Krimi v slovenskej histórii: Kauza Cervanová neutícha dodnes

Veľký proces bol oživený v roku 1990 dňa 23. marca. Nový politický režim umožňoval otvoriť prípad. Najmä navrátenie osobných vecí zavraždenej jej matke bolo uskutočnené až po odsúdení páchateľov. Dôkazy tak mohli byť znehodnotené, alebo zničené. Tak to dovoľovala doba, ak nebol dôvod dôkazy udržiavať naďalej po tom, čo páchatelia boli jasný a v prípade nemal byť aký nový posun. Nebol dôvod ich ponechávať, ak bol prípad vyriešený. To bolo zo strany odsúdených práve po zmene režimu využité ako pochybenie.

Kniha Miesta zločinu a tragédií ( bux.sk | martinus.sk | PantaRhei ) uvádza, že ide o miesto pomerne dobre známe, kde sa dodnes dá načerpať minerálna voda. Uvádza aj fotografiu a polohu, kde sa prípad odohral. Práve tu ju zavraždili, no miesto si nepripomína žiaden pamätník, alebo ceduľa. Jej telo však na tomto mieste neponechali, ale preniesli ho inam. Hodili ho do kanála Malého Dunaja, kde ho 14. júla 1976, čiže 4 dni od jej smrti, našiel servisný pracovník vodohospodárskeho podniku kontrolujúci koryto.

V prvom súdnom procese na jar roku 1982 sa podarilo odsúdiť k trestom od štyroch do 24 rokov siedmych podozrivých a následne odsúdených. Aj vďaka ich výsluchu sa podarilo poskladať celý prípad tak, aby dával zmysel. Vysvitlo, že ju odviezli autom Fiat 125 do domu na Varínskej ulici v Prievoze, ktorý vtedy fungoval ako nájomný dom pre študentské bývanie. Cervanovej mali zviazať ruky šnúrou na bielizeň a opakovane znásilniť. Keďže sa báli prezradeniu, rozhodli sa ju zavraždiť. K vražde došlo v malom termálnom jazierku pri Kráľovej pri Senci na mieste, kde neskôr fungovalo malé kúpalisko.

Vražda Ľudmily Cervanovej, mladej študentky medicíny, sa odohrala v noci z 9. na 10. júla 1976. Pôvodne mala namierené za snúbencom do Košíc, ale na rýchlik nenastúpila. Večer 9. júla 1976 mala nastúpiť zrejme násilím do neznámeho auta. Za veľmi dlhý čas sa jej rodina nedočkala spravodlivého procesu, ktorý by jednoznačných páchateľov dostal do väzenia s jasným rozsudkom. V prípade existovalo niekoľko teórií. Keďže Cervanovej otec bol armádny funkcionár, predpokladalo sa zapojenie neznámych cielených útočníkov voči nemu, snaha o vydieranie a pod. Existovala dokonca teória, ktorá uvádzala účasť arabských krajín a Iránu.

