Živé kamene: lithopsy sú vášňou aj domácich pestovateľov

Niektorí pestovatelia odporúčajú polievať lithopsy až vtedy, keď sa ich listy začnú mierne scvrkávať, čo signalizuje, že rastlina využíva svoje zásoby vody. Tento prístup pomáha predchádzať prelievaniu a následným problémom s hnilobou. Dôležité je tiež zabezpečiť, aby voda nestála v podmiske, pretože by to mohlo viesť k hnilobe koreňov.

Pestovanie lithopsov si vyžaduje dodržiavanie špecifických podmienok, ktoré napodobňujú ich prirodzené prostredie. Sú to rastliny, ktoré potrebujú veľa svetla, preto sa odporúča umiestniť ich na slnečné miesto, napríklad na parapet okna s južnou orientáciou. V prípade nedostatku prirodzeného svetla je možné použiť umelé osvetlenie. Pôda by mala byť dobre priepustná, ideálne zmes pre kaktusy a sukulenty, ktorá obsahuje piesok, štrk a minimum organického materiálu. Niektorí pestovatelia odporúčajú pridať do substrátu aj pemzu alebo perlit, aby sa zabezpečila ešte lepšia drenáž.

Lithopsy patria do čeľade Aizoaceae a existuje viac ako 30 druhov a nespočetné množstvo odrôd. Každý druh sa líši farbou, vzorom a tvarom, čo z nich robí skutočný poklad pre pestovateľov. Niektoré druhy, ako Lithops optica , majú priehľadné „okienka“ na vrchu listov, ktoré umožňujú svetlu prenikať do vnútra rastliny. Iné, ako Lithops karasmontana , majú výrazné vzory pripomínajúce mramor. Farba lithopsov sa môže pohybovať od zelenej, cez sivú, hnedú až po oranžovú a červenú, pričom farebné odtiene sú ovplyvnené podmienkami prostredia. Podmienkami, ako je intenzita slnečného svetla a zloženie pôdy.

