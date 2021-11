Zimný šport, ktorý sa stáva čoraz obľúbenejším aj na našich svahoch

Slovensko je nádherná krajina, ktorá má veľké turistické šťastie. Je možné tu stráviť skvelú letnú, ale aj zimnú sezónu, ktorá je v našich horách veľmi obľúbená. Lyžuje sa tu pravidelnejšie od 19. storočia a za tých niekoľko desiatok rokov sa úroveň výrazne zlepšila. Nie je problém si dnes zalyžovať medzi lesmi a nádhernou prírodou, alebo sa len vyviezť hore na niektoré vrchy lanovkou a obdivovať ten výhľad. Ak máte šťastie, môžete vidieť aj divoké zvieratá.

V niektorých prípadoch našťastie len z diaľky. V posledných rokoch sa stále väčšej obľube teší aj relatívne nový šport. Nielen u nás, ale aj v zahraničí je snowboard neodmysliteľnou súčasťou najmä mladej generácie, ktorá sa chce niečím odlíšiť. Lyžovanie ich už nebaví a potrebujú zažiť iný druh adrenalínu. Kvalita dosky je aj preto dôležitá a netreba pozerať najlacnejšie výrobky. Môže sa totiž stať, že sa doska priamo na svahu zlomí a dopadnúť zle nemusí len snowboardista, ale aj niekto pred ním alebo za ním.

Nie je tak mladý ako by sa mohlo zdať

Aj keď to tak nevyzerá, snowboarding vznikol už pred šesťdesiatimi rokmi. Za krajinu jeho zrodu sa považujú USA, pričom autorom prvého prototypu bol inžinier Sherman Poppen. Jeho manželka prispela prvotným názvom nového vynálezu – snurfer. Toto slovo v sebe nieslo kombináciu dvoch významov, a to ,,surfovať” a ,,sneh”. Neskôr získal pozornosť spoločnosti so zameraním na výrobu športového vybavenia, ktorá začala produkt sama vyrábať a distribuovať do celého sveta.

Snowboarding si prešiel niekoľkými problémami, kým získal svoju veľkú popularitu. V niektorých rokoch minulého storočia bol dokonca na svahoch zakázaný najmä preto, že sa lyžiari často sťažovali, hlavne na nebezpečnú jazdu dole svahom. Neprekonateľnú obľúbenosť prinieslo až včlenenie do disciplín zimných športov na olympiáde v roku 1998, a každým rokom popularita len rástla. Aktuálne sa tomuto športu venuje omnoho viac mužov, čo ale znamená aj väčšiu svetovú konkurenciu. Je to ale vidieť aj na svahoch.

Snowboard sa pritom dá bez problémov požičať už kdekoľvek v strediskách, presne ako lyže. Snowboard si prešiel naozaj rôznymi etapami, no na Slovensku sa už tiež našťastie stále viac člení medzi bežné športy. Pomohla tomu aj prvá slovenská strieborná medaila na zimnej olympiáde v roku 2006 práve z tohto športu.

Bezpečnosť a zdravie sú najdôležitejšie

Samotná doska, na ktorej je viazanie, nie je výrazne drahá, a to hlavne v porovnaní s lyžami. Snowboardové viazania tiež nie sú nijak výrazne komplikované oproti lyžiarkam a dajú sa aj bez problémov dokúpiť jednotlivo. Veľkosti a miery sa dozviete v každom obchode či požičovni, aby vám všetko sedelo na mieru presne tak ako má. Možno aj vďaka tomu je na niektorých svahoch výrazne menej zranených snowboardistov ako lyžiarov. V niektorých prípadoch dokonca menej ako 1% zranení. Najčastejšími úrazmi sú však vyvrtnuté zápästia, čo je samozrejme dosť bolestivé, ale nechýbajú ani zranenia v dolnej časti tela.

Mimo zranení, oddychu a relaxu má ale tento šport aj pár kozmetických výhod, a to je hlavne spaľovanie kalórií. Už 3 hodiny snowboardovania denne výrazne pomáha chudnutiu a napomáha samozrejme aj k lepšej kondícií. Štýlov, ako jazdiť, je mnoho, ale najznámejších je desať. Najväčšou odlišnosťou pri štýle jazdy je samotný terén, ktorý je pri niektorých súťažiach skokovitý. Pri bežnej jazde preto tak dravé štýly nie sú potrebné a radšej je nutné myslieť na bezpečnosť seba aj ostatných okolo vás.

Nielen pri snowboardovaní, ale aj pri lyžovaní sa môže stať, že niekoľkokrát spadnete na studený sneh a ľad. Je preto potrebné sa vždy poriadne obliecť. Kvalitné a nepremokavé nohavice, lyžiarska bunda, športové rukavice, ale aj helma sú dôležitými spoločníkmi, pretože zdravie je naozaj veľmi dôležité. Veci pod oblečením alebo aj iné doplnky sú už samozrejme na každom jednotlivcovi.

Zdroj obrázkov: Parilov / Shutterstock.com