TV reklama pred poslednou minútou filmu – prečo to robia?

Nejeden Slovák ide z kože vyskočiť, keď sleduje vygradovanie deja vo filme a zostáva posledných pár minút z deja. Do toho televízia šupne reklamný blok a ideálne rovno na 15 až 20 minút. To, že vám poslednú minútu filmu oddelia reklamným blokom nie je náhoda. Dôvod prečo je to tak, je veľmi jednoduchý. Sú to peniaze.

Najsledovanejšia TV reklama počas filmu

Na to, aby ste získali od inzerentov peniaze za dobrý vysielací čas, musíte ponúknuť takú reklamu, ktorú si len málokto dovolí preskočiť. Reklama pred filmom je zásadná. Sledujú ju diváci, pretože ich nezaujíma „novinka“, ktorá je na trhu už 5 rokov, ani všetky tie „najlepšie prípravky“, účinnejšie než „bežné“. Zaujíma ich začiatok filmu. Na konci po najväčšom vygradovaní deja by za bežných okolností divák videl dokončenie deja, klasický happy-end a konečné titulky. Konečné titulky si zvykli televízie strihnúť a vôbec nedávať. Ak ste náhodou mali meno v titulkoch, televíziu to nezaujíma. Napríklad tešiť sa na film Za nepriateľskou líniou, aby ste si pozreli svoje meno v titulkoch, je dnes už zbytočné. Neuvidíte ho. Viac ako stovka Slovákov pritom v titulkoch svieti a kedysi boli hrdí, že to ich meno tam svieti.

Ibaže happyend je rozdelený reklamou. Má vysokú cenu, pretože má vysokú sledovanosť. Oči sú upreté na televíziu a len veľmi malá časť ľudí sa odváži prepnúť na iný kanál. Je riziko, že čo i len prepnutie na jedinú minútu vás pripraví aj o tú poslednú minútu rozdeleného filmu. Špecialista na takéto delenie filmov je JOJ, ale nezaostáva ani Markíza.

Totálne zničený zážitok

Filmový zážitok? Televízie sa pretekajú v tom, aby priniesli divákom úžasné drahé kinohity. Občas skloňujú filmový zážitok. Na televízii JOJ je všetko najlepšie, pretože to sami tvrdia. Prehnane prežívajúci mužský hlas, ktorý programy a filmy uvádza, prezentuje všetko ako to najlepšie. No filmový zážitok sú schopní veľmi hravo prestrihnúť v tom najlepšom. V čase, kedy má divák v krvi adrenalín, a zmysly zaujalo napätie, alebo len dej samtný. Do toho reklamný blok, vďaka ktorému sa v človeku vystriedajú pocity a najmä zlosť. Vďačná je len tá časť ľudí, ktorá zadržiava a musí si odskočiť na záchod, no keď televízia prekvapí len troma reklamami, zväčša to ten na záchode vzdá a ten čo prepol na skúšku na iný kanál, aby ho aj porazilo.