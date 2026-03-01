Rio Mare Insalatissime, praktická voľba pre aktívny deň (súťaž)

Máte dni, keď nestíhate variť, no nechcete robiť kompromisy v kvalite a chuti? Rio Mare Insalatissime ponúka hotové riešenie, ktoré spája vybrané suroviny, vyvážené zloženie a maximálne pohodlie. Stačí otvoriť a vychutnať – bez zohrievania, bez ďalšej úpravy. Ideálne do práce, na cesty, výlety aj ako rýchla večera doma.
Insalatissime reflektujú tempo moderného života. Každá porcia kombinuje prémiového tuniaka Rio Mare so strukovinami, obilninami a zeleninou tak, aby vytvorila sýte, no zároveň ľahké jedlo. Také, ktoré zasýti, dodá energiu a nezaťaží.
Široká ponuka chutí na každý deň
Portfólio Insalatissime ponúka rozmanité chuťové varianty – od sviežich a jemnejších kombinácií až po výraznejšie receptúry s bohatším podielom strukovín. Nechýbajú ani sezónne limitované edície inšpirované aktuálnymi surovinami.
Šaláty sú navrhnuté tak, aby chutili samostatne, no zároveň poskytujú priestor na vlastné servírovanie. Môžete ich podávať priamo z balenia, doplniť čerstvou zeleninou alebo kombinovať s pečivom. Fungujú ako rýchla desiata, ľahký obed aj ako základ jednoduchého servírovania v duchu stredomorskej kuchyne.
Novinka: Rio Mare Insalatissime Winter
Najnovšia verzia Rio Mare Insalatissime Winter prináša chuťovo plnšie a intenzívnejšie zloženie, ktoré je ideálne pre zimné obdobie. Môžete si ju vychutnať bez úprav alebo zvýrazniť chuť pridaním kvapky kvalitného extra panenského olivového oleja.
Spojenie tuniaka Rio Mare s jačmeňom, zeleninou a strukovinami vytvára harmonickú kombináciu chutí a textúr. Jačmeň dodáva jemnú chrumkavosť, fazule a mangold zase vyváženosť a prirodzenú plnosť. Celkový charakter dopĺňa decentný nádych korenia, ktorý zvýrazňuje zimnú atmosféru tohto variantu.
Zapojte sa do súťaže
Ak si produkty Rio Mare zakúpite v období od 1. marca do 30. apríla 2026, môžete sa automaticky zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny.
Podrobnosti o podmienkach a pravidlách nájdete na stránke www.riomare.sk/sutaz