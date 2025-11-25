Jesenná kolekcia Columbia TITANIUM Hike a funkčné vrstvené oblečenie

Jesenná outdoorová kolekcia renomovanej značky Columbia prináša prémiový, vysoko funkčný rad oblečenia Columbia Titanium, ktorý využíva tie najlepšie technológie a materiály značky Columbia. Zároveň predstavuje jedinečný systém vrstvenia oblečenia, ktorý pomáha všetkým milovníkom outdooru prispôsobiť sa bez kompromisov meniacim sa poveternostným a teplotným podmienkam. Kolekcia ponúka vysoko funkčné priedušné oblečenie – od spodných vrstiev, cez izolačné stredné vrstvy až po vodeodolné vrchné bundy. Všetko sa dá nosiť samostatne, vrstviť podľa potreby alebo zbaliť do vlastného vrecka – do ľahkého, neobjemného balíčka.
ZÁKLADNÁ VRSTVA: Sucho a pohodlie
Tričko Columbia DriVenture so zipsom je novinkou kolekcie a predstavuje spodnú technickú vrstvu vybavenú technológiou Columbia Omni-Wick EVAP, ktorá odvádza pot a vlhkosť od pokožky a urýchľuje odparovanie. Ergonomické švy zlepšujú voľnosť pohybu, zatiaľ čo otvory na palce poskytujú dodatočné teplo a uľahčujú vrstvenie oblečenia. Táto ľahká a priedušná spodná vrstva je nevyhnutným základom pre intenzívnu pešiu turistiku. Dostupná je v pánskej aj dámskej verzii a v niekoľkých farebných variantoch.
STREDNÁ VRSTVA: Udržiava teplo, zaisťuje voľnosť pohybu
Na jeseň 2024 uviedla značka Columbia na trh novú technológiu Omni-Heat Arctic. Je inšpirovaná biomimikriou – prirodzenou schopnosťou ľadových medveďov prispôsobiť sa extrémnemu chladu počas slnečných dní, využívajúc princíp akumulácie a uvoľňovania tepla zo slnečných lúčov. Jesenná kolekcia rozširuje ponuku o hybridnú bundu Columbia Arctic Crest Hybrid Full Zip, dostupnú v dámskej aj pánskej verzii. Bunda kombinuje panely, ktoré akumulujú teplo získané zo slnečného žiarenia, s pružnými zónami pre maximálnu voľnosť pohybu. Je kompatibilná so systémom Columbia Interchange, takže ju možno zapnúť ako medzivrstvu do inej kompatibilnej vrchnej bundy. Je ideálna na samostatné nosenie v suchých chladných podmienkach aj ako súčasť vrstveného outfitu.
Ľahká dámska páperová bunda Columbia Corelite Down je vyplnená izoláciou z certifikovaného prachového peria RDS s plnivosťou 700 cuin. Ľahko sa zloží do jedného z vreciek, takže ju možno jednoducho uložiť do batohu, keď sa oteplí. Vrchný materiál je vyrobený zo 100 % recyklovaného nylonu a technológia Omni-Shield ju chráni pred ľahkým dažďom aj nečistotami. Dostupná je v niekoľkých farebných variantoch.
VRCHNÁ VRSTVA: Ochrana pred dažďom, vetrom a snehom
Kľúčové modely z tohtoročnej jesennej kolekcie Columbia sú vybavené najpokročilejšími technológiami zabezpečujúcimi vodeodolnosť a priedušnosť – OutDry Extreme a Omni-Tech, ktoré získali viacero medzinárodných ocenení a obľubu medzi nadšencami outdoorových aktivít po celom svete.
Pánska bunda Columbia Whistler Peak s vodeodolnou a priedušnou technológiou OutDry Extreme je dokonalá ľahká turistická bunda do silného dažďa a nepriazne počasia. 4-smerne strečová tkanina a mäkká podšívka zvyšujú pohodlie pri nosení, zatiaľ čo zosilnené ramená zvyšujú jej odolnosť. Dizajn s reflexnými detailmi, podlepenými švami a krytými zipsami poskytuje výnimočnú ochranu, a to aj vďaka integrovanej nastaviteľnej kapucni s lemom odvádzajúcim vodu, nastaviteľným manžetám, sťahovaciemu spodnému okraju a mierne predĺženému zadnému strihu. Bunda je vybavená aj dvojdielnym odvetrávaním v podpazuší a dá sa zbaliť do vlastného vrecka.
Nepremokavá dámska bunda Columbia Northwest Explorer bola navrhnutá pre náročné outdoorové aktivity v ťažkých podmienkach a silnom daždi. Je vyrobená z ľahkej trojvrstvovej tkaniny s priedušnou vodeodolnou technológiou Omni-Tech. Má podlepené švy, nastaviteľné lemy a kapucňu, reflexné detaily a možno ju zbaliť do vlastného vrecka. Dvojdielne zipsy v podpazuší umožňujú lepšie odvetrávanie a zároveň nosenie bundy aj cez batoh. Sťahovací lem na bokoch chráni pred vetrom. Dostupná je v niekoľkých farebných variantoch aj v pánskej verzii.
Nohy v dokonalom pohodlí a suchu – pre radosť z každého kroku
Topánky Columbia Konos Trillium ATR sú tohtoročnou inovatívnou novinkou pre milovníkov rýchlej turistiky a trailového behu. Vynikajú komfortom, všestrannosťou a modernými technológiami. Využívajú platformu Columbia Omni-Max, ktorá kombinuje maximálne odpruženie s výkonom a stabilitou. Priedušný sieťovaný zvršok s technológiou Navic Fit System zaisťuje prirodzené usadenie a stabilizáciu priehlavku, zatiaľ čo výstuže v oblasti päty a špičky zvyšujú odolnosť a ochranu. Tlmenie zabezpečuje pena Techlite+ s deflekčnými kupolami, ktoré rozkladajú tlak na chodidlo a pohlcujú nárazy pri došľape. Špeciálne navrhnuté drážky v prednej časti podrážky zvyšujú ohybnosť a podrážka Adapt Trax poskytuje výnimočnú priľnavosť – od mokrých trávnatých ciest po suchý kamenistý terén. Dostupné sú v dámskej aj pánskej verzii.
Columbia Peakfreak Rush Mid Outdry sú spoľahlivé trekingové topánky, ktoré spájajú ochranu, odpruženie a stabilitu v náročnom teréne. Zvršok s technológiou OutDry je úplne vodeodolný a zároveň priedušný. Navic Fit System zabezpečuje prirodzené usadenie a pevné držanie chodidla. Výstuže v oblasti päty a špičky zvyšujú odolnosť a ochranu pri túrach. Medzipodrážka Techlite+ s platformou Omni-Max Plus tlmí nárazy a vracia energiu do každého kroku. Podrážka Adapt Trax so 4 mm výstupkami zaisťuje vynikajúcu priľnavosť na mokrom aj suchom povrchu. Dostupné sú v dámskej aj pánskej verzii.
Kolekcia Columbia je k dostaniu v značkovej predajni Columbia v Košiciach, v predajniach Intersport a Sportisimo alebo v predajni Outdoor Experience v Nitre a na e-shope https://www.super-sport.sk/