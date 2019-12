Neviete sa rozhodnúť, či vyskúšať prírodné oleje? Pomôžu pokožke i vlasom

Prírodné oleje sa stávajú čoraz populárnejšie a nielen ženy si ich kupujú na starostlivosť o pleť i vlasy. Ak ste ich ešte nevyskúšali, povieme vám, čo by ste od nich mohli čakať.

Prírodné oleje nie sú strašiakom

Vyhýbate sa olejom preto, lebo sa bojíte mastného pocitu? Toho sa vôbec nemusíte báť! Správne zvolené oleje dokážu pomôcť aj zmiešanej, zrelšej alebo suchej pleti bez toho, aby ju zaťažili a zanechali nepríjemný pocit. Môžu sa používať na vlasy, tvár i pokožku celého tela. Prírodné oleje pomáhajú, ale neliečia, môžu byť príjemným doplnkom v starostlivosti. Každý si v pestrej ponuke nájde to svoje a už sa ich nebude chcieť vzdať. Dokážu hydratovať, spomaľovať starnutie pleti, bojovať s akné, vráskami či fliačikmi a zanechávať pocit dokonalosti. To už stojí za skúšku, no nie?

Jeden z najobľúbenejších olejov na svete

Bio kozmetika sa javí nielen ako skvelá voľba na pleť, ale prispieva aj k ochrane životného prostredia. Spracováva sa šetrne a vyrába sa zo starostlivo vybraných rastlín, niektoré sú aj z ekologického poľnohospodárstva. Niektoré prírodné oleje pochádzajú iba z určitej časti sveta. Taký je aj arganový olej, ktorý pochádza z nádherného Maroka. Aj preto sa mu hovorí marocké alebo tekuté zlato. Je veľmi známy pre svoje blahodarné účinky na pleť, vlasy aj nechty. Je ako zázračný elixír, ktorý prinavracia pokožke mladosť, pevnosť a krásu. Ocenia ho aj vaše vlasy, lebo budú pevné, lesklé a silné.

Prírodné oleje sa využívajú aj v kuchyni

Môže to znieť bláznivo, ale je to pravda. Taký kokosový olej sa teší veľkej obľube aj v kuchyni. Ľudia, ktorí sa snažia žiť zdravšie ho používajú do pokrmov aj na vysmážanie a nevedia si ho vynachváliť. Veľké využitie ale našiel aj v kozmetike. Pokožku výborne hydratuje a ochraňuje ju pred vysušovaním. Niektoré známy osobnosti dokonca tvrdia, že práve tento olej sa dá použiť úplne na všetko! Poslúži ako maska na vlasy, krém na telo, lubrikačný gél, prírodný odličovač, zubná pasta aj ako zábal na nechty a ruky.