Vianočný špeciál seriálu Pán času má premiéru 25. decembra

Jasajte, tešte sa napísal a produkoval Steven Moffat (Pán času, Sherlock) a režíroval Alex Sanjiv Pillai (Riverdale, Bridgerton). Showrunnerom a výkonným producentom je Russell T. Davies, k ďalším výkonným producentom patria Joel Collins, Phil Collinson, Julie Gardnerová a Jane Tranterová. Pána času produkovala spoločnosť Bad Wolf spolu so štúdiami BBC pre Disney Branded Television, BBC One a BBC iPlayer.

Spoločnosť Disney+ dnes zverejnila oficiálny trailer k očakávanému vianočnému špeciálu Pán času: Jasajte, tešte sa. Jeho premiéra je naplánovaná na 25. decembra. Keď sa Jas ubytuje v londýnskom hoteli v roku 2024, objaví dvere do tajomného Časohotela, za ktorými číha nebezpečenstvo, dinosaury, ale aj Doktor. Niekto navyše ohrozuje pozemské dejiny a to rovno na Vianoce.

