Letný filmový festival 4 živly šíril v Banskej Štiavnici radosť

V Banskej Štiavnici skončil v nedeľu 10. augusta 27. ročník Letného filmového festivalu 4 živly. Jeho tohtoročnou témou bola RADOSŤ a skvelé počasie s pestrým programom ju podľa pozitívnych ohlasov spôsobilo účastníctvu aj organizačnému tímu.
21 celovečerných a 9 krátkometrážnych filmov premietol festival na rôznych miestach banského mestečka – v kinosále na poschodí historickej budovy, v mestskom Kultúrnom centre, na amfiteátri či v areáli turistickej útulne.
V exkluzívnej slovenskej premiére predstavil 4 živly publiku nemecký film Chlapec z cirkusu o detstve v prostredí cirkusových umelcov, ale aj estónsku multižánrovú bizarnosť – komediálny hororový muzikál Už tie pílky dospievali. V distribučnej predpremiére premietli animovanú rozprávku Príbehy z čarovnej záhrady, ktorá vznikla v česko-slovensko-slovinsko-francúzskej koprodukcii a do kín príde v novembri. V programe však nechýbali ani kultové filmy ako československé Sedmokrásky, austrálska Muriel sa vydáva či holandské New Kids Turbo.
Sprievodný program festivalu
Mimoriadne bohatý bol tento rok sprievodný program festivalu. V spolupráci so spolkom Živena pripravili 4 živly diskusie o coming oute ako prostriedku k radosti a o vykročení z medzigeneračnej traumy. V kooperácii s kultúrnym centrom Eleuzína vznikla diskusia Strasti slastí o dôvodoch na radosť, ale aj o výzvach, ktoré život prináša.
Hudobný program tento rok tvorili koncerty Samča, brata dážďoviek, spoločne s Vlčicou Mačicou, dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay, ale tiež párty, ktorú hudbou naplnil DJ Peal. Prekvapením bolo svojské kúzelnícke vystúpenie členiek kultového Modranského kabaretu, ktorým pobavili publikum pred jedným z premietaní.
Návštevníctvo hneď v akreditačnom centre festivalu – výstavnej sieni banskoštiavnického Kultúrneho centra – vítala výstava fotografií, ktoré zachytávali RADOSŤ v priebehu celej histórie podujatia.
Z očarujúcich lokalít mesta čerpali sprievodné akcie, ktoré lákali prítomných do exteriéru – ranná jóga vo dvojiciach na tajchu Veľká Vodárenská, komentovaná prehliadka botanickej záhrady a nočná cesta lesom, naplnená vedomostnými či logickými úlohami a zakončená spoločným táborákom.
Pre dospelých i deti boli pripravené aj možnosti stráviť čas tvorivo – kým pre najmenších filmových fanúšikov a fanúšičky prostredníctvom dvojice tvorivých dielní, pre dospelých záujemcov a záujemkyne formou workshopu dizajnovania zážitkov na mieru.
27. ročník, venovaný RADOSTI, skončil a plynulo začali prípravy toho nasledujúceho. 28. Letný filmový festival 4 živly sa uskutoční v auguste 2025 a jeho tému odhalí organizačný tím v priebehu jesene na webstránke a sociálnych sieťach podujatia
