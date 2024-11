Zimné oblečenie inšpirované tepelnou ochranou ľadových medveďov

Bunda Columbia Titanium Arctic Crest Down Hooded Jacket je teplá ľahká páperová bunda, ktorú možno zbaliť do vlastného vrecka. Priesvitný vonkajší plášť a páperová izolácia umožňujú slnečnej energii prejsť a preniesť sa do tmavej priedušnej podšívky, ktorá ju uvoľňuje do tela vo forme tepla. Bunda je k dispozícii v pánskej a dámskej verzii s kapucňou alebo bez nej a v niekoľkých farebných variantoch.

Technická flísová bunda Columbia Arctic Crest Sherpa Hooded so zapínaním na zips a kapucňou využíva technológiu Omni-Heat Arctic, ktorá prenáša slnečné teplo zo svetlej vonkajšej vrstvy do čierneho flísu na tele, čím sa ešte viac zahreje. Je k dispozícii v pánskej a dámskej verzii.

„Je známe, že srsť ľadového medveďa je priesvitná a koža pigmentovaná, aby absorbovala a udržala teplo. Aby sa preskúmalo, či by takáto srsť mohla ovplyvniť vrchné oblečenie, Burkeovo múzeum prírodnej histórie a kultúry v štáte Washington zapožičalo výskumnému tímu z Kolumbie srsť mohutného ľadového medveďa, ktorý uhynul prirodzenou smrťou. Po rozsiahlom výskume a práci na konštrukcii tkaniny sme zistili, že rovnaké princípy by sa dali aplikovať na bundu. Ukázalo sa nám, že absorpcia slnečného svetla môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní tepla, a tieto princípy sme využili pri vývoji dvoch typov konštrukcie tkaniny s technológiou Omni-Heat Arctic,“ vysvetľuje Haskell Beckham, viceprezident spoločnosti Columbia Sportswear pre inovácie.

Technológia Omni-Heat Arctic čerpá inšpiráciu zo sveta prírody a poskytuje ľahký materiál, ktorý zahrieva a využíva slnečné teplo. Konštrukcia má priesvitnú vonkajšiu vrstvu alebo tepelnú izoláciu, ktorá prenáša slnečné lúče a teplo do základnej vnútornej čiernej vrstvy, ktorá toto teplo koncentruje a prenáša do tela. Slnečné teplo sa tak zachytáva a ukladá vo vnútri, čo napodobňuje systém tepelnej ochrany ľadového medveďa. Tieto nové riešenia a inovácie inšpirované prírodou sa nazývajú bioimitácia.

