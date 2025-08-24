14.1 C
Bratislava
nedeľa, 24 augusta, 2025
Hevisleep.sk - 728x90v2
ÚvodVedaHistória
V rubrikách:
HistóriaMóda a krásaTOP

História vysokých opätkov: od mužov opätky prešli k ženám

Pripravil Roman
6

Vysoké opätky sa dnes spájajú najmä so ženskou módou, eleganciou a luxusom. Kultúrny a módny prerod potreboval dlhý čas, aby od koní a praktických dôvodov na mužských nohách vysoké opätky prešli k ženám, kde sú prvkom elegancie a zdvihnutia výšky celej postavy. Aj topánky na podpätkoch samotné už vyzerajú inak, takže s mužmi ani nemôžu mať nič spoločné. Dnes vôbec nejde o mužský prvok a aj obuv je dizajnovaná pre ženy. V dávnej histórii to však bolo inak – pôvodne ich nosili predovšetkým muži. V rozprávkach či historických filmoch vidíme šľachticov, ktorí si potrpeli na luxus a maniere. Vysoké topánky so zdobenými opätkami symbolizovali moc a spoločenské postavenie. Ako sa teda stalo, že opätky sa časom presunuli najmä do sveta žien?

Historická výstava, dobová obuv, Francúzsko alebo Anglicko, stred 17. storočia, fotografovaná obuv je súčasťou zbierky BATA SHOE MUSEUM v meste Toronto, Kanada
Historická výstava, dobová obuv, Francúzsko alebo Anglicko, stred 17. storočia, fotografovaná obuv je súčasťou zbierky BATA SHOE MUSEUM v meste Toronto, Kanada, zdroj: https://batashoemuseum.ca/standing-tall/

Začiatky: praktické aj mocenské využitie

Najstaršie známe opätky, alebo celé podrážky sa objavili v starovekom Egypte a Perzii. Egyptskí mäsiari používali nízke opätky prakticky – aby nestáli priamo v krvi zvierat. Mäsiarske dielne boli tienené, bez prístupu slnka a dláždené, aby boli umývateľné, respektíve splachovateľné prúdom vody. Podobne na tom boli garbiarske a farbiarske dielne neskôr. V Perzii (10.–11. storočie) nosili jazdci vyššie opätky, ktoré im pomáhali udržať nohu v strmeni.

Tento prvok sa preniesol aj do Európy, kde sa v 16. a 17. storočí opätky stali módnym doplnkom šľachty. Stále šlo o obuv jazdeckých topánok, na hony a neraz to boli čižmy s úpravou vysokého opätku. Nie lodičky, ktoré si spájame s vysokým opätkom z dnešného pohľadu.

Opätky ako symbol mužskej moci

V Európe preslávil opätky francúzsky kráľ Ľudovít XIV., ktorý nosil zdobené, často červené opätky. Tieto topánky sa stali symbolom bohatstva a privilegovaní muži ich používali ako ukážku spoločenského statusu. V tej dobe boli opätky jednoznačne mužskou záležitosťou a so ženami sa nespájali. Šlo aj o topánky so zúžením vyvýšeného opätku smerom k zemi, ako poznáme dnes.

S vysokými opätkami sa stretávame aj na „divokom západe“ pri osídľovaní USA. Využívali ich čižmy, opäť pre účely uchytenia strmeňa, ale nešlo o výraznú výšku so zúžením pri zemi, ako nútila dnešná predstava.

Dress code bez stresu: Ako sa vhodne obliecť podľa dress code?

Prelom: ženy preberajú módny prvok

Postupne, koncom 17. a začiatkom 18. storočia, sa vysoké opätky začali objavovať aj v ženskej móde. Ženy z vyšších vrstiev ich využívali na predĺženie postavy, zvýraznenie ladnosti a odlíšenie sa od nižších tried. Muži však začali od opätkov ustupovať, najmä v období osvietenstva, keď sa módne ideály menili a praktickosť nahrádzala okázalosť. V 19. storočí sa vysoké opätky už naplno stali súčasťou dámskej obuvi.

Vývoj v 20. storočí: od luxusu po každodennosť

Začiatok 20. storočia – objavili sa prvé modernejšie dizajny, opätky sa však považovali skôr za spoločenskú obuv.

  • 50. roky – príchod ikonických „stilettos“ (ihličkových opätkov), ktoré definovali ženskú eleganciu.
  • 70. roky – na scénu prišli platformy a veľmi vysoké opätky, často považované za extravagantné.
  • 21. storočie – obuv s opätkami je súčasťou módnych kolekcií, no zároveň sa objavuje trend pohodlia a nízkych alebo stredných opätkov vhodných na bežné nosenie.

Čo je prijateľné a čo už (spoločensky a zdravotne) príliš?

Bežné opätky pre každodenné nosenie sa pohybujú okolo 3 – 5 cm.
Spoločenská obuv a módne modely pre špeciálne príležitosti majú často 7 – 10 cm.
Extrémne vysoké opätky nad 12 cm sa považujú za nepraktické a nosia sa skôr na módnych prehliadkach než v každodennom živote.

Mohlo by zaujímať taktiež:




Predchádzajúci článok
Zákaz pre drony turistov v národnom parku: prečo má zmysel?
Ďalší článok
Koniec podpory Windows 10: čo to znamená pre 400 miliónov PC
Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

Mohlo by vás zauijímať aj:

- Inzertný priestor -

Posledné články

Načítať ďalšie
Vivantis.sk - 300x250 Benulekaren.sk 250x250 Benu

Náhodná zaujímavosť

Načítať ďalšie
Allegro.cz 600x300

Knihy a čítanie

Načítať ďalšie

Buďte v spojení

1,016FanúšikoviaPáči sa
260OdberateliaPredplatiť