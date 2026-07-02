Vo vydavateľstve Dajama predstavili tri futbalové knižné a herné novinky

Futbalový svet v týchto týždňoch naplno žije najväčším športovým podujatím planéty. Majstrovstvá sveta vo futbale už prebiehajú a po skončení skupinovej fázy pokračujú vyraďovacími zápasmi. Práve počas šampionátu predstavuje vydavateľstvo DAJAMA trojicu noviniek určených malým aj veľkým futbalovým fanúšikom.
Ide o knihu Majstrovstvá sveta vo futbale – pre deti, publikáciu Príbehy šampionátov – 22 majstrovstiev sveta vo futbale a vedomostnú spoločenská hra Futbalové majstrovstvá sveta pre celú rodinu.
Futbalové príbehy pre mladú generáciu
Kniha Majstrovstvá sveta vo futbale – pre deti približuje mladým čitateľom najvýznamnejšie okamihy z histórie svetových šampionátov. Putovanie sa začína prvým turnajom v roku 1930 a pokračuje až do súčasnosti. Deti prostredníctvom krátkych príbehov, ilustrácií, rekordov a zaujímavostí spoznajú futbalové legendy, medzi ktoré patria Pelé, Maradona, Zidane či Messi. Dozvedia sa tiež viac o dramatických zápasoch a nezabudnuteľných udalostiach, ktoré sledovali milióny fanúšikov na celom svete.
Publikácia je určená približne deťom od 6 do 14 rokov. Pútavým spôsobom prepája futbalové nadšenie so spoznávaním histórie jedného z najväčších športových podujatí sveta.
Dvadsaťdva šampionátov a príbehy svojej doby
Publikácia Príbehy šampionátov – 22 majstrovstiev sveta vo futbale prináša pohľad na všetkých 22 doteraz dokončených svetových šampionátov. Nie je však iba súhrnom výsledkov, tabuliek a štatistík. V centre pozornosti stoja ľudia, hostiteľské krajiny a udalosti, ktoré ovplyvnili podobu jednotlivých turnajov. Autor sprevádza čitateľa od prvých majstrovstiev sveta v Uruguaji v roku 1930 cez ďalšie významné obdobia futbalovej histórie až po posledný z 22 spracovaných šampionátov. Futbalové dianie prepája s dejinami, politikou, spoločenskými zmenami aj emóciami miliónov fanúšikov.
Kniha pripomína, že majstrovstvá sveta nikdy neboli iba sériou futbalových zápasov. Každý turnaj sa zároveň stal zrkadlom svojej doby a jednou z udalostí, počas ktorých sa pozornosť veľkej časti sveta na niekoľko týždňov upriamila rovnakým smerom.
Kto sa stane majstrom futbalových vedomostí?
Trojicu noviniek uzatvára spoločenská hra Futbalové majstrovstvá sveta, určená deťom aj dospelým. Hráči sa na hernom pláne presúvajú od brankára cez obranu a stred poľa až k útočníkom. Ich konečným cieľom je streliť víťazný gól. O postupe rozhodujú vedomosti z histórie majstrovstiev sveta, zvolená taktika aj potrebná dávka šťastia. Hra obsahuje 220 otázok pre dospelých, 220 otázok pre deti, hrací plán, kartičky ŠANCA, figúrky a pravidlá hry. Rozdelenie otázok podľa vekových kategórií umožňuje, aby si spoločne zahrali deti, rodičia aj starí rodičia.
„Majstrovstvá sveta vo futbale sú jedinečným fenoménom, ktorý spája generácie fanúšikov po celom svete. Chcel som pripraviť tituly, ktoré budú nielen zábavné, ale aj poučné a ukážu, že za každým šampionátom sa skrývajú fascinujúce príbehy,“ hovorí autor Daniel Kollár.
Všetky tri novinky sú už dostupné v predaji na stránke vydavateľstva DAJAMA.