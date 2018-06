Wi-Fi kamery dnes vieme použiť ako bezpečnostné kamery aj doma

Boli časy, keď sme o kamerovom bezpečnostnom systéme mnohí snívali, ale uskromnili sme sa s ozubeným psom a jeho štekotom. Tak ako neústupní sú vykrádači domov a nevítané návštevy, napreduje aj technika, ktorá možno v počiatkoch mala iný účel, ale svojim spôsobom je použiteľná aj ako bezpečnostná. Wi-Fi kamery sú jednoduchým zariadením, ktoré ide s dobou. Využíva dnes už takmer všade prítomné Wi-fi pripojenie, moderné technológie, záznam obrazu a zvuku, spája sa s mobilom, ba čo viac, dokáže nám chrániť majetok.

Wi-Fi kamera v domácnosti

Dobre umiestnená Wi-Fi kamera mohla v minulosti slúži ako webkamera, ale oveľa praktickejší spôsob využívania sa po spojení s mobilom stáva ten bezpečnostný. Nestojí tak veľa. Bežné ceny wi-fi kamier sa pohybujú v pár desiatkach eur, čo je rozdiel oproti nákladným kamerám celého CCTV systému. Samozrejme, ten vydrží viac, kvalitatívne je občas na vysokej úrovni, avšak pre domáce potreby jednotlivca celkom postačí aj bez odbornej inštalácie kamera Wi-Fi.

Umiestnená na vhodnom mieste po aktivovaní sníma celý svoj dostupný rozsah. V čase neprítomnosti doma si viete skontrolovať, kto je doma, alebo len situáciu vo svojom dome. Nevítané návštevy môžu prísť, niečo si požičať a bez svedkov netušíte o páchateľoch absolútne nič. Ani to, či to bolo dieťa, alebo skúsený dospelý človek. Aj drobná Wi-Fi kamera pritom môže mať odpoveď na to, koho upútal váš dom a nie je pritom potrebné byť priamo na mieste. Väčšina Wi-Fi kamier si práve vďaka internetu a formátom záznamu, prípadne live videa, môžete spojiť s mobilom.

Bezpečnostná kamera v mobile

Do mobilu sa v závislosti od kamery dostáva živý prenos so schopnosťou ovládania smerovania kamery. Niektoré aplikácie si automaticky pamätajú vysielaný záznam, v iných je potrebné funkcie nastaviť. Ukladanie snímkov a záznamu nemusí byť pre menšie modely samozrejmosťou. Preto ide o funkcie, ktoré stoja za zmienku a za prím pri výbere vašej kamery. V opačnom prípade budete odkázaní na živé vysielanie kedykoľvek, keď budete chcieť nazrieť na situáciu doma.

Kvalitné kamery s dobre riešeným rozhraním používateľovi umožnia ukladať záznam, ale ho aj zároveň upozornia, ak sa deje v dome niečo podozrivé. PIR snímač pohybu je bežnou súčasťou kamier. Tá detekuje pohyb a mobil vás upozorní na fakt, že sa u vás niečo deje. Drahšie kamery rozpoznávajú diaľku, na ktorú sa nachádzate a vedia vyhodnotiť, že to nie ste vy. Alarm je tiež riešením proti páchateľom, avšak dokáže upútať pozornosť páchateľa, ktorý dosahovo dostupnú kameru môže cielene zničiť a vy sa pripravíte o prenos. Prípadne aj o pekné zábery tváre.

Funkcie, ktoré sú plusom

Pri použití v domácnosti sú dôležitými funkciami kamery:

Možnosť zavesenia na stenu, nie len postavenia

Ohybnosť v rámci sklonu a uhlov snímania

Pohybovanie kamerou na diaľku

Sledovanie živého prenosu

Záznam zvukovej stopy

Ukladanie záznamu

Možnosť fotografovania počas sledovania

Automatizácia a časovanie spustenia