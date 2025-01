Limitovaná zimná kolekcia Columbia Icons vychádza z archívov

Táto všestranná bunda bola vyrobená v štýle 3 v 1, takže jedna bunda ponúka tri rôzne vzhľady a dá sa nosiť rôznymi spôsobmi. Bunda má nepremokavú vrchnú vrstvu a obojstrannú bundu so zapínaním na zips s fleecovou vnútornou vrstvou. Bunda poskytne nekonečný tepelný komfort. Jednotlivé bundy možno nosiť samostatne v závislosti od podmienok alebo ich možno zipsom spojiť do jednej bundy.

