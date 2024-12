Do kín príde anime Pán prsteňov: Vojna Rohirov a zaujímavé fakty

… v pôvodnom znení (ktoré príde so slovenskými titulkami aj do našich kín) prepožičali svoje hlasy postavám herci. Sú to Brian Cox, Gaia Wise či Luca Pasqualino , ale aj Miranda Otto , ktorá v úlohe Éowyn z filmovej trilógie bude rozprávačkou príbehu?

Od premiéry prvého filmu legendárnej trilógie Pán prsteňov prešlo už neuveriteľných 23 rokov. Dočkali sme sa po ňom aj dvoch pokračovaní a ďalšej trilógie. Všetkých šesť filmov sa tešilo mimoriadnej obľube divákov i priazni filmových kritikov. Svet Stredozeme, ktorý vytvoril literárny génius J. R. R. Tolkien , však ponúka príbehov omnoho viac než tie, ktoré sme mali možnosť si na filmových plátnach vychutnať doteraz. 12. decembra príde do kín novinka, snímka Pán prsteňov: Vojna Rohirov , ktorá nás zavedie do obdobia dávno pred udalosťami pôvodnej trilógie a rozpovie príbeh vojny, v ktorej mocný Helm Železná ruka bránil svoje kráľovstvo a v hrdinskom boji dal vzniknúť názvu Helmovej rokliny, miesta známeho všetkým fanúšikom pôvodných filmov i kníh.

Our website uses cookies to improve your experience. Learn more about: cookie policy