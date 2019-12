Falošné FB stránky supermarketov BILLA rozdávajú podvodné kupóny

Za posledné roky sa na Facebooku objavilo obrovské množstvo podvodných súťaží a opakovane sa objavujú aj rôzne poukážky. Napriek tomu, že zatiaľ ani jediný prípad nebol pravdivý a existujú desiatky, či až stovky obetí podvodníkov, nájdu sa tisíce Slovákov, ktorí podvodom veria. Veria, zdieľajú ich, komentujú a sú schopní sa s vami hádať o tom, prečo by mohla a nemohla byť práve táto súťaž pravdivá.

Falošná BILLA stránka celý víkend rozdáva 299 EURové kupóny. Výborné načasovanie.

Tentoraz sú to falošné poukážky do siete BILLA

V minulosti sme už videi rozdávanie poukážok do LIDLu alebo 100 EUR poukážky do TESCA. TESCO je však napríklad obeťou týchto druhov podvodu častejšie. Len pred necelým mesiacom sme prípad, pred ktorým upozorňovali aj oficiálne stránky britskej obchodnej siete. Medzi supermarketmi, ktorých názov je zneužitý do podvodného marketingu ešte podvodnejšej stránky je od včera BILLA. Falošné stránky založené počas 30. novembra uvádzajú túto informáciu jasne. Napriek tomu má stránka len vďaka tvrdeniu, že vám rozdá poukážky na nákup, dnes populárna v tisícoch. Slováci ju lajkujú v neuveriteľnom počte takmer 8 tisícov lajkov za jediný deň. To všetko len pre vidinu ľahko získaného kupónu na nákup v sieti BILLA. Opäť však ide o podvodnú praktiku neznámeho páchateľa, ktorý využil masovú hystériu podobne, ako tomu je pri mnohých podobných súťažiach.

Billa na svojich oficiálnych stránkach vydala stanovisko už 28. 11. 2019, kde upozorňuje pred dvoma stránkami, ktoré sa vydávajú za ich značku. Oficiálnej správe však, zdá sa, verí menej ľudí, ako podvodnej.

Nikdy, opakujeme – NIKDY!

Za žiadnych okolností podobné súťaže, a akcie nezdieľajte. Facebook sprístupnil pred časom panel s informáciou o vzniku stránky. Aj preto, aby pomohol odhaliť takýchto podvodníkov a bolo jasné, že ide o čerstvé stránky. Nič podobné neexistuje. Na to, aby existovali súťaže a výherné akcie na Facebooku je nevyhnutné, aby šlo o oficiálne stránky, ktoré sa odvolávajú na podmienky, dokumenty, či zmienky o danej akcii na skutočných stránkach prevádzkovateľa, alebo držiteľa značky. Vždy sa pozrite na oficiálne stránky značky, kde v podobných a ani v tomto prípade nenájdete potvrdenie, že by existovala spojitosť. S najväčšou pravdepodobnosťou nájdete varovanie oficiálnej značky pred podobnými pokusmi, ako je tento.

Podvodné súťaže a akcie, ktoré na Facebooku prebiehajú neustále, sú mimoriadne ziskovým projektom. Spustené súťaže vyvolajú záujem ľahkej výhry. Následne sú oslovení viacerí ľudia s tým, že práve oni sú výhercovia hlavnej ceny. Neodrádza pritom nikoho množstvo chýb, zlá gramatika, neslušné až vulgárne vystupovanie, či mnoho pochybností. Páchateľ v pozadí, osloví viacerých, no navzájom sa nevidia. Každý z nich má pocit, že je jediný. No aj u nich existuje sito, ktorým prejdú najdôverčivejší. Tí, ktorí uveria podivným slovám o overení adresy a nechajú si poslať spoplatnenú SMS, alebo odovzdajú platobné údaje svojej karty VISA / MasterCard niekomu na druhej strane o kom netušia absolútne nič. Upozorňujeme pred akýmikoľvek kupónmi zadarmo, ktoré by sa dali získať priamo z Facebook stránky, či pred súťažami sľubujúcimi peňažené a nepeňažné výhry bez toho, aby prinášali podrobné podmienky a sponzora.