Guy Gibson a útok na nemecké priehrady v operácii Chastise

Operácia Chastise, ktorá sa uskutočnila v noci z 16. na 17. mája 1943, patrí medzi najodvážnejšie a najznámejšie nálety britského Kráľovského letectva (RAF) počas druhej svetovej vojny. V jej čele stál Wing Commander Guy Gibson, charizmatický a skúsený pilot, ktorý viedol špeciálne vytvorenú 617. peruť RAF. Táto jednotka bola určená na vykonanie mimoriadne technicky náročnej misie – zničiť kľúčové priehrady v priemyselnej oblasti Porúria pomocou unikátnej zbrane: tzv. „skákajúcej bomby“.
Priehrady strategickým cieľom
Porúrie bolo jadrom nemeckého vojenského priemyslu, kde sa sústreďovala výroba ocele, zbraní a munície. Tamojšie továrne a elektrárne boli závislé na stabilnom prísune vody z veľkých priehrad, ako boli Möhne, Eder a Sorpe. Zničenie týchto priehrad malo spôsobiť nielen fyzické poškodenie infraštruktúry, ale aj vážne narušenie výroby, energetických zdrojov a zásobovania pitnou vodou. Vojenské velenie Spojencov verilo, že takýto úder by mohol oslabiť schopnosť Tretej ríše pokračovať v dlhodobej vojne.
Skákajúca bomba – technický zázrak
Autormi špeciálnej bomby boli britský vynálezca Barnes Wallis a jeho tím. Bomba, oficiálne nazývaná „Upkeep“, bola konštruovaná tak, aby sa pri nízkom lete odhodila nad vodnou hladinou a vďaka rýchlej rotácii doslova preskákala po povrchu jazera, čím obišla protiponorkové siete a prekážky. Po náraze na priehradu sa potopila a vybuchla v optimálnej hĺbke, aby tlak vody maximalizoval ničivý účinok. Tento koncept si vyžadoval od pilotov letieť v noci vo výške približne 18 metrov nad vodnou hladinou a presne odhodiť bombu v určenom okamihu.
Priebeh a výsledok útoku
Pod vedením Guya Gibsona odštartovalo 19 bombardérov Avro Lancaster upravených pre prepravu skákajúcej bomby. Útok na priehradu Möhne bol úspešný a jej zničenie uvoľnilo obrovskú vlnu, ktorá zaplavila okolité mestá a dediny. Ederská priehrada padla po sérii presných zásahov, zatiaľ čo Sorpe odolala, keďže jej štruktúra a poloha znemožnili klasický prístup.
Následky boli ničivé – tisíce domov boli zničené a pri záplavách zahynulo viac ako 1 600 ľudí, vrátane civilistov a vojnových zajatcov. Výroba v Porúri bola dočasne narušená, no nemecké úrady dokázali opravy priehrad zrealizovať rýchlejšie, než Spojenci očakávali. Strategický dopad tak bol menší, než sa plánovalo, no morálny účinok na britskú verejnosť a propagandistická hodnota operácie boli obrovské.
Guy Gibson a odkaz operácie
Za vedenie misie bol Guy Gibson vo veku iba 24 rokov ocenený Viktóriiným krížom, najvyšším britským vojenským vyznamenaním. Operácia Chastise sa stala symbolom odvahy, technickej vynaliezavosti a neochvejnej vôle RAF. 617. peruť si neskôr vyslúžila prezývku „Dambusters“ a pokračovala v ďalších presných útokoch počas vojny.
Hoci útok na priehrady nezmenil zásadne priebeh vojny, ukázal, že aj odvážne a technicky zložité operácie môžu mať významný psychologický efekt a môžu ovplyvniť sebavedomie a morálku národa.
