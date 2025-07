Anatómia človeka: Koľko vážia a merajú orgány v ľudskom tele?

Ľudské telo je fascinujúce. Tým, ako a že vôbec tak precízne funguje. Ako precízny stroj v ktorom má každý orgán svoje miesto, úlohu, zlyhania aj podrobné popísané medicínske stavy. Každý orgán v našom tele má svoje priemerné rozmery, ktoré sú zaujímavým pohľadom do vnútra človeka. Svet vnútra tela môže byť fascinujúci nielen pre vedcov, ale aj pre laickú verejnosť. Najmä ak máme predstavu o váhe a veľkosti niečoho, čo celý život nesieme so sebou, ale nikdy sa na to nepozrieme a ani na to nikdy nesiahneme.

Mozog

Priemerná hmotnosť mozgu dospelého muža sa pohybuje medzi 1 300 až 1 400 g, zatiaľ čo u žien je to približne 1 200 až 1 275 g. Mozog tvorí asi 2 % celkovej telesnej hmotnosti, ale spotrebuje až 20 % energie tela. Rozmery mozgu bývajú asi 140 mm na šírku, 167 mm na dĺžku a 93 mm na výšku.

Pečeň

Pečeň je najťažším vnútorným orgánom, jej váha sa pohybuje medzi 1 400 až 2 000 g (1,4–2 kg). Rozdiel medzi pohlaviami nie je výrazný, ale organ môže byť objemnejší pri lepšej výžive či vyššej telesnej hmotnosti

Srdce

Srdce typicky váži 300–400 g. U mužov je priemerná hmotnosť približne 300 g, u žien okolo 250 g, pričom má tvar päsťovej veľkosti.

Pľúca

Obe pľúca spolu vážia približne 900–1 100 g. Ľavé pľúca býva menšie (cca 375–400 g), pravé je objemnejšie (cca 450–475 g).

Obličky

Každá oblička má hmotnosť v priemere 130 – 140 g u mužov a 108–120 g u žien. Spolu vážia teda približne 260–280 g.

Slezina

Slezina váži približne 150–200 g, u dospelých osciluje okolo 155 g.

Tenké a hrubé črevo

Tenké aj hrubé črevo spolu dosahujú dĺžku približne 8 metrov a vážia cca 2 kg.

Ďalšie zaujímavé fakty

Pancreas (brzlík) váži asi 100–143 g, hmotnosť sa výrazne nemení pohlavím. Mozoček (cerebellum) je časť mozgu a váži približne 150 g.

Prečo sú tieto údaje zaujímavé?

Tieto údaje sú užitočné aj pre lekárske diagnostiky a forenznú medicínu. Napríklad zvýšená hmotnosť srdca môže indikovať ochorenie, zväčšená slezina poukazuje na imunitné ochorenie a podobne. Moderné zobrazovacie metódy ako CT alebo MRI postupne umožňujú merať tieto parametre non-invazívne. V inom článku sme si predstavili najdôležitejšie orgány v tele.

Zaujímajú vás podrobnosti? Skúste miesta ako:

https://www.verywellmind.com/how-big-is-the-brain-2794888

https://faculty.washington.edu/chudler/facts.html

https://pathology.oit.duke.edu/siteParts/Typical%20Organ%20Weights.pdf

https://meridian.allenpress.com/aplm/article/146/12/1486/479611/Updating-Normal-Organ-Weights-Using-a-Large

https://www.adducation.info/mankind-nature-general-knowledge/all-organs-of-the-human-body/

https://www.neuralword.com/en/education-history-science-general-culture-society/science-nature/how-much-do-organs-weigh-exploring-the-weight-of-human-organs

https://measuringly.com/how-much-does-kidney-weigh/