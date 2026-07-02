Film The Performance nakrúcaný v Bratislave je už na Apple TV

Film o ktorom si mnohí ľudia mysleli, že zostáva festivalovou záležitosťou a neobjaví sa na streamoch, opravuje túto mienku a štartuje na Apple TV. The Performance, vo voľnom preklade ako Umelecký výkon, síce nikto neprekladá, no najmä nemá slovenské titulky, slovenské informácie o distribúcii a ani premiéru v slovenských kinách. Rok 2021 sa pritom niesol v znamení protipandemických opatrení a práve v tom najkomplikovanejšom čase sa v ešte neprerobenom objekte obchodného domu Dunaj nakrúcala jedna z viacerých slovenských scén filmu.
The Performance vznikal na Slovensku. V hlavnom meste v Bratislave získal množstvo lokácií. Už v samotnom trailery je možné spozorovať interiér historickej budovy SND, dobový podnik v obchodnom dome Dunaj, kde sa nakrúcali aj iné dobové projekty, alebo posedenia seriálu Pán Profesor. Najmä však na krátko vidíme scénku pred budovou Ministerstva kultúry.
Dlhý čas, ale film je konečne online
Od nakrútenia a uvedenia na prvých festivaloch, sa film neobjavoval nikde. Sklamaní boli mnohí komparzisti, pre ktorých to bola prvá a jediná skúsenosť. Filmári totiž potrebovali naozaj veľký počet postáv a tak do Bratislavy pre jeden deň nakrúcania prichádzali ľudia doslova z celého Slovenska. Film tak bol u nich naozaj očakávaný.
Neobjavili sa ani informácie o sprístupnení na streamoch. Až v posledných dňoch je možné nájsť prekvapujúce informácie o tom, že sa predsa len dostáva na APPLE TV. Avšak ako samostatne prístupný spoplatnený film. Dôležitá informácia to bude najmä pre slovenských hercov, filmárov a komparzistov, ktorých sa vo filme objavilo niekoľko stoviek. Medzi nimi aj niektoré známe tváre, herci z Rodinných prípadov, dokonca aj ľudia celkom iných umeleckých profesií, ktorí sa dostali pred kamery.
- Film nájdete po rokoch konečne v ponuke APPLE TV na: https://tv.apple.com/dk/movie/the-performance/umc.cmc.2daw3kl0lhdptl5b60n2u76y5?playableId=tvs.sbd.9001%3A1858618997
- Prípadne v ponuke dánskeho VIAPLAY.dk: https://viaplay.dk/store/the-performance-2023
Film ako príležitosť pre Slovensko
Film a nakrúcanie takto rozsiahleho projektu môže priniesť mestu a krajine viac ako len zmienku v médiách. Táto filmová produkcia dokázala niekoľko týždňov nakrúcať na miestach v celej Bratislave. Dané miesta následne stvárňujú lokácie v Berlíne, Budapešti, New Yorku a ďalších mestách na dvoch kontinentoch. Bratislava a filmoví tvorcovia tým dokazujú, že je u nás dostatok schopných ľudí, ktorí dokážu zabezpečiť lokácie a kulisy tak, aby dôverne stvárnili konkrétne historické miesto, či oblasť. Prichádzajúce investície, pracovné príležitosti a tiež peniaze prichádzajúce cez dane a poplatky, sú len jedným z benefitov, na ktoré upozorňuje obsah kníh Filmové miesta. Nehovoriac o filmovom turizme samotnom.