Ako správne a bezpečne zdvihnúť auto a vymeniť koleso?

Defekt na ceste nie je nič príjemné. Ako zhodiť koleso, respektíve ako zdvihnúť koleso heverom, zdvihákom a nepoškodiť auto, môže byť jednoduché. Na mnohých autách však nechcete nič poškodiť. Zdvihák vyzerá inak ako na inom aute a neraz neexistujú poriadne návody, ako sa dopracovať k zdvihnutému autu. Tento návod je tak určený všetkým, ktorí nenašli návod ako zdvihnúť auto, a vymeniť koleso. Rozdeľujeme ho na veľmi rýchly a veľmi podrobný. Každý si tak vyberie, ktorý popis potrebuje.
Veľmi stručný návod v rýchlych krokoch:
- Dbajte na bezpečnostné pravidlá o cestnej premávke, ak sa vám to stalo za plnej premávky na rušnej ceste. Reflexná vesta gde?
- Zatiahnite ručnú brzdu, niektorí radia zaradiť jednotku. Podložte kolesá na opačnej strane auta od defektu dopredu aj dozadu. Kameňom silnou tehlou, ideálne klinom.
- Zdvihák, ktorý je bežnou súčasťou výbavy auta, umiestnite pri problémovom kolese pod spevnený rám na mieste, ktoré je na to označené (šípky, dva výrezy a priestor medzi nimi, alebo miesto označené inak v blízkosti blatníka)
- Podložte si zdvihák, ak je na hline, aby sa nezarýval do zeme. Pomaly dvíhajte. Pri podivných zvukoch nedvíhajte, niekde je chyba.
- Tlmiče budú ešte istý čas držať koleso pri zemi. Zdvihnite preto zdvihákom auto, kým sa nedotknú zeme.
- Uvoľnite skrutky vždy len o jedno otočenie, postupne prejdite všetkých päť (alebo štyri) a následne ich uvoľnite celkom. Chytením kolesa sa zašpiníte. Počítajte s tým.
- Vytiahnite rezervu a umiestnite ju správne. Pozor na to, že je určená pre určitý rýchlostný limit a len na dojazd.
- Nasadenie rezervy, alebo iných diskov si vyžaduje nasadenie, skrutiek a uťahovanie do kríža. Nie za sebou. Uťahujú sa rovnako tuho, ako ste ich tuho uvoľňovali. Nie menej.
Podrobný návod zdvihnutia auta a zhodenia kolesa
1. Bezpečné zastavenie vozidla
Pri zistení defektu alebo poškodenia pneumatiky spomaľte, ak stojíte na ceste – zapnite výstražné smerovky. Ideálne vyhľadajte rovnú, pevnú a bezpečnú plochu mimo hlavného jazdného pruhu. Dobrý bude odstavný pruh, parkovisko alebo spevnené krajnice. Vyhnite sa mäkkému terénu a svahom, kde by bolo riziko, že vozidlo skĺzne. Alebo že sa vám hever preborí pod zem a auto klesne bez kolesa tak nízko, že to predstavuje technický problém.
2. Zabezpečenie auta pred pohybom
Zatiahnite ručnú brzdu a zaraďte rýchlostný stupeň (pri manuálnej prevodovke 1. alebo spiatočku, pri automate režim „P“). Ak ste na vozovke, umiestnite výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti (na diaľnici min. 100 m, v obci min. 50 m). Nájdite reflexnú vestu a oblečte si ju skôr, než vystúpite. Ak ste na parkovisku nákupného centra, kde prechádzajú vozidlá, nemusia vedieť, že len neparkujete a nemusia vás vidieť. Výstražný trojuholník sa hodí aspoň pár metrov od vás na vhodné miesto, odkiaľ by mohlo prichádzať vozidlo. Reflexná vesta je stále odporúčaná.
3. Podloženie kolies
Aby sa vozidlo nepohlo, podložte kolesá na opačnej strane od tej, ktorú budete zdvíhať. Na tento účel poslúžia špeciálne kliny z výbavy auta, prípadne tehla alebo iný pevný predmet. Pri výmene predného kolesa podložte zadné, pri výmene zadného predné. Nezaškodí obe, ak je nerovný povrch, alebo štrk.
4. Príprava náradia a zdviháka
Z batožinového priestoru vyberte:
- rezervné koleso (plnohodnotné je zväčša súčasťou terénnych vozidiel, alebo dojazdové, ktoré je súčasťou každej neodfláknutej výbavy vozidla),
- zdvihák (hever),
- kľúč na matice (najčastejšie krížový alebo teleskopický, súčasťou výbavy),
- prípadne podložku pod zdvihák (pevná doska alebo gumová podložka), aby sa nezaboril do mäkkej pôdy.
5. posadenie zdviháku pod rám auta
Mnohí o tom hovoria, ale takmer nikdy neukážu presne, kam pri ktorom modeli zdvihák dať. Padá tak dôvera a istota. Trochu sa zašpiníte. Mnohé nové autá majú dva výrezy, alebo značky. Medzi tieto značky sa vkladá zdvihák. Ak je zdvihák delený na dve časti, potom to predelenie má význam a presne do neho vkladáte spevnenú časť rámu auta zo spodku. Na fotografii je vidieť novší model Hyundai.
Hyundai i30 a mnoho iných podobných modelov má značky v blízkosti kolies, ktoré sa majú vymeniť. Znížte si zdvihák tak, aby vnikol pod auto a bol priamo vertikálne. Nesmie byť naklonený, inak hrozí posun auta jeho váhou a vážny problém. Ani na to žiaľ návody neupozorňujú.
Dôležitá poznámka: ak si nie ste istí, ako umiestniť zdvihák, otvorte si prepážku pred sedadlom spolujazdca s manuálom od vozidla, kde je presne popísané, ako pri danom vozidle umiestniť zdvihák. Snáď ste si len tú hrubú nikdy neotvorenú knižku nevyhodili…
6. Uvoľnenie matíc
Ešte nezdvihnite vozidlo. Ešte pred zdvihnutím vozidla uvoľnite matice alebo skrutky na poškodenom kolese. Otočte ich o 1/4 až 1/2 otáčky proti smeru hodinových ručičiek. Koleso má byť stále na zemi, aby sa nepretáčalo. Až keď uvoľníte skrutky (! Nesmú byť odskrutkované, ale len uvoľnené !), až vtedy môžete zdvíhať vozidlo.
7. Zdvih a demontáž poškodeného kolesa
Až keď je vozidlo zaistené, členovia rodiny vysadení na bezpečnom mieste mimo auto, nikto sa auta nedotýka, potom dvíhajte auto s uvoľnenými skrutkami na kolese. Počítajte s tým, že dvíhaním auta sa uvoľňujú tlmiče a tlak na ne. Preto budete počuť ako pružiny tlmičov pomaly zmierňujú váhu, ktorú nesú. Tie zvuky sú tolerovateľné. Iné môžu byť signálom iného problému. Koleso sa prestane pri zdvíhaní dotýkať zeme, až keď tlmiče budú na maxime. Vtedy ľahko koleso vyberiete, len čo odskrutkujete všetky uvoľnené hlavy.
Odložte ich na čisté miesto, pohromade. Nesmú sa zašpiniť, stratiť. Potiahnite koleso smerom k sebe a opatrne ho položte. Naštvané a zlostné pokladanie kolesa malo už neraz za následok odskočenie a skotúľanie. Ľahko spôsobí vážne škody na ceste, alebo dokáže zraniť, či usmrtiť. Kotúľajúce koleso z kopca naozaj nemusíte vedieť dobehnúť. Pokladajte ho na zem s rozumom.
8. Montáž rezervy
Nasaďte rezervné koleso na skrutky a zarovnajte otvory so skrutkami. Ručne naskrutkujte matice, aby sa koleso uchytilo.
9. Spustenie vozidla a dotiahnutie matíc
Zdvihák pomaly spustite, až kým koleso pevne nestojí na zemi. Následne dotiahnite matice krížovým spôsobom – vždy protiľahlé, aby sa koleso usadilo rovnomerne. Hrozilo by totiž, že si ho viac pritiahnete k jednej strane, čo znemožní dotiahnuť ho na opačnej. Môže vzniknúť vážne nebezpečenstvo vyosenia, vibrácií a poškodenia pneumatiky, či iné vážne problémy.
10. Po výmene
- Skontrolujte, či sú všetky matice pevne dotiahnuté.
- Uložte poškodené koleso a náradie späť do auta.
- Čím skôr navštívte pneuservis – najmä ak máte dojazdové koleso, ktoré je určené len na obmedzenú rýchlosť a vzdialenosť (zvyčajne max. 80 km/h a 80–100 km).
- Prepichnutá duša sa dá zlepiť, čo časovo nie je náročný úkon. Časovo náročné môže byť len získať termín v pneuservise.
- Dajte všetko, čo ste vytiahli, na svoje pôvodné miesto. Pri budúcom probléme budete spoliehať, že je všetko naozaj tam, kde má a nič nikde nechýba. Tvorí to onen dôležitý rozdiel v tom, či sa z problému dokážete vyhrabať, alebo nie.