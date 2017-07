Bio-bazén Borovica, prírodné kúpalisko Kamenný Mlyn na Záhorí - ZN.SK

Kamenný Mlyn je dobre známa lokalita na Záhorí. Miesto nachádzajúce sa pred Malackami leží v prostredí obklopenom stromami na miestach s veľmi malou zástavbou. Samotné kúpalisko tvorí jeden bazén známy ako Bio-Bazén Borovica. Nachádza sa v rekreačnom areáli na ktorý upozorňujú aj tabule. Bezplatné parkovanie je možné pri reštaurácii. Ide o zaujímavo upravený bazén, ktorý v roku 2017 privíta návštevníka aj celkovo peknou pripravenosťou a udržiavaným okolím.

Prírodné kúpalisko Bio-bazén Borovica, Kamenný Mlyn

Kúpalisko Bio-bazén Borovica na Kamennom Mlyne je určené menej náročným návštevníkom. Nenachádza sa tu žiadna vodná šmykľavka a bazén nemá termálnu, alebo vyhrievanú vodu. Preto je prírodné, čiže aj voda je miestna, neprivádzaná z iných zdrojov. V tichej lokalite obklopenej borovicami a ďalšími stromami poskytuje dostatok tieňa na oddych na ležadlách. Má osobitú atmosféru, atraktívnu práve svojou prírodou a vlastnosťami. Bio-Bazén láka na prírodné kúpanie bez akejkoľvek chémie v 80 metrovom bazéne. Filtráciu bazéna zabezpečujú vodné rastliny, ktoré sa nachádzajú v obvodovej časti bazéna. Miestne lekná a ďalšia vodná flóra spoločne vytvárajú podmienky na úplne prirodzené očisťovanie a aj prekysličovanie vody.

Zariadenie obsahuje veľmi pekne udržiavané okolie bazéna a tiež zvyšok areálu, ktorý je určený najmä rodinám s deťmi a deťom vôbec. Detské ihrisko, preliezačky a ďalšie vymoženosti ako príležitostný skákací hrad, trampolíny, rôzne hojdačky a pieskoviská sú najmä pre deti. Pre dospelých je tu bufet.

Vstup a cenník

Vstup stojí pre dospelú osobu 6 EUR s 5 EUR zálohou na čipový náramok kvôli skrinkám. Dieťa do 12 rokov platí 4 €, dieťa do 6 rokov má vstup bezplatný. Lacnejší je vstup po 16:00. Ležadlá a skrinky sú bezplatné. K dispozícií sú športové potreby na požičanie a športové plochy. Do areálu majú psy prísny zákaz vstupu.

Ako nájsť kúpalisko a lokalitu Kamenný Mlyn?

Kamenný Mlyn v katastri obce Lozorno pred Malackami nájdete pod názvom Kamenný Mlyn – Vajarský. Zhodou okolností existuje pri Trnave kúpalisko, ktoré nesie názov Kamenný Mlyn. Je preto potrebné rozlišovať dve kúpaliská s rovnakým názvom s tým, že to na Záhorí sa volá oficiálne ako Bio-bazén. Do Malaciek je nutné vchádzať v smere od Bratislavy mimo diaľnicu D2 cez cestu číslo 2. Z D2 zídete na cestu do Lozorna, no odbočte na Malacky. Pred Plaveckým Štvrtkom sa nachádza areál Kamenný Mlyn.

Foto: zdroj, Facebook stránky Bio-Bazénu Borovica