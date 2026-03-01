Najväčšie pavúky sveta: kde aké druhy žijú a čím sú výnimočné?

Pavúky patria medzi najúspešnejšie suchozemské dravce planéty. Poznáme viac než 50 000 druhov a žijú takmer všade – od tropických dažďových pralesov po púšte. Keď sa hovorí o „najväčších pavúkoch sveta“, môžeme tým myslieť buď rozpätie nôh, alebo hmotnosť tela. V oboch prípadoch dominujú najmä tropické druhy z čeľade Theraphosidae (tzv. vtáčkarovité, v Čechách sa používa výraz sklípkanovité). Väčšina z nich je jedovatá – ako všetky pavúky okrem malej výnimky – no ich jed je pre človeka spravidla porovnateľný so silnejším bodnutím hmyzom. Skutočne nebezpečné druhy medzi najväčšími pavúkmi prakticky nenájdeme.
Pavúky sú mäsožravce. Lovia hmyz, menšie stavovce a niektoré veľké druhy dokážu uloviť aj malé plazy, obojživelníky či hlodavce. Korisť usmrtia jedom, následne do nej vstreknú tráviace enzýmy a tekutý obsah vysajú. Pevné časti nestrávia – preto pavúky „nejedia“ klasickým spôsobom, ale prijímajú potravu v tekutej forme.
TOP 5 najväčších pavúkov sveta
- Theraphosa blondi – najťažší pavúk sveta
Pochádza z dažďových pralesov severnej Južnej Ameriky (Venezuela, Brazília, Guyana). Je považovaný za najťažšieho pavúka sveta, hmotnosť môže presiahnuť 170 gramov. Rozpätie nôh dosahuje približne 28–30 cm. Napriek prezývke „požierač vtákov“ vtáky loví len výnimočne. Živí sa hmyzom, žabami, jaštericami a drobnými hlodavcami. Je jedovatý, no jeho jed nie je pre človeka smrteľný. Obranu dopĺňa vyčesávaním dráždivých chlpov zo zadočka.
- Heteropoda maxima – rekordman v rozpätí nôh
Objavený v roku 2001 v Laose. Ide o druh z čeľade Sparassidae (tzv. lovčíkovité). Dosahuje rozpätie nôh až 30 cm, čím patrí medzi pavúky s najväčším rozpätím vôbec. Žije v jaskyniach a na rozdiel od vtáčkarov neloví zo zálohy, ale aktívne prenasleduje korisť. Je rýchly a ploché telo mu umožňuje pohyb v úzkych štrbinách. Pre človeka nepredstavuje vážne riziko.
- Lasiodora parahybana
Pochádza z Brazílie. Rozpätie nôh dosahuje približne 25–28 cm. Je obľúbený v teraristike pre svoju veľkosť a nápadné sfarbenie. Rovnako ako iné vtáčkarovité druhy používa obranné dráždivé chlpy. Loví prevažne bezstavovce, no zvládne aj drobné stavovce.
- Theraphosa stirmi
Blízky príbuzný T. blondi. Žije v tropických oblastiach Južnej Ameriky. Veľkosťou je porovnateľný s goliášom, rozpätie nôh približne 28 cm. Rozdiely spočívajú najmä v morfologických znakoch a farebnosti. Tiež ide o ťažkého, masívneho pavúka s podzemným spôsobom života.
- Poecilotheria rajaei
Objavený len nedávno – v roku 2009 na Srí Lanke. Rozpätie nôh približne 20–23 cm. Na rozdiel od väčšiny vyššie uvedených druhov žije stromovým spôsobom života. Je rýchly a jeho jed je silnejší než u väčšiny vtáčkarov, no úmrtia u zdravého človeka neboli zdokumentované.
Ďalších 5 veľkých pavúkov (stručný prehľad veľkosti)
- Pamphobeteus antinous – rozpätie nôh približne 20–23 cm
- Acanthoscurria geniculata – približne 20–22 cm
- Phormictopus cancerides – približne 20–23 cm
- Phoneutria fera – telo menšie (do 5 cm), rozpätie nôh okolo 15 cm, známy silným jedom
- Eupalaestrus campestratus – približne 15–18 cm
Zaujímavosti o najväčších pavúkoch
Najväčšie druhy žijú prevažne v tropických oblastiach s vysokou vlhkosťou. Ich rast prebieha cez zvliekanie (ekdyzu), pričom samice sa dožívajú výrazne vyššieho veku než samce – niektoré vtáčkarovité druhy môžu žiť aj 15–25 rokov. Mnohé veľké pavúky nemajú pre človeka medicínsky významný jed. Väčšinu „strašidelnosti“ spôsobuje ich veľkosť a ochlpenie. V prírode zohrávajú dôležitú úlohu ako regulátori populácie hmyzu a drobných živočíchov. Hoci vyvolávajú rešpekt, väčšina z nich sa človeku vyhýba a útočí len v obrane. Pri stretnutí v prírode je najlepším riešením ponechať ich bez vyrušovania.