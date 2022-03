Zimné športy a vybavenie: Aké lyže pre začiatočníkov?

Lyžovanie je zaujímavá forma športu, ktorá môže osloviť osoby akéhokoľvek veku. Ste začiatočník, no neviete ako na výber správnych lyží? Či už máte v pláne vyskúšať svahy v najbližšie dni, alebo až počas ďalšej sezóny, nemali by ste podceniť voľbu vhodného páru, ktorý vás na svahoch bude sprevádzať. Čo všetko by ste mali vedieť o lyžiach?

Dĺžka lyží

Dĺžka je jedným z najdôležitejších kritérií pri výbere najlepších lyží pre začiatočníka. Vo všeobecnosti však výber dĺžky nie je až taký náročný. Základom je, aby lyže boli od lyžiara nižšie. Štandardne odporúčaná dĺžka lyží je o 5 až 15 centimetrov nižšia od lyžiara, ktorý ich bude používať. Ak by sme mali toto odporúčanie definovať inak, išlo by o výšku lyží siahajúcu po bradu, až nos užívateľa.

Čím sú lyže kratšie, tým ich dokážete lepšie ovládať, avšak ich stabilita sa pri vyšších rýchlostiach zmenší. Manévrovanie s dlhšími lyžami je náročnejšie, ale sú stabilnejšie pokiaľ ide o vyššie rýchlosti. Môžete si prezrieť ponuku lyží na Alza a zistiť, ktorá verzia je pre vás tá najideálnejšia. Nezabudnite, že ide o všeobecné pravidlo a do úvahy by ste mali brať niekoľko ďalších faktorov. Na zjazdovkách sa totiž môžete stretnúť aj s lyžiarmi, ktorí „porušujú“ všeobecné pravidlá a najlepšie sa im lyžuje na ešte kratších lyžiach, ako je odporúčané. Postupom času možno prídete na to, aká dĺžka je pre vás najlepšia, avšak dovtedy by ste sa mali pri výbere riadiť základným postupom.

Hmotnosť lyží

Niektorí pracovníci v predajniach môžu presviedčať začiatočníkov o tom, že modely s nízkou hmotnosťou lyží sú tie najlepšie pre ich jednoduché ovládanie. Iní naopak tvrdia, že ťažké lyže sú vhodnejšie, pretože znamenajú väčšiu stabilitu. Pravda je niekde uprostred. Ak by začiatočníci používali extrémne ľahké lyže, pri zle upravenom svahu stratia stabilitu, lyže môžu nadskakovať, čo nie je práve ideálne. Na druhej strane s príliš ťažkými lyžami je náročnejšie ich ovládanie.

Viazanie lyží

Faktor hmotnosti sa nevzťahuje len na lyže, ale aj na lyžiara samotného. Podľa váhy začiatočníka sa nastavuje aj viazanie. Ak je viazanie nastavené na nižšiu hmotnosť no lyžiar váži viac, je pravdepodobné, že pri jazde sa lyže budú častejšie vypínať. Viazanie lyží je samo o sebe veľmi dôležité a okrem hmotnosti lyžiara sa pri ňom zohľadňuje aj vek, skúsenosti, výška, spôsob lyžovania a iné. Ďalšie kritéria pri výbere lyží pre začiatočníkov zahŕňajú tiež typ jadra – namiesto dreva uprednostňujte kompozit. Prehnutie profilu lyží by malo byť väčšie, pre ľahšie zatáčanie a flexibilitu.

Zdroj obrázka: anatoliy_gleb / Shutterstock.com