Slávne filmové zvieratá, ktoré ovplyvnili mená domácich miláčikov

Popkultúra mala odjakživa vplyv na to, ako ľudia pomenúvajú svojich domácich miláčikov. Seriály, filmy, animáky či knihy dokážu z jedného mena spraviť celosvetový trend. Niektoré zvieracie postavy sa stali natoľko ikonickými, že ich mená dodnes nachádzame v stajniach, útulkoch, chovoch aj v rodinách na všetkých kontinentoch.
Lassie – kólia, ktorá zachránila svetový imidž plemena
Pes herca-dvojníka „Rough Collie“ sa stal synonymom vernosti a inteligencie. Meno Lassie bolo celé desaťročia najčastejším pomenovaním pre kólie a často aj pre podobne pôsobiacich psíkov. Po úspechu filmov a seriálu začala celosvetová móda chovu tohto plemena.
Skippy – kengura, ktorá zviditeľnila austrálsku faunu
Seriál „Skippy the Bush Kangaroo“ nadchol celé generácie. Aj keď kengury nie sú bežnými domácimi miláčikmi, meno Skippy sa uchytilo v názvoch farmových zvierat, poníkov, exotických zvierat a v menách psov či mačiek.
Scooby-Doo – psí hrdina, ktorý urobil zo „strašidelných dobrodružstiev“ zábavu
Scooby ako veľký, večne hladný a priateľský pes spôsobil nárast popularity dogovitých plemien, najmä doga nemecká a krížence s masívnou stavbou tela. Meno Scooby je dodnes populárnou voľbou u veľkých psov.
Garfield – oranžový kocúr, ktorý udával tón lenivosti
Garfield nastavil nový štandard pre temperament mačiek v popkultúre: hladní, pohodlní a mierne drzé mačky začali doma dostávať práve jeho meno. Trend najviac zasahoval oranžové kocúry, no neostalo len pri nich.
Tom & Jerry – nerozlučná dvojica domácich zvierat
Tom, ako karikatúra „kocúra lovca“, aj Jerry, ako drobná múdra myška, sa stali najčastejšími pármi mien pre zvieratá chované v dvojici. Mená sa bežne dávajú nielen mačkám a myšiam, ale aj králikom, škrečkom či fretkám. V seriáloch vystupoval aj Spike. Toto meno dávajú bulldogom pomerne často aj dnes.
Beethoven – bernardín, ktorý ukázal silu rodinného psa
Po premiére filmu „Beethoven“ stúpol záujem o bernardínov po celom svete. Meno Beethoven sa stalo ikonou veľkých, mäkkosrdcových psov vhodných do rodín.
Nemo – rybka, ktorá spopularizovala akvaristiku u detí
Animák „Hľadá sa Nemo“ výrazne zvýšil predaj oranžových klaunov v akvaristikách. Meno Nemo sa používa aj pre domáce rybky iných druhov či dokonca malé korytnačky. Nemo sa volá kadejaká akvarijná ryba.
Marley – labrador ako symbol nerozlučného priateľstva
Film „Marley a ja“ posilnil trend pomenovávať labradory a retrievery menom Marley. Trend pretrváva najmä v krajinách, kde sú tieto plemená rodinným štandardom. Labrador, ktorý sa volá Marley už nie je veľmi vzácny. Alebo medzi vašimi susedmi nič také zatiaľ nikomu nenapadlo?
Hedviga – sova z čarodejníckeho sveta
Po premiérach Harryho Pottera stúpla popularita chovu sov vo Veľkej Británii. Každý chcel svoju Hedvigu. Horšie bolo, že len málokto vedel, ako sa o sovu postarať. Že potrebuje loviť myši, či inú potravu, ktorá sa nedá skladovať v škatuľke za pár libier, pripravila mnohých o ilúzie.
Hachiko – pes vernosti z Japonska
Príbeh skutočného psa Hachikó a filmová adaptácia spôsobili popularizačný boom mena Hachi pre akita-inu a ďalšie ázijské plemená. Meno symbolizuje vernosť, trpezlivosť a oddanosť. Náročné nie vždy zvládnuteľné plemeno si vyžaduje, aby nový majiteľ bol pripravený na jeho povahu. Mnohí sa popálili na tom, že chceli svojho Hačikó bez ohľadu na to, čo je to za plemeno a boli sklamaní.
Spirit – kôň ako legenda slobody
Animák „Spirit: Stallion of the Cimarron“ a následné seriály výrazne ovplyvnili jazdecké kluby a detské jazdecké tábory. Meno Spirit je rozšírené najmä medzi mustangmi, pinto a športovými koňmi.
Dalmatíni a výbuch mien PONGO a PERDITA
„101 dalmatíncov“ spôsobilo masívny nárast chovu dalmatíncov, najmä po vydaní hraného filmu. Mená Pongo a Perdita sa dodnes objavujú u psov s bodkovaným vzorom, ale aj u iných plemien.
Zvieracie hviezdy dokážu ovplyvniť svet reálnej kynológie, felinológie či jazdectva viac, než by sa mohlo zdať. Jedno vydarené filmové alebo seriálové dobrodružstvo niekedy stačí na to, aby tisíce majiteľov a detí po celom svete pomenovali svojich miláčikov po obľúbenej postave. Popkultúra tak zanecháva nezmazateľnú stopu aj v našich domácnostiach a chove zvierat — niekedy trendovo, niekedy osudovo.