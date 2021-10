Ste vášnivý lyžiar? Nezabudnite na túto dôležitú vec

Zimné obdobie je už predo dvermi a mnohí z vás sa už určite nevedia dočkať, kedy sa pustia za poriadnou lyžovačkou. Avšak, spájajú sa s tým aj určité povinnosti, na ktoré by sa nemalo zabúdať, inak sa vám môže lyžovačka riadne predražiť. Chcete vedieť, aké to sú? Povieme si o nich v našom článku.

Bezpečnosť na prvom mieste

Podľa údajov NCZI si úrazovosť na Slovensku drží mierne stúpajúci trend. V roku 2019 bolo zaznamenaných viac ako 46 000 hospitalizácií kvôli úrazu zapríčineného pádom, čo bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o viac ako 600 hospitalizácií. Samozrejme, prispeli k tomu aj lyžiari.

Situácia je o to vážnejšia, že čoraz viac ľudí sa už neuspokojí iba s upravenými zjazdovkami, ale čoraz častejšie sa vydávajú za dobrodružstvom na lyžiach či snowboarde aj mimo vyznačený lyžiarsky areál. To je doslova pozvánkou na nejaký bizarný úraz v spojitosti so stratou stability a pádom.

Možno si poviete, že dobrá lyžiarska výbava v podobe lyží správnej veľkosti, lyžiarskych topánok, paličiek, teplého oblečenia, lyžiarskych okuliarov, prilby a rukavíc bohato stačí, ak zostanete vo vyhradenom lyžiarskom areáli. Žiaľ, neplatí to. Nebezpečný úraz sa vám môže stať, aj keď ste na nič z toho nezabudli. Čo robiť, aby ste sa na svahu cítili bezpečnejšie?

Odpoveď je jednoduchá. Riešením je finančná istota, a to taká, že keď by sa vám aj niečo stalo, tak sa nemusíte báť výpadku príjmov ani finančných nákladov v spojitosti s liečbou. Samozrejme, hovoríme o životnom poistení.

Vedeli ste, že …

… zjazdové lyžovanie patrí k jedným z najpopulárnejších, no zároveň aj najrizikovejších zimných športov? Vzniká pri ňom až 80 % úrazov v spojitosti so stratou stability a následným pádom.

Životné poistenie – základné informácie

Vo všeobecnosti má tento typ poistenia za cieľ pokryť finančné náklady a zabezpečiť financie najmä v prípadoch smrti úrazom, prípadne pri následkoch choroby živiteľa rodiny. Je preto pochopiteľné, že v súčasnosti patrí medzi najviac využívané poistenie, ako pre mužov, tak aj pre ženy. Ide tu teda o elegantné riešenie, ako v prípade vážnej choroby, invalidity alebo aj ťažkého úrazu na lyžovačke, zabezpečiť seba a svojich blízkych.

Dôležité je tiež zmieniť, že hoci životná poistka primárne slúži ako finančná istota v prípade nepríjemných udalostí, môže taktiež predstavovať aj istú formu zhodnocovania finančných prostriedkov. V tomto smere sú ideálne napríklad investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie či dôchodkové životné poistenie.

Typy životného poistenia

Trh s poistkami je veľmi rozmanitý. V prípade životných poistiek to však nie je až také zložité. Tu je krátky zoznam typov životného poistenia:

Rizikové životné poistenie – poistenie vhodné najmä pre prípad smrti, invalidity, vážneho úrazu, choroby alebo hospitalizácie. Vyberte si ho iba v prípade, že nechcete sporiť a stačí vám byť iba poistení. Ideálne napríklad pri zaistení hypotekárneho úveru alebo pri športových aktivitách. Samozrejme, lyžovanie ako druh rizikového športu tu má svoje miesto tiež.

– poistenie vhodné najmä pre prípad smrti, invalidity, vážneho úrazu, choroby alebo hospitalizácie. Vyberte si ho iba v prípade, že nechcete sporiť a stačí vám byť iba poistení. Ideálne napríklad pri zaistení hypotekárneho úveru alebo pri športových aktivitách. Samozrejme, lyžovanie ako druh rizikového športu tu má svoje miesto tiež. Kapitálové životné poistenie – poistenie pre prípad smrti, ktoré už ale obsahuje okrem bežných poistných rizík aj poistenie pre prípad dožitia. Popri poistení pre prípad smrti sa tu vytvára aj poistná rezerva – kapitál, ktorý bude poistencovi v prípade dožitia sa určitého dohodnutého veku vyplatený.

– poistenie pre prípad smrti, ktoré už ale obsahuje okrem bežných poistných rizík aj poistenie pre prípad dožitia. Popri poistení pre prípad smrti sa tu vytvára aj poistná rezerva – kapitál, ktorý bude poistencovi v prípade dožitia sa určitého dohodnutého veku vyplatený. Investičné životné poistenie – kombinácia rizikového životného poistenia a dlhodobého investovania finančných prostriedkov do podielových fondov za účelom ich zhodnotenia.

TIP

Väčšina poisťovní má vo svojej ponuke aj životné poistenie pre deti, ktoré kryje nepredvídané životné udalosti – úraz, choroba… Rovnako umožňuje aj vytváranie finančnej rezervy, ktorú môže dieťa potom využiť napríklad na pokrytie časti nákladov na štúdium.

Čo všetko kryje životné poistenie?

Krytie rizík životného poistenia je veľmi rozmanité. Samozrejme, pre jednotlivé poisťovne tu platí, že každá si vytvára svoje vlastné podmienky. Pred podpisom zmluvy je preto dôležité si riadne preštudovať celý dokument, najmä časť, kde sú uvedené kryté riziká.

Vo všeobecnosti medzi kryté riziká životného poistenia patria:

Riziko smrti následkom choroby

Riziko smrti následkom úrazu

Invalidita následkom choroby

Invalidita následkom úrazu

Trvalé následky po úraze

Vznik vážneho ochorenia a zhoršenie zdravotného stavu

Súčasťou životného poistenia je aj odškodné za liečbu následkom úrazu a vyplatenie dennej dávky pri práceneschopnosti.

Ako nájsť najlepšie životné poistenie?

Ako prvé si musíte zvážiť, na čo konkrétne sa potrebujete poistiť a následne hľadať poistenie na základe tohto účelu. Ste napríklad živiteľ rodiny a potrebujete dostať dennú dávku v prípade pracovnej neschopnosti? Máte hypotekárny úver a potrebujete kryť riziko smrti? Radi sa lyžujete? V týchto prípadoch je dobrou voľbou siahnuť po rizikovom životnom poistení.

Ak si potrebujete aj niečo našetriť, siahnite po kapitálovom alebo investičnom životnom poistení. Samozrejme, jednotlivé ponuky životného poistenia je najvýhodnejšie porovnať si online. Mali by ste však pritom myslieť aj na to, že najvhodnejšie životné poistenie ešte nemusí nutne znamenať aj najlacnejšie poistenie.

Záver

V zimnom období je lyžovanie jednoznačne najpopulárnejším zimným športom. Každý rok sa vydávajú na svahy tisícky ľudí. Avšak, sú s tým spojené aj rôzne bezpečnostné riziká najmä v súvislosti s nešťastným pádom, ktorý si ani nemusíte zaviniť sami. Riešením je preto životné poistenie.

V súvislosti s lyžovačkou je najvýhodnejšie rizikové životné poistenie. Nezabudnite si však dôkladne preštudovať poistnú zmluvu. Majte tiež na pamäti, že najlepšie poistenie je také, ktoré zohľadňuje všetky vaše individuálne požiadavky a je aj variabilné, čiže si ho môžete počas trvania poistenia nastavovať podľa aktuálnych potrieb.