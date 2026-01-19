Wingsuit legálne a bezpečne: kde začať a ako prebieha výcvik?

Wingsuit fascinuje, šokuje a neraz sa pri jeho sledovaní rozbúcha srdce. Nemožno sa čudovať, že táto jedinečná šanca, ako umožniť človeku lietať, má vo svete adrenalínových športov takú popularitu. Wingsuit lietanie (wingsuit flying) vyzerá na videách ako „ľudský let“, ale v realite je to disciplína, ktorá stojí na rokoch skúseností v parašutizme.
Najdôležitejšie je vedieť jednu vec hneď na začiatku: wingsuit sa nezačína „z nuly“, nevyskúšaš si ho ako prvý zoskok a ani ako druhý. Je to nadstavba klasického športového zoskokového výcviku, kde už musíš mať zvládnuté stabilné opustenie lietadla, orientáciu vo voľnom páde, bezpečné rozvinutie padáka, presné riadenie padáka a prácu s výškou aj pri stresových situáciách. Tých zoskokov musíš mať za sebou oveľa viac, než si po prvýkrát navlečieš wingsuit. Preto seriózne organizácie a dropzóny pracujú s jasným systémom: najprv licencie a prax, potom špecializovaný kurz, až potom samostatné wingsuit zoskoky.
Kde nadšenec nájde pomoc?
oficiálne organizácie, kluby a overené dropzóny
Ak chceš postupovať legálne a reálne, najbezpečnejšia cesta vedie cez národné parašutistické štruktúry a klubové zázemie, nie cez náhodné videá na internete. Na Slovensku funguje zastrešenie parašutizmu cez Slovenský národný aeroklub (SNA). Ten má zverejnenú Komisiu parašutizmu a kontakty, ktoré slúžia práve na orientáciu, súťaže, pravidlá a prepojenie na klubové prostredie. (Slovenský národný aeroklub)
Zároveň existujú aj konkrétne klubové subjekty (napríklad Parašutistický klub SNA), ktoré sú napojené na SNA a fungujú ako reálny vstup do športového parašutizmu. (Parašutistický klub SNA)
Prakticky to pre záujemcu znamená, že si vyberie letisko / dropzónu, kde ponúkajú výcvik, a začne štandardnou cestou (tandem ako zážitok, alebo rovno výcvik pre samostatné zoskoky). Na Slovensku je viditeľným príkladom dropzóna v Spišskej Novej Vsi (Compact Skydive), ktorá ponúka aj AFF výcvik (zrýchlený výcvik voľného pádu) a dlhodobo funguje ako miesto s aktívnou parašutistickou komunitou. (Compact Skydive)
Ako vyzerá reálny začiatok:
od parašutizmu k wingsuitu (bez skratiek a ilúzií)
Ak si človek povie „chcem wingsuit“, prvé kroky sú paradoxne úplne „obyčajné“: naučiť sa parašutizmus. Typicky to začína buď AFF kurzom (kde sa učíš voľný pád a postupne ideš k samostatnosti), alebo inou školou podľa možností konkrétneho klubu. Dôležité je, aby si sa učil v prostredí, kde sa dodržiavajú postupy, zázemie a dozor inštruktorov.
Až keď máš licenciu a prax, prichádza wingsuit. V praxi sa pri wingsuite veľmi často spomína hranica minimálne okolo 200 zoskokov (nie preto, aby to niekoho „odradilo“, ale preto, že wingsuit mení aerodynamiku tela, prácu v skupine, priestorové návyky aj riešenie neštandardných situácií). Rôzne autority a dropzóny popisujú, že k wingsuit výcviku sa pristupuje cez tzv. First Flight Course (prvý wingsuit kurz), kde musíš s inštruktorom prejsť bezpečnostné postupy, prácu so stabilitou, plánovanie a pravidlá pohybu v spoločnom vzdušnom priestore.
Toto je kľúčový rozdiel medzi „fanúšikom“ a človekom, ktorý to robí reálne: nadšenie je super, ale vstup do wingsuitu je v skutočnosti vstup do systému výcviku. Ide o absolútne zameranie sa na svoje telo, možnosti, schopnosti, poznanie priestoru a zoskoku…. a pripočítajme počasie, absolútne presné predpovede počasia a netolerovanie jeho premenlivosti a neistoty.
Obmedzenia, pravidlá a „čo sa pýta každý“:
bezpečnosť, vek, zdravie, poistenie, legalita
Najčastejšia otázka býva: „Dá sa wingsuit len vyskúšať?“ V legálnom skydiving prostredí platí, že wingsuit nie je jednorazový zážitok typu tandem. Je to disciplína pre licencovaných parašutistov, ktorí prešli výcvikom a majú prax. Preto ak chce niekto „ochutnávku“, reálne ochutnávkou je tandem zoskok alebo začiatok AFF výcviku, nie wingsuit samotný. Skrátka to nejde. Je to istá smrť.
Ďalšia otázka: „Je to legálne všade?“ Wingsuit skydiving je viazaný na pravidlá dropzóny, letecké predpisy, miestne postupy a interné pravidlá prevádzky. Seriózne dropzóny majú vlastné pravidlá pre wingsuit skoky a vyžadujú, aby o nich mal personál informácie a aby sa dodržiavali bezpečnostné postupy.
Mnohých zaujíma aj „čo potrebujem okrem odvahy“. Odpoveď je jednoduchá: čas, peniaze, systematickosť. Výcvik, zoskoky, výstroj, balenie, cestovanie, tréning, a veľmi často aj postupné zlepšovanie techniky (najmä vysielačku v prilbe na komunikáciu, tím ľudí okolo seba na zemi, výškomery, kamera až neskôr, keď má človek stabilné základy). K tomu patrí aj zdravý prístup: zdravotný stav, súhlas rodiča pri mladistvých pri základnom parašutizme, a riešenie poistenia podľa toho, kde a ako záujemca o parašutizmus skáče.
Kde je wingsuit „živý“ vo svete:
známe lokality, školy a komunity
Ak má nadšenec ambíciu cestovať, dobré je orientovať sa podľa toho, kde existujú oficiálne programy a coaching. V Európe je dlhodobo známe prostredie okolo Skydive Empuriabrava (Španielsko), kde sa priamo ponúka wingsuit coaching a fungujú tam aj špecializované školy a kempy. (skydiveempuriabrava.com)
V USA má silnú komunitu napríklad Skydive Elsinore, kde sa otvorene komunikuje organizovaný „load organizing“ aj pre wingsuit a tracking, teda komunita a štruktúra pre bezpečné skupinové skoky. To je tiež zážitok najmä pre koordináciu rovnakorýchleho pádu a pre výšku zoskoku pre čo najdlhší zážitok voľného pádu samotného. (skydiveelsinore.com)
A teraz dôležitý detail k „lokalitám“: na internete sú populárne videá z extrémnych skokov v horách, kaňonoch a podobne, ale tam sa často miešajú rôzne disciplíny a nie vždy ide o model, ktorý je vhodný pre začínajúceho nadšenca. Videá sú často prepojené na RedBull a Švajčiarsko, či iné lokality v Alpách. Vyzerajú super, že? Výborný marketing!
Určite stojí za pozornosť niekoľko miest:
- Slovenský národný aeroklub (SNA), Parašutizmus a komisia parašutizmu – https://www.sna.sk/Parasutizmus/
- Slovenský národný aeroklub (SNA) – Kontakty – https://www.sna.sk/Kontakty/
- Parašutistický klub SNA – https://www.pksna.sk/
- Compact Skydive (Spišská Nová Ves) – oficiálna stránka – https://www.compact.sk/
FAI – IPC Competition Rules for Wingsuit Flying (PDF) – https://www.fai.org/sites/default/files/documents/2019_ipc_cr_wingsuitflyingv3.pdf
- Skydive Empuriabrava – Wingsuit coaching – https://skydiveempuriabrava.com/en/wingsuit/
- Wingsuit Europe (škola a coach zázemie v Empuriabrava) – https://www.wingsuiteurope.com/
- Skydive Elsinore – Coaching (organizácia pre tracking a wingsuit) – https://skydiveelsinore.com/coaching/
- Skydive Arizona – Wing Suit Jumps policy (PDF) – https://www.skydiveaz.com/wp-content/uploads/2024/07/wing-suit-jumps.pdf
- USPA – Wingsuit Progression Part 1: What You Should Learn in Your First Flight Course – https://www.uspa.org/wingsuit-progression-part-1-what-you-should-learn-in-your-first-flight-course
- Skydive Arizona – How to Start Wingsuit Flying – https://www.skydiveaz.com/how-to-start-wingsuit-flying/