Zberateľský porcelán: Ktoré značky si držia hodnotu aj po desaťročiach

Zberateľstvo porcelánu spája mimo samotnú investíciu do umenia tiež estetiku, remeslo, technológiu aj históriu – a práve spojenie týchto prvkov umožňuje niektorým značkám udržať si hodnotu v priebehu času. V rámci Európy je niekoľko cenených značiek, ktoré sú všeobecne považované za spoľahlivé v zmysle dlhodobej hodnoty.
Avšak hodnota konkrétneho kusu závisí od jeho stavu, autenticity, vzácnosti vzoru, kompletnosti (súpravy vs. kus) a závisí tiež od toho, aký je jej pôvod, pôvodný majiteľ, príbeh v pozadí, či zdroj. Aukčné siene v Británii, v New Yorku, ale aj v iných významných centrách umenia, poznajú veľké príbehy mimoriadnych súm, ktoré niekto dal za keramiku. Vo svete je opakovane používané spojenie „Váza z dynastie Ming“ ako niečo mimoriadne vzácne. Je to často vidieť vo filmoch a seriáloch. No svet porcelánu nie je len čínska tradičná keramika, ale aj niektorí ďalší producenti. Ktorí v Európe naozaj veľa znamenajú a mať ich staršie, ale pokojne aj nové výrobky znamená investíciu do umenia? Alebo, čo sa vôbec považuje za hodnotnú keramiku?
Čo robí značku “zberateľskou hodnotou”
Hodnota porcelánu sa zväčša odvíja od týchto faktorov:
- Značka s dlhou tradíciou a renomé, často spájaná s aristokraciou či kráľovskými objednávkami.
- Výroba z kvalitného materiálu (napr. tvrdý porcelán / hard-paste) a výnimočné remeselné prevedenie. Ručná maľba.
- Limitované alebo historicky významné série (napr. rané roky výroby, výroba pre dvor).
- Značky a vzory jednoducho identifikovateľné (značky pod výrobkom, modelové čísla, katalógové vzory). Napríklad špeciálne značenie, značenie majstrom s výnimočným renomé, alebo z výnimočného obdobia (napríklad krízové obdobie, nedostatok materiálu v istom období a ovplyvnenie počtu vyrobených kusov v danom čase a pod.)
- Silný sekundárny trh – aukcie, zberateľské databázy, dobre zaznamenané realizácie. História daného kusu, jeho putovanie a zoznam vlastníkov môže danému kusu zvýšiť jeho hodnotu.
Ak tieto predpoklady značka spĺňa, existuje vyššia pravdepodobnosť, že jej výrobky budú dlhodobo „držiteľné“.
Hlavné značky, ktoré si hodnotu udržujú
Meissen (Nemecko)
Založená v roku 1710 v Sasku, je považovaná za prvú európsku manufaktúru tvrdého porcelánu. Značka je jednoznačne zberateľská: jej výrobky nesú ikonickú značku skrížených mečov („crossed swords“) od roku približne 1720. Hodnotovo je významná: napríklad portál Barnebys uvádza, že jeden kus Meissenu z 1870-tych rokov s modrým dekorom „Blue Onion“ (modrý cibulák) dosiahol v aukcii cenovku približne £9 680 v 2023 roku – čo značí, že aj pomerne bežný kus môže dosiahnuť hodnotu v tisíckach libier.
Porovnanie: V článku „Porcelain and Pottery Value Guide“ sa uvádza, že porcelánový kompletný servis (tea či dinner services) od Meissen môžu prinášať silné výsledky v aukciách opakovane. Z toho vyplýva, že Meissen je jednou z najspoľahlivejších značiek pre tých, ktorí zvažujú zberateľské investície do porcelánu. Následne už len veľký pozor pri skladovaní a manipulácii.
Royal Copenhagen (Dánsko)
Založená v roku 1775 v Kodani. Značka je známa svojou kvalitou a dekorom – napríklad symbolom troch vlniek (three blue waves) značí jej pôvod. V rámci predajov Royal Copenhagen sú známe mnohé aukcie a predajné ponuky, v ktorých sa jendotlivé figúrky alebo kúsky porcelánu s touto značkou predávali v rozmedzí stoviek až tisícov eur. Významom tejto značky pre investorov je, že ponúka kombináciu rozpoznateľnosti a zberateľského dopytu, čo znamená relatívne bezpečnejšiu voľbu než menej známe značky.
Herend (Maďarsko)
Značka založená v roku 1826 v mestečku Herend pri Veszpréme, známa svojimi ručne maľovanými figúrkami a dekorom „fishnet“ (sieťový vzor) na povrchu porcelánu.
Podľa článku „What Makes Herend Figurines Valuable?“ medzi kľúčové faktory hodnoty patrí stav, vzácnosť, značka a model. Herend rovnako tak patrí medzi značky, ktoré sú medzi zberateľmi pomerne dobre známe. Aj priamo doma v Maďarsku. Pre zberateľov teda Herend predstavuje značku s vysokým remeselným štandardom aj s predajnou históriou, čo z nej robí hodnotnú voľbu.
Ďalšie značky s významom
Okrem vyššie uvedených existujú aj ďalšie značky, ktoré sa v literatúre uvádzajú ako vhodné na zberanie a dlhodobú hodnotu: napríklad francúzske Sèvres, nemecké KPM Berlin, japonské Noritake či anglické Wedgwood. Významnými britskými značkami sú aj Spode a Royal Crown Derby. Veľmi by sme si priali obsiahnuť do rebríčkov uznávaných výrobcov niečo naše náročné, ale významný výrobca nám chýba. Lepšie je to v rámci Československa. Známy je Karlovarský porcelán, tiež Thun 1794, ktorý po znárodnení po II. svetovej vojne zjednotil niekoľko domácich podnikov pod jeden jediný. Zanikli tak ambiciózne značky a ich výrobcovia, mená výrobcov v rámci zoštátnenia. Spája sa to s mnohými tragédiami tých, ktorých umenie a snaha sa zmenilo na nárok všetko odovzdať štátu.
Nezabúdajte na fakt, že aj menej známy výrobca, ale výnimočný vzor, príbeh, alebo kompletnosť servisu môže výrazne zvýšiť jeho hodnotu. Dokonca aj veľmi malá dielňa, ale so zaujímavým príbehom, môže hodnotou vystreliť. Stačí k tomu aj také šťastie, ako vzor bez chýb, deformácií, bez prasklín a iných nedostatkov.
Pozor na riziká a kľúčové odporúčania
Aj keď značky môžu naznačiť stabilnú hodnotu, je potrebné byť veľmi obozretný. Nasledujúce odporúčania by sa mali brať vážne:
- Značka nestačí: Stav kusu (chyby pri pálení a kreslení, praskliny, opravy) vplýva dramaticky na cenu.
- Kompletnosť súpravy alebo raritný model výrazne zvyšuje hodnotu. Napríklad jediné šálky často majú podstatne nižšiu cenu než kompletné servisy s čajníkom, prípadne ďalšími súčasťami.
- Overte pravosť: falzifikáty či napodobeniny existujú aj u známych značiek.
- Dokumentácia (značky, čísla modelu, pôvod) pomáha pri overení a zvyšuje dôveru kupujúceho. Už samotné katalógy a zoznamy produkcie sú však pomerne veľmi drahé a vydávajú ich len v malom náklade. Dosť môže pomôcť internet.
- Trh je dynamický: Dopyt, módne trendy, ekonomické faktory vplývajú. Hodnota nie je garantovaná.
Ak hľadáte značky porcelánu, ktoré si historicky držia hodnotu, značky ako Meissen, Royal Copenhagen a Herend patria medzi spoľahlivé voľby. Samozrejme, každé konkrétne hodnotenie musí zohľadniť stav kusu, potvrdenú provenienciu a aktuálny trhový dopyt. Zberateľský porcelán nie je len dekoráciou – môže to byť aj dlhodobé hodnotové aktívum, ak je voľba premyslená.
Ďalšie zaujímavé zdroje:
- https://www.the-saleroom.com/en-gb/price-guide/meissen
- https://www.dawsonsauctions.co.uk/news-item/is-meissen-porcelain-valuable/
- https://www.barnebys.co.uk/realised-prices/meissen_porcelain_marks_and_number.html