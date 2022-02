Z chlapca mužom: Putovanie za nájdením mužstva alebo samého seba

Ako sa stať z chlapca mužom? Viete si predstaviť opustiť svoje súčasné zamestnanie a vydať sa na cestu do exotických krajín na druhom konci sveta? Digitálnych nomádov, či travel blogerov je v súčasnosti naozaj neúrekom, ale dá sa porovnať prespávanie v hoteloch s raňajkami s bivakovaním pod šírim nebom a s takmer každodenným bojom o prežitie? Už 7. februára o 23:05 môžete načerpať cestovateľskú inšpiráciu v dokumentárnom seriáli Z chlapca mužom na televíznej stanici Spektrum.

Seriál z chlapca mužom: Cesta naprieč kontinentmi

Od Brazílie, cez Kamerun, Kirgizsko, Madagaskar, Mexiko, Mongolsko, Papuu Novú Guineu, až po Rusko Thajsko či Venezuelu. Všetky spomínané krajiny počas svojej dvojročnej púte precestoval filmár Tim Noonan, aby na vlastnej koži okúsil, čo v konkrétnych krajinách znamená stať sa mužom. A okúsil to doslova a do písmena. Každý domorodý kmeň má iné zvyklosti, ktoré sú naprieč krajinami čoraz drastickejšie a náročnejšie. Skúška dospelosti je v mnohých kmeňoch spojená s nebezpečenstvom, krvavými rituálmi, či život ohrozujúcimi skúškami.

Okrem spania pod holým nebom vo veľkých mrazoch sa naučí riadiť sane a ochutná aj losiu krv. Omrzliny berie už ako samozrejmosť a fyzické tresty a náročné aktivity sú pomaly na dennom poriadku. Aj o tom je skúška dospievania, ktorá má preveriť nielen odvahu, ale aj fyzickú výdrž chlapca na ceste k dospelosti a prijatiu do daného kmeňa. V 12-tich častiach seriálu Z chlapca mužom sa vysielal v približne 100 krajinách sveta,. V ňom preniknete do najtajnejších zákutí domorodých kmeňov, do ktorých sa bežným turistom nepodarí len tak ľahko preniknúť.

Tim Noonan – filmár telom aj dušou

Oceňovaný filmár, cestovateľ a moderátor, ktorý sa rozhodol len s ruksakom na chrbte a kamerou podstúpiť život ohrozujúce situácie. Len aby sa stal skutočným mužom, a to hneď vo viacerých krajinách sveta. Už na univerzite získal viaceré ocenenia za svoju netradičnú filmovú tvorbu. Typická „one man show“, kde je Tim kameramanom, scenáristom a zároveň aj hlavnou postavou, ktorá skúma neprebádané miesta a púšťa sa do extrémnych situácií. Od exotických domorodých kmeňov prechádza k drogovým dílerom, kriminálnym gangom, či dokonca k vrahom. Divákom predstavuje situácie a miesta, na ktoré by sa sami určite nedostali.

Ak chcete zistiť, ako sa stať skutočným mužom alebo si len pocestovať exotickými krajinami a zažiť nejaké dobrodružstvo, sledujte už 7. februára o 23:05 dokumentárny seriál Z chlapca mužom na televíznej stanici Spektrum.

O AMC Networks International – Central and Northern Europe

AMC Networks International – Central and Northern Europe je súčasťou AMC Networks International, jednou z popredných medzinárodných spoločností na poli televízneho vysielania a distribúcie tematických televíznych staníc, ktoré sa sústreďujú na strednú a východnú Európu. Súčasne portfólio AMCNI – Central and Northern Europe ponúka televízne stanice v štyroch žánroch: športové: Sport1, Sport2, SportM, detské: Minimax, JimJam; zábavno-vzdelávacie: Spektrum, TV Paprika, Spektrum Home a filmové: AMC a Film+. Obsah tematických staníc je vytváraný pre miestnych divákov a trhy v rôznych jazykoch. Je dostupný v celom rade platforiem, vrátane HD služieb a ponúka verzie pre mobilné telefóny.

AMC Networks International (AMCNI) je globálna divízia AMC Networks. Je dodávateľom uznávaných zábavných relácií pre predplatiteľov vo viac než 130 krajinách. AMCNI zahŕňa globálne značky a aj populárne stanice s lokálnym významom a rôznorodým žánrovým zameraním. Viac informácií nájdete na www.amcnetworksinternational.com.