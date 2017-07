Zaujímavosti o Neziderskom jazere, obľúbenom cieli Slovákov - ZN.SK

Neziderské jazero je jeden z najobľúbenejších cieľov Slovákov v Rakúsku. Burgenland ako vo všeobecnosti atraktívny región a zároveň spolková krajina na severozápade Rakúska, je zaujímavý vinárstvom, gastronómiou, rozsiahlymi cyklotrasami, ale tiež práve jazerom, ktoré vzniklo za dávnych čias ako pozostatok mora, rovnako ako Balaton a preto sú si aj navzájom podobné.

Foto: Autor, snímka z výletnej lode Neptun

Najznámejšou lokalitou je priamo Neusiedl am See, prípadne obľúbený Podersdorf am See. Neziderské jazero je od Bratislavy vzdialené možno hodinku cesty. Na brehoch ho obklopujú pravidelné obce a prístavné mestá oddelené čistými poľnohospodársky využívanými miestami a parkmi. K pekným a veľkým miestam sa vždy viažu aj rôzne zaujímavosti. Čím je zaujímavé práve toto?

Čísla spájané s Neziderským jazerom

Hladina jazera leží v nadmorskej výške 115,45 metrov. Nie je ta pod úrovňou mora, takže bolo ešte možné vybudovať odtok. Najvyššia hladina je počas leta, v zime naopak na niektorých miestach hrozí zamŕzanie odhaleného dna. Rozloha jazera a jeho vodnej hladiny je okolo 315 km2. Zaujímavosťou je, že neleží len v Rakúsku. 75 km2 z celkovej rozlohy sa nachádza na Maďarskom území v blízkosti južnejšie položeného mesta Šopron (Sopron).

Neziderské jazero podobné na Balaton

Pokiaľ viete o popularite Balatonu, nepochybne viete aj o popularite Neziderského jazera. Obe sú podobné, pretože vznikali rovnako a obe sa nazývajú tzv. stepné. Tvoria tak pár jediných takýchto jazier v Európe a sú výnimočné aj svojou hĺbkou. Maximálna hĺbka Neziderského jazera je 1,8 metra, v mnohých plážových miestach s návštevníkmi sa však dočkáte len vody okolo kolien, alebo po pás.

Foto: Autor, lokalita Podersdorf am See

Je to výborná príležitosť pre neplavcov a ľudí s pohybovými obmedzeniami, ktorí si nemôžu dovoliť riskovať v hlbokej vode. Voda je príjemná, zohreje sa ľahšie, ako v prípade hlbších vodných plôch. No príjemné je aj to, že jeho hladina je pokojná, nehrozia veľké vlny, nečistoty, skaly a nebezpečné miesta pod vodou.

Vodné športy v plnej paráde

Vodné skútre a rýchločlny tu nenájdete. Lode a motorové člny však nechýbajú. Pravidelne sú po brehoch prístaviská s kotviacimi loďami. Neziderské jazero je ale hlavne celé desaťročia cieľom rôznych spolkov, športovcov, plavcov, detských táborov, sústredení, škôl, organizácií a pokračovať môžeme do večera. všetko čo má súvis s vodným športom sa tu odohráva azda každý jeden deň. Preteky, či len tréningy a udržiavanie kondície. Surferi bez vĺn na surfovacej doske s pádlom, šliapace bicykle, rôzne motorové člny, na ktoré nie je nutné mať papiere, alebo člny na veslovanie. To je len časť toho, s čím sa dá vyraziť na vodu. Sú to však hlavne nafukovačky s ktorými sem prichádzajú celé rodiny a partie mladých ľudí. Miesta je všade dosť a aj tie občas treba predsa poriadne prevetrať.

Chránená lokalita na zozname UNESCO

Je na zozname UNESCO Ako zaujímavá prírodná lokalita, ktorá je výnimočná svojimi vznikom, vlastnosťami, aj všetkým čo ju robí jedinečné, sa dostala na zoznam UNESCO ako lokalita svetového dedičstva. Stalo sa tak v roku 2001. Zároveň je miesto chránené aj pre prítomnosť dvoch rozľahlých národných parkov, rakúskeho Seewinkel a maďarského Ferto-Hanság. Miestne rákosové pásy a močariny sú často bohaté na vodné vtáctvo, rôzne druhy hmyzu, aj vodných živočíchov. Delí sa na tri časti. Severný Neusiedler Bucht, užší južný Illmitzer Seeenge a spodný trstinou najvýraznejšie zarastený močaristý Silbersee.

Geologický pôvod

Jazero má byť z historického hľadiska pozostatkom od dávneho oceánu Thetys. Jeho slanosť sa postupne strácala, usádzala sa v sedimentoch, ale celkom nevymizla. Neziderské jazero má totiž veľmi slabý prítok, ktorý dlho nemal žiaden odtok. Ten bol vybudovaný neskôr v 19. storočí. Dnes vyteká do Dunaja. Z dejín Neziderského jazera je nám známe, že v rokoch 1811 až 1813 celkom vyschlo. V súčasnosti by niečo také malo katastrofálne následky na miestny turizmus, ale aj bohatý život vtáctva, či okolia závislého na miestnej vode.

Foto: Autor, prístavisko pri Neusiedl am See

Kuriozity

Aj k Neziderskému jazeru by sa dalo pripojiť niekoľko kuriozít. Tak napríklad, kým z východného či západného brehu vidíte na protiľahlý, zo severu neuvidíte južný breh a naopak. Je to preto, že zakrivenie zemegule vám nedovolí vidieť vzdialenosť takmer 10 kilometrov, hoci na druhom brehu by bolo rovnako jasné počasie. Severozápadné vetry vytvorili takmer po celom obvode pobrežia trstinové pásy, ktoré sú domovom brodných a vodných vtákov, či hmyzu. Výnimka je Podersdorf am See, kde je dva kilometre čisto, až na len pár ojedinelých miest s trstinovým porastom v blízkosti miestneho majáku. Zaujímavý je aj hrubý priemer hĺbky v celom jazere. Je to len niečo okolo 0,7 metra. To znamená, že kto sa v tomto jazere utopí, musel mať poriadnu smolu. Miesto je nevhodné pre veľké plavidlá s veľkým ponorom a aj okružné plavby sa konajú na miestach, kde je miestnym kapitánom dobre známa hĺbka.

