniť mnohé módne domy.

Pri obliekaní a módnych trendoch sa nebojíme riadiť svojou vlastnou fantáziou alebo sa nechávame inšpirovať na sociálnych sieťach. Do úzadia sa dostávajú offline módne časopisy alebo letáky.

Tenisky nakupujeme radi online. Svedčí o tom aj fakt, že patria medzi najpredávanejšiu podkategóriu obuvi a tvoria až 34 % celkového obratu. Medzi najvyhľadávanejšie značky na Glami patria Adidas, Nike, Converse, Calvin Klein, Vans alebo Tommy Hilfiger.

Od obuvi očakávame, že nás nesklame ani v kvalite – v požiadavke na kvalitu sa v online dotazníku od GLAMI umiestnili topánky na prvom mieste. Až 60 % ľudí vyžaduje dlhotrvajúcu kvalitu najmä od zimných topánok. Keď nejaký pár prestaneme nosiť, je to kvôli tomu, že sa nám už nepáči, je obnosený alebo zničený. Namiesto toho, aby tieto kúsky skončili v koši, radšej ich darujeme na dobročinné účely alebo charitu.

