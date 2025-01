Raben zvýhodňuje dopravu do Rakúska. Export tovaru na západ

„Rakúsko je pre nás, samozrejme, jednou z kľúčových krajín. Linky do Rakúska idú napríklad zo Senca, Nového mesta nad Váhom a Žiliny,“ dopĺňa Trnka. Raben do Rakúska najčastejšie prepravuje strojné súčiastky, kozmetiku a spotrebné tovary.

Rakúsko a Slovensko sú významnými obchodnými partnermi v strednej Európe. Náš západný sused sa už dlhodobo nachádza v top desiatke krajín, ktorým exportujeme tovar. Od vstupu do EÚ v roku 1995 si Rakúsko, s výnimkou rokov 2002 a 2007, udržiava záporné saldo obchodnej bilancie. Napriek tomu objem zahraničného obchodu neustále rastie, a to v dovoze aj vývoze. Najvýraznejšie prepady nastali počas globálnej finančnej krízy v roku 2009 a pandémie v roku 2020.

