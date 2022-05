Očakávaný film Avatar: The Way of Water odhalil svoj prvý trailer

Dlho očakávané pokračovanie veľkolepého filmu Avatar, s názvom Avatar: The Way of Water ukázalo trailer. Prvá ukážka z filmu, ktorého príbeh sa do výraznej miery bude odohrávať aj vo vodnom prostredí, bude pokračovaním po reálnych rokoch.

V čase, kedy Neytiri (Zoe Saldana) a Jake (Sam Worthington) už majú svoje deti, musia naďalej čeliť hrozbe zo strany ľudí, ktorých stále neopustila túžba po ťažbe a vzácnych surovinách. Najnovší trailer zatiaľ vyzerá na dôstojné pokračovanie, azda najočakávaneší film posledných rokov vôbec.

Už podľa ukážok sa máme na čo tešiť. Postavy majú určitý posun a samotné roky čakania, ktorými sme si prešli ako diváci, sa odzrkadlia do samotného časového posunu vo filme.

The Way of Water a ďalšie diely filmov Avatar siete sú v pláne taktiež

Internetový priestor už prináša aj fascinujúce predpoklady. Kým The The Way of Water sa očakáva v kinách 16. decembra 2022, jasnejšie sú aj predpoklady na ďalšie diely. Avatar 3: The Seed Bearer má vyjsť 20. decembra 2024, Avatar 4: The Tulkun Rider 18. decembra 2026 a posledný Avatar 5 má do kín prísť 22. decembra 2028 s názvom The Quest For Eywa. Ide pritom o ambiciózny a mimoriadne náročný plán. Od vydania prvého Avataru uplynulo 13 rokov.

Rozdiel od dvojky je tak pomerne dlhý, pričom rozdiel od ďalších dielov bude len dva roky. Zdá sa však, že James Cameron vie, čo robí. Ak je stanovený takýto plán, pravdepodobne nakrúcanie jednotlivých dielov prebieha kontinuálne, prípadne časť tretieho filmu môže byť už “načatá”. Časový posun v príbehu medzi dvojkou The Way of Water až 5. dielom bude zrejme minimálny. Pokračovanie udalostí na planéte Pandorra bolo už v prvom svojom diely mimoriadnym filmovým zážitkom. Vesmírny príbeh inšpirovaný slávnou Pocahontas, nesie podpis Jamesa Camerona, filmového priekopníka, ktorého filmová tvorba za dosiaľ vždy zapísala výrazným písmom do dejín kinematografie.