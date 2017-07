Výstava ľudského tela BODY THE EXHIBITION (2017) opäť v Bratislave

Fascinujúca, šokujúca až neuveriteľná. Taká je výstava BODY THE EXHIBITION (v minulosti The Human Body), ktorá sa v rôznych miestach sveta stretáva s nepochopením, protestmi, aj nadšením. Mŕtve telá skutočných ľudí, ktorí venovali svoje pozostatky na tento účel, vedeli, že ich telá budú vystavované na obdiv celému svetu. Vedeli, že budú cestovať po planéte a pozerať sa na nich budú milióny návštevníkov.

Ľudské telo tak, ako ho bežne nevidíte

Priveľmi ambiciózny plán vystavovať ľudské tela rozobrané na diely a prezentovať ich ako umelecké diela je kontroverzné, ale zaujímavé zároveň. Autori sa venujú aj opakovane už vystavovaným dielam, ošetrujú a zachovávajú jeho stálosť aj pomocou nových vedeckých poznatkov. V tkanivách, ktoré na svoje fungovanie a stálosť potrebujú vodu, bola tekutina nahradená syntetickým polymérom. Na rôznych telách boli odstránené rôzne časti kože a odhalená svalovina. Niekde sa skalpel pohral menej, inde viac a práve v tom je umenie a veda zároveň skĺbená do jedinej výstavy.

Prezentácia ľudských tiel je tak dokonalé, keďže niekomu vidieť cievy a vnútornosti, iným svalovinu. Sú telá, ktoré kombinujú odhalené kosti s orgánmi aj svalovinou, vždy však ide o ukážku náhľadu dnu, čo bolo v minulosti nepredstaviteľné a hrozila smrť. Ľudské telo už budete vnímať inak, ak budete mať možnosť pozrieť si ho z blízka otvorené s jednotlivými svalovinami.

Body The Exhibition v Bratislave od 10. Augusta 2017

Výstava v Bratislave na výstavisku Incheba EXPO sa po prvýkrát objavila pod názvom The Human Body 24. augusta až 25. novembra. V roku 2017 môžete výstavu pod názvom BODY THE EXHIBITION navštíviť od 10. augusta 2017 do zatiaľ neurčeného dňa ukončenia v HALE B, v denne od 09:00 do 19:00 so vstupom do 18:00 alebo cez víkend do 21:00 so vstupom do 20:00 hod. Vstupné počas víkendu je 16 EUR, počas pracovných dní 14 EUR. Nižšie vstupné je pre deti, študentov a seniorov. Prehliadka trvá približne hodinu a výklad poskytnú študenti medicíny.

Upozornenie

Výstava ako je táto láka objektívy fotoaparátov, či mobilov. Sklamaním pre nadšencov pre fotenie a robenie selfie môže byť fakt, že na výstavisku je prísny zákaz fotografovania, či robenia akéhokoľvek iného záznamu.

Oficiálne stránky výstavy: http://www.bodyexhibition.sk/

Tlačová správa na Ticketportal. sk http://www.incheba.sk/vystavy/body-the-exhibition.html?page_id=14416

Foto: snímka z oficiálneho plagátu, druhá foto stránky Ticketoportal