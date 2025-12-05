Columbia Amaze Puff nové štýlové páperové bundy a kabáty

Značka Columbia Sportswear predstavuje túto zimu atraktívnu novinku – kolekciu páperových búnd a kabátov Columbia Amaze Puff. Ide o sériu modelov vytvorených pre ženy, ktoré chcú spojiť funkčnosť a moderný mestský štýl. Bunky a kabáty sú teplé, hebké, jemné na dotyk, nadýchané a zároveň prekvapivo ľahké. Výnimočne príjemné pohodlie a neobmedzený pohyb z nich robia ideálnu voľbu pre každodenné nosenie v rušnom tempe veľkomiest.
Kvalitná výplň z prachového husacieho peria (s plnivou schopnosťou 650 cuin), pochádzajúceho zo zodpovedných a certifikovaných zdrojov, poskytuje stabilné teplo počas prechádzok mestom, zimných pobytov na horách či pri bežných aktivitách s rodinou a priateľmi.
Tri strihy v kolekcii Columbia Amaze Puff
Ponuka Columbia Amaze Puff zahŕňa trojicu rôznych dĺžok a siluet – od kratšej modernnej bundy do mesta, cez predĺžený strih až po dlhý páperový kabát stvorený na poriadne mrazivé dni. Charakterizujú ich prepracované detaily, čisté línie a premyslené praktické riešenia. Povrch materiálu chráni technológia Columbia Omni-Shield, ktorá odpudzuje vodu a nečistoty, čím pomáha predchádzať premoknutiu aj znečisteniu povrchu a chráni výplň pred vlhkosťou.
Nechýba prispôsobiteľná a odopínateľná kapucňa, sťahovanie v spodnej časti či vnútorné manžety s otvorom na palce, ktoré zlepšujú tepelnú izoláciu. Skvelým doplnkom sú vnútorné popruhy, umožňujúce nosiť bundu voľne prehodenú cez plecia – čiastočne alebo úplne zvesenú – bez toho, aby zavadzala v rukách.
Farebná paleta
Farebné prevedenie kolekcie spája praktickosť s módnym vzhľadom. Matné verzie v odtieňoch slonovej kosti, tabaku, svetlej khaki alebo v osvedčenej čiernej pôsobia univerzálne a elegantne. Pre milovníčky výraznejších outfitov sú pripravené lesklé iridescentné varianty – napríklad v petrolejovej modrej alebo v zaujímavej fialovo-figovej farbe, ktoré dodajú zimnému vzhľadu sviežosť a dynamiku.
Široká škála farieb a inteligentné spracovanie umožňujú bundám z kolekcie Columbia Amaze Puff jednoducho zapadnúť do rôznych módnych štýlov – od mestského streetwearu až po ležerne elegantný look horských rezortov.
Pre ešte vyšší tepelný komfort je možné bundu či kabát doplniť o páperové rukavice Columbia Amaze Puff. Dostupné sú v svetlej, hnedej aj čiernej farbe a vytvárajú harmonický set s ktorýmkoľvek modelom kolekcie.
Kolekcia Columbia je k dostaniu v značkovej predajni Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo alebo v predajni Outdoor Experience v Nitre a na e-shope https://www.super-sport.sk/