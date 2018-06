Tekvicové palacinky z kokosovej náhrady smotany Alpro - ZN.SK

Palacinky sú jedlo, ktoré dokáže potešiť ako dezert, ale aj ako hlavný chod. Malých, veľkých, náročných aj menej náročných. To posledné ale určite platí najmä v závislosti od toho, koľko srdca a originality do nich dáte. Každý máme svoj recept na palacinky a preto akákoľvek obmena môže byť inováciou zaujímavou, či neželanou. Vlastnosti niektorých potravín však sú aj po chuťovej stránke také, že sa ich oplatí vyskúšať. Človek nikdy nevie, kedy nakoniec zostane pri zmenenej receptúre, lebo je jednoducho lepšia. Skúsiť môžete aj receptúry z kokosovej náhrady smotany, vhodnej pre tých, ktorí nemôžu mlieko.

Počet porcií: 4 | Dĺžka prípravy: 40min

Ingrediencie

300 g tekvice

250 ml Alpro kokosovej náhrady smotany

250 ml jablkového džúsu

125 g múky

2,5 čajových lyžičiek prášku do pečiva

1 čajová lyžička perníkového korenia

1 lyžica tekutého medu/ agávového sirupu

2 vajíčka

margarín na pečenie a vyprážanie

Príprava

Ošúpanú a nakrájanú tekvicu uvarte vo vode spolu s 200 ml jablkového džúsu. Miešajte až do rozvarenia.

Zmiešajte sypké ingrediencie v miske, vyhĺbte jamku a dajte do nej žĺtky z vajíčok. Pridajte Alpro kokosovú náhradu smotany a vymiešajte vaječné bielky spolu so 6 lyžicami tekvicovej zmesi.

Na panvici rozpustite margarín na pečenie. Nalievajte malé množstvá zmesi a pomaly vyprážajte. Podávajte ešte teplé s agávovým sirupom alebo tekvicovým pyré.

Prajeme dobrú chuť!