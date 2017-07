Neusiedl am See a letné kúpanie v Neziderskom jazere - ZN.SK

Mesto Neusiedl am See je mimoriadne populárnym cieľom pre mnoho slovenských rodín. Svedčí o tom nie len množstvo áut zo Slovenska, ale aj autobusové linky, ktoré sem slovensky hovoriacich ľudí počas leta privážajú. Celkom iná časť turistov, možno prevyšujúca nad motorizovanými, sú cyklisti.

Všetci Slováci, ktorí dosiahnu Neusiedl am See na bicykli sú presne tí, ktorí nemajú bicykel len na parádu. Hoci Neusiedl am See nie je od Bratislavy až tak ďaleko, bicyklom je to predsa len výzva. Neziderské jazero je však cieľom našincov pre svoju vodu, pláže, služby, no možno je to aj miestnou atmosférou, ktorá sa jednoducho nedá prehliadnuť.

Neusiedl am See a možnosti pre kúpanie a oddych

Neusiedl am See sa pýši vybavením kúpaliska na tak dobrej úrovni, že ho mnohí prirovnávajú medzi najlepšie vybavené vo všetkých krajinách okolo. Možno na tom niečo je. Vstup na kúpalisko je platený, vstupuje sa na lístky, ktoré návštevníkom sprístupňujú udržiavanú pláž, trávnik a samotné Neziderské jazero. To je zaujímavé tým, že jeho hĺbka nie je väčšia ako 2 metre a v blízkosti pláže je to naozaj len hĺbka okolo kolien. Voda tak pripomína Balaton, dovolí užívať si vodu aj neplavcom, ale tiež nie je nutná žiadna obuv. Kúpalisko je naozaj výborne vybavené, ak ste rodinou s malými deťmi, alebo mládežou túžiacou po zábave.

Nafukovacích hradov je tu niekoľko, možností pre šport, vodné športy prenájom šliapacích bicyklov… čokoľvek. Sprchy, toalety, samozrejme dostupné a bezplatné. Za poplatok sú však viaceré atrakcie, čiže žiadne prekvapenie. Ceny sú pomerne vysoké aj v reštauráciách a na móle. Výhodou je možnosť požičať si elektrické, či benzínové menšie člny. Odvezie sa v nich malá, aj stredná rodina a nie je nutné mať papiere kapitána riečneho plavidla, ani žiaden iný preukaz.

Pre záujemcov o lodný výlet je v roku 2017 v prevádzke okružná plavba po jazere, v prístavisku Marina West s loďou Neptun. Plavba trvá jednu hodinu, pre dospelých je cena 14 EUR, pre deti 6-15 rokov cena 7 EUR. Plavby sú tri krát denne. Ráno, potom o 14:30 a 16:00.

Cena a informácie

Cena plateného vstupu pre dospelú osobu je 5,20, pre deti do 14 rokov 3,60 EUR a deti do 6 rokov 2,60 EUR. Cena vstupného sa mení v prípade príchodu po 15:00, kedy je cena nižšia. Dospelý zaplatí 4 EURÁ, deti do 14 rokov 2,70 a deti do 6 rokov 1,50 EUR. Treba však dodať, že v cene vstupu nie je len prístup na prírodnú pláž jazera, ale tiež do areálu krytého kúpaliska.

Oficiálne stránky a aktuálny cenník: http://www.neusiedlamsee.at/sk/tourismus/volny-cas/plazove-kupalisko/

Zaujímavosti o Neziderskom jazere

S Balatonom ho spája fakt, že sú dvojicou jediných takzvaných stepných jazier v Európe. Väčšia časť sa nachádza v Rakúsku, no malá časť zasahuje aj do Maďarska. Hladina jazera sa nachádza v nadmorskej výške 115,45 metrov. Vodou jazero zásobuje len malá rieka Wulka a niekoľko podzemných zdrojov vody. Okolie jazera je zaujímavé tým, že sa na brehoch pravidelne nachádzajú prístavné mestečká oddelené prázdnou zväčša poľnohospodársky využívanou pôdou. Takmer všade sa nachádzajú trstinové pásy, ktoré sú hniezdiskom vodných vtákov, alebo len životným prostredím. Výnimkou je len Podersdor am See, kde je 2 km dlhá čistá pláž s prístaviskom a majákom.