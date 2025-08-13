29.1 C

Letný filmový festival 4 živly šíril v Banskej Štiavnici radosť

Pripravil ZN.SK
4

V Banskej Štiavnici skončil v nedeľu 10. augusta 27. ročník Letného filmového festivalu 4 živly. Jeho tohtoročnou témou bola RADOSŤ a skvelé počasie s pestrým programom ju podľa pozitívnych ohlasov spôsobilo účastníctvu aj organizačnému tímu.

4živly, medzinárodný filmový festival, foto: Daniel Dluhý
4živly, medzinárodný filmový festival, foto: Daniel Dluhý

21 celovečerných a 9 krátkometrážnych filmov premietol festival na rôznych miestach banského mestečka – v kinosále na poschodí historickej budovy, v mestskom Kultúrnom centre, na amfiteátri či v areáli turistickej útulne.

V exkluzívnej slovenskej premiére predstavil 4 živly publiku nemecký  film Chlapec z cirkusu o detstve v prostredí cirkusových umelcov, ale aj estónsku multižánrovú bizarnosť – komediálny hororový muzikál Už tie pílky dospievali. V distribučnej predpremiére premietli animovanú rozprávku Príbehy z čarovnej záhrady, ktorá vznikla v česko-slovensko-slovinsko-francúzskej koprodukcii a do kín príde v novembri. V programe však nechýbali ani kultové filmy ako československé Sedmokrásky, austrálska Muriel sa vydáva či holandské New Kids Turbo.

Sprievodný program festivalu

Mimoriadne bohatý bol tento rok sprievodný program festivalu. V spolupráci so spolkom Živena pripravili 4 živly diskusie o coming oute ako prostriedku k radostio vykročení z medzigeneračnej traumy. V kooperácii s kultúrnym centrom Eleuzína vznikla diskusia Strasti slastí o dôvodoch na radosť, ale aj o výzvach, ktoré život prináša.

Hudobný program tento rok tvorili koncerty Samča, brata dážďoviek, spoločne s Vlčicou Mačicou, dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay, ale tiež párty, ktorú hudbou naplnil DJ Peal. Prekvapením bolo svojské kúzelnícke vystúpenie členiek kultového Modranského kabaretu, ktorým pobavili publikum pred jedným z premietaní.

Letný filmový festival 4 živly prichádza s témou CESTA a novinkami

Návštevníctvo hneď v akreditačnom centre festivalu – výstavnej sieni banskoštiavnického Kultúrneho centra – vítala výstava fotografií, ktoré zachytávali RADOSŤ v priebehu celej histórie podujatia.

Z očarujúcich lokalít mesta čerpali sprievodné akcie, ktoré lákali prítomných do exteriéru – ranná jóga vo dvojiciach na tajchu Veľká Vodárenská, komentovaná prehliadka botanickej záhradynočná cesta lesom, naplnená vedomostnými či logickými úlohami a zakončená spoločným táborákom.

Pre dospelých i deti boli pripravené aj možnosti stráviť čas tvorivo – kým pre najmenších filmových fanúšikov a fanúšičky prostredníctvom dvojice tvorivých dielní, pre dospelých záujemcov a záujemkyne formou workshopu dizajnovania zážitkov na mieru.

27. ročník, venovaný RADOSTI, skončil a plynulo začali prípravy toho nasledujúceho. 28. Letný filmový festival 4 živly sa uskutoční v auguste 2025 a jeho tému odhalí organizačný tím v priebehu jesene na webstránke a sociálnych sieťach podujatia

  • Organizátor: OZ štyri živly
  • Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond.
  • Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri: Mesto Banská Štiavnica, Slovenský filmový ústav, Supervulkán Štiavnica, Poľský inštitút v Bratislave, Art Cafe, Eleuzína, Hájovňa, Štiavnická obývačka, IFF Art Film Košice, Febiofest Bratislava, Fest Anča, Filmová a televízna fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave, DAFilms.sk, MyCinepass, Bittner Group, Živena, Slovenské srdce

Letný filmový festival 4 živly má za sebou 25. ročník s témou svetlo

Mediálni partneri: Rádio_FM, Rádio Devín, Kinema, Pontón, Moja kultúra, Plotpoint, Zaujímavé novinky, Štiavnické noviny

ZN.SK
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.





