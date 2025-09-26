Ako sa vyznať v certifikáciách pracích prostriedkov a ich význam

Bratislava, 26. septembra 2025 – Regály obchodov ponúkajú neskutočné množstvo pracích prostriedkov. Niektoré sľubujú šetrnosť k bielizni, iné nízku ekologickú stopu, ďalšie vhodnosť pre alergikov. Ako sa ale vyznať v množstve značiek a log? S orientáciou vám pomôže FeelEco, český výrobca prírodných prostriedkov pre domácnosť a starostlivosť o telo. Pretože etikety a názvy môžu byť často zavádzajúce, sú to práve certifikácie, ktoré vám pomôžu pri výbere vhodných produktov. Ide o nezávislé záruky, vďaka ktorým viete, že prípravky spĺňajú vysoké štandardy kvality, bezpečnosti aj šetrnosti k prírode a pri výbere napovie viac ako lákavý marketingový názov výrobku.
Certifikácia dokážu spotrebiteľom uľahčiť výber
„Chceme, aby ľudia mali istotu, že produkty FeelEco sú nielen účinné, ale zohľadňujú zdravie celej rodiny a sú samozrejme šetrné k životnému prostrediu. Preto sa u nás môžete spoľahnúť na transparentnú deklaráciu podielu prírodného pôvodu, prísne ekologické štandardy z nezávislých certifikácií aj vlastných pravidiel, aj nezávislé dermatologické a hypoalergénne testy“, vysvetľuje Radek Marták, riaditeľ výskumu a vývoja FeelEco.
Aké certifikácie sledovať?
EU Ecolabel – oficiálny certifikát Európskej únie
Značka FeelEco bola už v roku 2010 prvá v SR, kto túto certifikáciu získal. Označenie EU Ecolabel potvrdzuje účinnosť aj ekologickú šetrnosť v celom životnom cykle výrobku – od surovín, cez výrobu až po likvidáciu. Sami ale pridávame niektoré pravidlá, ktoré idú nad rámec Ecolabel.
ISO normy – jasný podiel prírodného pôvodu
FeelEco transparentne uvádza obsiahnutý podiel prírodného pôvodu vypočítaný podľa oficiálnych ISO štandardov. Spotrebitelia tak hneď vidia, čo skutočne kupujú.
Vegan certifikácia – etický záväzok
Drvivá väčšina produktov FeelEco je Vegan certifikovaná. To znamená žiadne živočíšne zložky ani v surovinách, ani žiadne neboli použité pri výrobe surovín samotných. Zákaz testovania na zvieratách je jeho neoddeliteľnou súčasťou.
Dermatologické a hypoalergénne testy – istota pre citlivú pokožku
Produkty FeelEco sú dermatologicky testované, rad Baby aj niektoré ďalšie produkty tiež hypoalergénne klinicky testovaný (HRIPT). Sú preto vhodné aj pre deti, ekzematikov a alergikov.
Tip FeelEco Prací gél Color – Ochrana farieb aj citlivej pokožky
Farebné či čierne oblečenie si zaslúži starostlivosť, ktorá je šetrná a pritom skutočne funguje. FeelEco Prací gél Color perie účinne už pri nízkych teplotách a skvele sa hodí aj na krátke pracie programy. Obsahuje 97% podielu prírodného pôvodu, je dermatologicky testovaný a jeho schopnosť chrániť farby bola potvrdená akreditovaným laboratóriom v rámci certifikácie EU Ecolabel, ale aj nezávislým testom časopisu dTest. Vďaka certifikácii Vegan máte istotu, že ide o rastlinný, etický a zároveň jemný produkt vhodný aj na citlivú pokožku.
Tip FeelEco Aviváž s vôňou bavlny – Jemnosť bielizne bez dráždivých vôní
Hebká bielizeň bez dráždivých vôní a nebezpečných konzervantov? Siahnite po FeelEco Aviváži s vôňou bavlny. Zjemňuje vlákna, uľahčuje žehlenie a navyše je vhodná aj na citlivú pokožku celej rodiny, čo dokazuje dermatologický test, ktorým aviváž prešla. Obsahuje 97% podiel prírodného pôvodu a jej šetrnosť potvrdzuje zloženie bez nebezpečných konzervantov, ktoré sú bežne používané u konvenčných značiek.
Tip FeelEco Odstraňovač škvŕn na pranie – Účinnosť overená certifikáciami
FeelEco Odstraňovač škvŕn na pranie obsahuje 95% podiel prírodného pôvodu a je výnimočne účinný, ale zároveň šetrný k bielizni aj k zdraviu. Pokiaľ potrebujete odstrániť rozsiahlejšie škvrny od rôznych potravín, mastnoty, kozmetiky, blata a trávy, potom je tento odstraňovač škvŕn ideálnou voľbou. Je vhodný ako pre bielu, tak aj farebnú bielizeň a poteší vás svojou jemnou parfumáciou.
Tip FeelEco Baby prací gél – Hypoalergénna starostlivosť s medzinárodnou certifikáciou
Keď ide o bábätko, chceme mať stopercentnú istotu. FeelEco Hypoalergénny prací gél na detskú bielizeň Baby je navrhnutý práve pre najmenších členov rodiny – od prvých dní života. Je bez parfumácie a konzervantov, prešiel na výbornú dermálnom a hypoalergénnym klinickým testom (HRIPT). Vďaka certifikácii EU Ecolabel viete, že perie účinne a ekologicky, a získal aj certifikáciu Vegan.
Kto stojí za výnimočnými receptúrami FeelEco?
Radek Marták je riaditeľom výskumu a vývoja značky FeelEco, ktorá vyrába prírodné produkty určené na starostlivosť o telo a domov. Vývoju kozmetiky a pracích a čistiacich prostriedkov sa v breclavskej spoločnosti Fosfa venuje od ukončenia štúdia. Po Vysokom učení technickom v Brne ho zavŕšil získaním inžinierskeho titulu na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe.
FeelEco produkty sú vyvíjané a vyrábané v SR a majú vysoký podiel prírodného pôvodu – sú vyvíjané s ohľadom na ľudské zdravie i ekológiu. Sú vždy veľmi účinné, ľahko biologicky rozložiteľné a neobsahujú zbytočné chemikálie. Základ aktívnych zložiek tvoria rastlinné oleje, minerálne látky a ďalšie funkčné zložky, ktoré zaisťujú vysokú účinnosť. Účinnosť a ekologickú šetrnosť prípravkov FeelEco potvrdzuje medzinárodná certifikácia EU Ecolabel, ktorú značka získala ako prvá v Českej republike už v roku 2010.