Pamiatky temného turizmu od Bratislavy po Záhorie až Myjavu

V rámci Myjavy nechýba niekoľko pamiatok, ktoré možno považovať za ciele tzv. temného turizmu. Je ním napríklad pranier nachádzajúci sa v meste Stará Turá, alebo miesta, kde sa nakrúcal temný film Pivnica. Neďaleko Brezovej pod Bradlom sa nachádza Pamätník partizánskych bojov SNP a v Brezovej pod Bradlom sa nachádza Pamätník Hurbanovských bojov. Výnimočná pamiatka, ktorú pozná azda každý jeden Slovák je pritom priamo nad Brezovou. Mohyla Milana Rastislava Štefánika. Ak by sme vyrazili až k českým hraniciam pri obci Vrbovce do lokality Šance, nájdeme tu Pamätník slovenským dobrovoľníkom bojujúcim v roku 1848.

Mestá Holíč a Skalica sú neďaleko seba a v oboch sa popravovalo. Holíčania mali svojho kata na severovýchode od mesta. Popravoval v lokalite Šibenice, ktorá je aj dnes známa tým, že bola kedysi šibenicou. Nachádza sa na neprístupnom mieste počas pastvy dobytka (oplotenie) na východnom okraji mesta. Ďalej na severovýchod od šibenice by sme našli obec Kátov, ktorá má svoj názov práve podľa kata, ktorý tu býval a pozor. V obci je aj jeho drevená socha. Môže vyznieť, že ide o drevorubača, no je potrebné si všímať názov obce. Ak ideme ďalej podľa knihy Miesta zločinu a tragédií , zaujímavá je aj Skalica. Nie iba pre popravy, ale aj pre historické jadro mesta. Ak budete pri miestnej Rotunde, pozrite aj priamo za ňou. V strmom svahu, na mieste pomerne nedôstojnom, v minulosti nechali pochovávať Židov. Na husto vedľa seba sú na tomto mieste náhrobky tých, ktorí zomreli skôr, ako prišla pohroma v podobe holokaustu.

Devín nie je dôležitý len zrúcaninou hradu a múzeom. Zaujme nás aj sútokom riek Moravy a Dunaja, pri ktorom stojí priamo pod hradným bralom pamätník Antona Srholca a Brána slobody, monumentálna pamiatka s menami obetí železnej opony, ktorých život vyhasol na hranici. Popis pamiatky je na kamenných doskách pred ním v štyroch jazykoch. Niečo podobné, respektíve významovo podobné sa nachádza v Devínskej Novej Vsi. Kniha Miesta zločinu a tragédií pripomína Most Slobody, ktorý ľudia radi nazývajú aj Most Chucka Norrisa, pod ktorým sa nachádza obranný bunker. V jeho tesnej blízkosti sú zvyšky železnej opony a zábrany, ktorá bránila ľuďom v úteku na slobodu z totalitného režimu. Je tu aj doska z dvoch kameňov, ktorá nesie mená obetí, aj neidentifikovaných obetí, ktoré nemali doklady, keď ich strieľali, alebo zomreli na elektrickom plote.

Temný turizmus, respektíve cestovanie a miestami z pietnych dôvodov, alebo pri uctievaní obetí, je pomerne bežný. Je to aj cestovanie za miestami, ktoré fascinujú svojou temnou históriou. Takých máme mnoho aj u nás. Praktikujeme tento druh turizmu pomerne často aj bez toho, aby sme si to uvedomovali. Len v samotnej Bratislave existuje viacero významných miest, ktoré nám slúžia na pripomienku smutných udalostí. Námestie SNP nám prináša niekoľko pamätníkov a pripomienkových tabúľ, vojaka z bojov SNP, ako aj pamätník Jána a Martiny, či chlapca, ktorého zastrelili vojaci počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968 a bolo prísne zakázané si prešľapy „osloboditeľov“ akokoľvek pripomínať. Len v samotnej Bratislave existuje miest, ktoré si pripomínajú smutné udalosti, viacero.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy