Slávne filmové zvieratá, ktoré ovplyvnili mená domácich miláčikov

Pripravil Roman

Popkultúra mala odjakživa vplyv na to, ako ľudia pomenúvajú svojich domácich miláčikov. Seriály, filmy, animáky či knihy dokážu z jedného mena spraviť celosvetový trend. Niektoré zvieracie postavy sa stali natoľko ikonickými, že ich mená dodnes nachádzame v stajniach, útulkoch, chovoch aj v rodinách na všetkých kontinentoch.

Lassie, kólia, zdroj foto: pixabay
Lassie, kólia, zdroj foto: pixabay

Lassie – kólia, ktorá zachránila svetový imidž plemena

Pes herca-dvojníka „Rough Collie“ sa stal synonymom vernosti a inteligencie. Meno Lassie bolo celé desaťročia najčastejším pomenovaním pre kólie a často aj pre podobne pôsobiacich psíkov. Po úspechu filmov a seriálu začala celosvetová móda chovu tohto plemena.

Skippy – kengura, ktorá zviditeľnila austrálsku faunu

Seriál „Skippy the Bush Kangaroo“ nadchol celé generácie. Aj keď kengury nie sú bežnými domácimi miláčikmi, meno Skippy sa uchytilo v názvoch farmových zvierat, poníkov, exotických zvierat a v menách psov či mačiek.

Kengura, či klokan, Austrália

Scooby-Doo – psí hrdina, ktorý urobil zo „strašidelných dobrodružstiev“ zábavu

Scooby ako veľký, večne hladný a priateľský pes spôsobil nárast popularity dogovitých plemien, najmä doga nemecká a krížence s masívnou stavbou tela. Meno Scooby je dodnes populárnou voľbou u veľkých psov.

Garfield – oranžový kocúr, ktorý udával tón lenivosti

Garfield nastavil nový štandard pre temperament mačiek v popkultúre: hladní, pohodlní a mierne drzé mačky začali doma dostávať práve jeho meno. Trend najviac zasahoval oranžové kocúry, no neostalo len pri nich.

Tom & Jerry – nerozlučná dvojica domácich zvierat

Tom, ako karikatúra „kocúra lovca“, aj Jerry, ako drobná múdra myška, sa stali najčastejšími pármi mien pre zvieratá chované v dvojici. Mená sa bežne dávajú nielen mačkám a myšiam, ale aj králikom, škrečkom či fretkám. V seriáloch vystupoval aj Spike. Toto meno dávajú bulldogom pomerne často aj dnes.

Tom a Jerry

Beethoven – bernardín, ktorý ukázal silu rodinného psa

Po premiére filmu „Beethoven“ stúpol záujem o bernardínov po celom svete. Meno Beethoven sa stalo ikonou veľkých, mäkkosrdcových psov vhodných do rodín.

Nemo – rybka, ktorá spopularizovala akvaristiku u detí

Animák „Hľadá sa Nemo“ výrazne zvýšil predaj oranžových klaunov v akvaristikách. Meno Nemo sa používa aj pre domáce rybky iných druhov či dokonca malé korytnačky. Nemo sa volá kadejaká akvarijná ryba.

Marley – labrador ako symbol nerozlučného priateľstva

Film „Marley a ja“ posilnil trend pomenovávať labradory a retrievery menom Marley. Trend pretrváva najmä v krajinách, kde sú tieto plemená rodinným štandardom. Labrador, ktorý sa volá Marley už nie je veľmi vzácny. Alebo medzi vašimi susedmi nič také zatiaľ nikomu nenapadlo?

Hedviga – sova z čarodejníckeho sveta

Po premiérach Harryho Pottera stúpla popularita chovu sov vo Veľkej Británii. Každý chcel svoju Hedvigu. Horšie bolo, že len málokto vedel, ako sa o sovu postarať. Že potrebuje loviť myši, či inú potravu, ktorá sa nedá skladovať v škatuľke za pár libier, pripravila mnohých o ilúzie.

sova, pottermánia a sova hedviga

Hachiko – pes vernosti z Japonska

Príbeh skutočného psa Hachikó a filmová adaptácia spôsobili popularizačný boom mena Hachi pre akita-inu a ďalšie ázijské plemená. Meno symbolizuje vernosť, trpezlivosť a oddanosť. Náročné nie vždy zvládnuteľné plemeno si vyžaduje, aby nový majiteľ bol pripravený na jeho povahu. Mnohí sa popálili na tom, že chceli svojho Hačikó bez ohľadu na to, čo je to za plemeno a boli sklamaní.

Akita inu hačikó

Spirit – kôň ako legenda slobody

Animák „Spirit: Stallion of the Cimarron“ a následné seriály výrazne ovplyvnili jazdecké kluby a detské jazdecké tábory. Meno Spirit je rozšírené najmä medzi mustangmi, pinto a športovými koňmi.

Dalmatíni a výbuch mien PONGO a PERDITA

„101 dalmatíncov“ spôsobilo masívny nárast chovu dalmatíncov, najmä po vydaní hraného filmu. Mená Pongo a Perdita sa dodnes objavujú u psov s bodkovaným vzorom, ale aj u iných plemien.

Zvieracie hviezdy dokážu ovplyvniť svet reálnej kynológie, felinoló­gie či jazdectva viac, než by sa mohlo zdať. Jedno vydarené filmové alebo seriálové dobrodružstvo niekedy stačí na to, aby tisíce majiteľov a detí po celom svete pomenovali svojich miláčikov po obľúbenej postave. Popkultúra tak zanecháva nezmazateľnú stopu aj v našich domácnostiach a chove zvierat — niekedy trendovo, niekedy osudovo.

Roman
Roman Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.

